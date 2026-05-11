Hô Chi Minh-Ville : préserver et valoriser le patrimoine culturel à travers les musées

Les musées jouent un rôle essentiel dans la préservation et la valorisation du patrimoine culturel. Afin de renforcer leur attractivité et d’améliorer l’expérience des visiteurs, de nombreux établissements misent aujourd’hui sur les nouvelles technologies et la transformation numérique.

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Hô Chi Minh-Ville possède le plus grand réseau muséal du pays, avec des établissements consacrés à des thématiques historiques, culturelles et politiques majeures. Ces musées ne constituent pas seulement des symboles de la ville ; ils représentent également des destinations incontournables pour les touristes vietnamiens et étrangers.

Un patrimoine historique remarquable

Photo : CTV/CVN

Actuellement, Hô Chi Minh-Ville compte 12 musées majeurs, parmi lesquels le musée d’Histoire de Hô Chi Minh-Ville, le musée de la Ville de Hô Chi Minh-Ville, le musée des Vestiges de la guerre, le musée Tôn Duc Thang, le musée des Femmes du Sud, le musée de la Médecine traditionnelle, le musée des Forces armées du Sud-Est, le musée des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville, le musée de l’ao dài ou encore le musée de peinture 3D Artinus.

Parmi les sites les plus fréquentés par les touristes internationaux figure le musée des Vestiges de la guerre. Fondé en septembre 1975 sous différentes appellations avant d’adopter son nom actuel le 4 juillet 1995, ce musée n’a cessé d’enrichir ses collections et ses expositions permanentes ou temporaires. À travers de nombreux objets, photographies et documents historiques, il permet au public de mieux comprendre les pertes et les sacrifices du peuple vietnamien durant les guerres.

Le musée d’histoire de Hô Chi Minh-Ville, considéré comme le premier musée de la région du Sud depuis 1929, conserve quant à lui des milliers d’artefacts, d’ouvrages et de documents précieux. Le bâtiment a été conçu par l’architecte Nguyên Ba Lang. Le musée expose notamment plusieurs trésors nationaux liés aux arts hindou et bouddhiste des cultures de Funan - Oc Eo et Champa, datant du IIe au XVIIe siècle dans le Sud et le Centre du Vietnam.

Ces collections contribuent à préserver les valeurs historiques, culturelles et spirituelles des différentes communautés ethniques, tout en enrichissant le patrimoine culturel national. Les visiteurs peuvent également y découvrir l’art des marionnettes sur l’eau, une tradition vietnamienne vieille de plus de mille ans.

Une riche diversité culturelle

Les musées de Hô Chi Minh-Ville abritent de nombreuses richesses patrimoniales et culturelles uniques, faisant de la ville un important centre de conservation et de valorisation du patrimoine.

Créé pour rendre hommage aux femmes vietnamiennes ayant contribué au développement du pays, le Musée des femmes du Sud conserve plus de 30.000 objets répartis en 24 collections. L’établissement met particulièrement en lumière le rôle des mères, des épouses et des héroïnes dans l’histoire nationale.

Situé à Thu Duc, le Musée de l’ao dài attire également un grand nombre de visiteurs désireux de découvrir cette tunique traditionnelle vietnamienne à travers les époques. Le musée conserve plus de 300 modèles d’ao dài historiques et contemporains, ainsi que de nombreux objets ayant appartenu à des enseignants, artistes et personnalités culturelles vietnamiennes.

Au-delà des expositions, ce musée organise régulièrement des activités culturelles telles que des échanges artistiques et des spectacles de musique folklorique, contribuant ainsi à sensibiliser le public, notamment les jeunes générations, aux arts traditionnels vietnamiens.

Grâce aux expositions, aux documents explicatifs et aux diverses activités touristiques et éducatives, les musées apparaissent aujourd’hui comme des lieux essentiels de conservation et de transmission des valeurs patrimoniales, de l’identité nationale et de l’esprit patriotique.

Minh Thu/CVN