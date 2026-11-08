Hô Chi Minh-Ville émettra des obligations municipales via le VIFC-HCMC

Hô Chi Minh-Ville émettra des obligations municipales et d'infrastructure par l'intermédiaire du Centre financier international du Vietnam (VIFC-HCMC). Cette initiative stratégique répond non seulement aux importants besoins de capitaux de la ville en matière d'investissements dans les infrastructures pour la période 2026-2030, mais jette également les bases du développement du marché obligataire international et renforce l'attractivité des flux de capitaux mondiaux.

>> AEF 2026 : cap sur la feuille de route de la double transition

>> Forum économique d’automne 2026 : renforcer la cybersécurité à l’ère quantique

>> Le Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville vise 2,7 milliards de dollars d'ici 2027

>> Forum économique d'Automne 2026 : vers de nouveaux cadres de coopération

Photo: NET/CVN

Stratégie d'émission d'obligations municipales via le VIFC-HCMV

Lors de sa sixième session, le Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville de la 11e législature a officiellement approuvé une résolution régissant l'émission d'obligations municipales et d'infrastructure auprès du VIFC-HCMC. Pour mettre en œuvre cette résolution, la ville prévoit, dans un premier temps, de sélectionner un certain nombre de projets pilotes pour l'émission d'obligations auprès du VIFC-HCMC. Celui-ci, en collaboration avec les services spécialisés de la ville, travaille activement à l'élaboration d'une liste de projets viables, en veillant à ce qu'ils répondent au mieux aux besoins de mobilisation de capitaux. L'objectif principal des émissions du VIFC-HCMC est de cibler les investisseurs internationaux et les organisations membres du VIFC-HCMV.

Concernant les critères et les mécanismes de gestion, la réglementation stipule clairement que l'émission d'obligations municipales et d'obligations de projet est réservée aux projets clés qui respectent pleinement les conditions et procédures d'investissement, de protection de l'environnement et la réglementation en vigueur. La ville privilégie les projets de développement des infrastructures urbaines, les travaux d'infrastructure et les projets clés associés aux critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance).

Tous les capitaux levés par ce biais doivent être utilisés aux fins prévues et dans le cadre du projet approuvé par l'autorité compétente ; ils ne doivent en aucun cas être utilisés pour des dépenses courantes ou à des fins illégales. L'offre, l'émission, la négociation et l'investissement des obligations, ainsi que le mécanisme de règlement des litiges, sont strictement conformes à la réglementation en vigueur. En ce qui concerne la responsabilité du paiement, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville est pleinement responsable de la mobilisation et de l'utilisation efficace des capitaux aux fins prévues, et s'engage à allouer des fonds du budget municipal afin d'assurer le paiement intégral et ponctuel du principal, des intérêts et de tous les frais légitimes liés aux obligations émises en vertu de la résolution. Cette initiative permet non seulement de relever le défi de l'accroissement des ressources mobilisées pour les projets clés de Hô Chi Minh-Ville, mais aussi de jeter les bases du développement du marché obligataire international – l'un des quatre piliers stratégiques du VIFC-HCMC.

Photo: NET/CVN

Pour les fondements d'une réputation sur le marché international des capitaux

Soulignant l'importance de cette étape, Nguyên Huu Huân, vice-président de l'Agence exécutive du VIFC-HCMC, a insisté sur le fait que la levée de capitaux internationaux ne relève pas d'une simple initiative individuelle ni d'une simple transaction financière. Elle est le fruit d'un processus global de planification, de rigueur financière, de préparation du projet et d'un cadre juridique complet, mis en œuvre de manière coordonnée. La résolution récemment adoptée constitue un fondement juridique essentiel permettant au Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville de préparer minutieusement cette première émission.

M. Nguyên Huu Huân a également indiqué que cette première émission obligataire sera certainement confrontée à de nombreux défis, mais qu'elle revêt une importance particulière. Son succès permettra d'asseoir la réputation de Hô Chi Minh-Ville sur le marché international des capitaux, ouvrant la voie à des émissions ultérieures et créant un effet d'entraînement, incitant ainsi les entreprises locales à émettre des obligations auprès du VIFC-HCMC. Hô Chi Minh-Ville est actuellement confrontée à une forte pression pour lever des capitaux, compte tenu des prévisions de développement pour les cinq prochaines années. Sur la période 2026-2030, les besoins d'investissement public de la ville sont estimés à environ 3.100.000 milliards de dôngs, alors que le budget prévisionnel ne couvre qu'environ 31% de ces besoins. La ville compte actuellement près de 100 projets d'infrastructures et de transports clés, représentant un investissement total de près de 1.500.000 milliards de dôngs.

Par ailleurs, une liste de 90 projets, représentant un investissement total de plus de 1.270.000 milliards de dôngs, a été établie pour la période 2026-2031 dans le cadre de partenariats public-privé (PPP). Afin d'atteindre ses principaux objectifs de développement socio-économique, Hô Chi Minh-Ville vise une croissance annuelle moyenne du PIB régional à deux chiffres (10 à 11%) et un investissement social total moyen représentant environ 35 à 40% du PIB régional au cours des cinq prochaines années. De ce fait, l'ouverture de canaux de mobilisation de capitaux par le biais d'obligations auprès du VIFC-HCMC constitue une nécessité stratégique et urgente.

Photo : Tân Dat/CVN

Renforcer l'attractivité de capitaux du VIFC-HCMC

Outre l'émission d'obligations municipales, la question de l'attraction des capitaux internationaux vers le VIFC-HCMC a été au cœur des débats animés entre investisseurs et experts internationaux lors du récent Forum économique d'automne (AEF) 2026.

Dans son discours d'ouverture de la session thématique "Centre financier international : comment attirer les capitaux internationaux", Truong Minh Huy Vu, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et président de l'Agence exécutive du VIFC, a affirmé que les nouvelles sources de financement ne se résument pas à un simple afflux de capitaux, mais doivent s'accompagner de méthodes de travail, de modèles de développement et d'approches novateurs. Située au sein d'un nouvel espace de développement et grâce à ses connexions renforcées avec les provinces de Bình Dương et de Bà Rịa-Vũng Tàu, Hô Chi Minh-Ville constitue un espace industriel, de services et commercial d'une richesse et d'une diversité exceptionnelles. Cette zone économique présente notamment un potentiel de développement remarquable lié à l'économie maritime, à la logistique, ainsi qu'aux secteurs maritime, aérien et souterrain. Tout ceci ouvre la voie à des approches multidimensionnelles pour résoudre la question fondamentale : comment mobiliser efficacement les ressources mondiales ?

Sur le plan institutionnel, le gouvernement vietnamien a opté pour le modèle du Centre financier international du Vietnam (VIFC), implanté dans deux pôles majeurs : Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang. À ce jour, le cadre juridique du VIFC est en grande partie finalisé et l’entité a officiellement accueilli ses dix premiers membres sous forme de "sociétés d’investissement et de gestion de capitaux".

Le vice-président Truong Minh Huy Vu a indiqué que les deux prochaines étapes clés porteront principalement sur les fonds d’investissement et leur gestion, avec la publication prévue en novembre des procédures et réglementations relatives à la réception de ces fonds. Ils seront structurés en trois niveaux, à l’instar des modèles financiers de pointe en vigueur à Singapour, Dubaï et Hong Kong (Chine), afin de créer un cadre juridique flexible permettant d’attirer et de mobiliser des flux de capitaux internationaux diversifiés.

Photo : Tân Dat/CVN

Du point de vue des partenaires internationaux, Marc Knapper, ancien ambassadeur des États-Unis au Vietnam et conseiller de la Société financière internationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (VIFC-HCMV), a souligné lors de la AEF 2026 qu'en un peu plus d'un an, le Vietnam a finalisé le cadre juridique du VIFC, établi un centre d'arbitrage international et attiré d'importantes institutions financières comme membres. Ce rythme de mise en œuvre est remarquablement rapide. La recherche proactive d'institutions financières importantes, réputées et ambitieuses constitue un atout majeur pour le VIFC.

Marc Knapper a insisté : "Tout centre financier repose sur la confiance. Le cadre juridique du VIFC a été mis en place à un rythme incroyable. Les investisseurs viendront grâce aux nombreuses décisions judicieuses et à la confiance qui a été instaurée. Je suis convaincu que le VIFC, fort de son talent et de son dynamisme, deviendra un centre financier majeur en Asie".

Parallèlement, la volonté affichée du Vietnam d'établir des partenariats stratégiques dans le cadre de son développement offrira de formidables opportunités aux investisseurs, non pas pour des profits à court terme, mais pour la construction de partenariats durables et pérennes.

Tân Dat/CVN