Forum économique d'automne 2026

Le Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville vise 2,7 milliards de dollars d'ici 2027

Le Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (VIFC-HCMC) a annoncé, le 28 octobre, ses dix premiers membres, qui prévoient de mobiliser et d’investir environ 2,7 milliards de dollars d’ici à 2027 dans les infrastructures, l’éducation, l’énergie, les technologies et les services financiers.

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Photo : VNA/CVN

La cérémonie s’est tenue dans le cadre du Forum économique d’automne 2026 (AEF 2026), en présence du Premier ministre Lê Minh Hung. Les dix premiers membres sont des sociétés holding reconnues par l’organe exécutif du VIFC-HCMC en septembre et octobre 2026.

Il s’agit d’EQuest Capital, Sơn Kim Capital IFC, VinaCapital International Partners, Sài Gòn Marina IFC, Gemadept Holdings, Rovela Pay, REE Energy Finance, la Bourse des marchandises IFC Vietnam, AG&P Holding Vietnam et Keppel Asset Management Vietnam.

Le capital social déclaré de ces entités et les apports promis totalisent 33,63 millions de dollars. Les 2,7 milliards de dollars annoncés correspondent à des objectifs de mobilisation et d’investissement, et non à des fonds déjà décaissés. Leur concrétisation dépendra notamment de la structuration financière, de l’avancement des projets et de la participation effective des investisseurs.

Parmi les engagements annoncés, Sài Gòn Marina IFC prévoit de mobiliser environ 816 millions de dollars pour développer les infrastructures numériques et physiques nécessaires à l’écosystème du centre. AG&P Holding Vietnam entend investir quelque 425 millions de dollars dans la chaîne de valeur du gaz naturel liquéfié (GNL), de la production d’électricité et des centres de données.

EQuest Capital prévoit de mobiliser 325 millions de dollars dans le cadre d’un accord de coopération avec Standard Chartered, succursale de New York, pour développer les infrastructures éducatives au Vietnam, notamment dans le cadre du projet de ville universitaire situé dans le sud-ouest de Hô Chi Minh-Ville. Sơn Kim Capital IFC compte mobiliser 275 millions de dollars pour développer les infrastructures du centre, tandis que REE Energy Finance prévoit d’investir 200 millions de dollars dans des projets d’énergies renouvelables.

De son côté, Keppel Asset Management Vietnam étudie la création de plateformes de co-investissement avec des partenaires internationaux. Les montants mobilisés pourraient atteindre un milliard de dollars, principalement grâce à des capitaux de tiers, afin de saisir des opportunités dans les infrastructures, l’immobilier, le commerce et les services.

Une société holding est une entreprise dont la principale fonction consiste à détenir et à gérer des participations dans d’autres sociétés, afin de piloter des portefeuilles d’investissement et d’orienter les ressources financières.

Cette première étape porte uniquement sur la reconnaissance des sociétés holding. Les établissements financiers, notamment les banques, les sociétés de valeurs mobilières et les fonds d’investissement, seront admis et autorisés progressivement, à mesure que seront adoptées les réglementations applicables aux activités soumises à agrément.

Le VIFC-HCMC poursuit ainsi l’élaboration de son cadre juridique et de ses procédures d’agrément en vue d’élargir son écosystème aux institutions financières spécialisées, en accordant la priorité aux fonds d’investissement et à la gestion d’actifs.

Le dispositif envisagé pour les sociétés de gestion d’actifs comprendrait trois niveaux : le conseil en investissement et la gestion de portefeuilles, la gestion de fonds privés et professionnels, puis la gestion de fonds publics. Il s’inspire de l’expérience de centres financiers internationaux tels que Singapour, Dubaï et Hong Kong (Chine), tout en prévoyant des procédures adaptées à la nature, à la taille et à la complexité des activités. Le centre prévoit de finaliser et de publier en novembre 2026 les règles relatives à l’admission des fonds d’investissement. Les demandes des banques, des sociétés de valeurs mobilières et des autres acteurs exerçant des activités réglementées seront traitées selon un calendrier lié à l’entrée en vigueur des textes correspondants.

Officiellement lancé le 11 février 2026, le VIFC-HCMC s’inscrit dans le modèle vietnamien de centre financier international reposant sur deux pôles complémentaires, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang. Son cadre institutionnel repose notamment sur la résolution n° 222/2025/QH15 de l’Assemblée nationale, le décret gouvernemental n° 323/2025/NĐ-CP du 18 décembre 2025 et le règlement de fonctionnement adopté par la décision n° 05/QĐ-HĐĐHTTTC du 24 juillet 2026.

Le 11 août 2026, les responsables exécutifs des centres de Hô Chi Minh-Ville et de Dà Nang ont également publié la décision n° 01/QĐ-CQĐH, établissant des formulaires communs pour l’enregistrement, la reconnaissance, la modification et la cessation du statut de membre.

L’élargissement de l’écosystème, la finalisation des procédures d’agrément et le développement de produits financiers seront déterminants pour attirer les investisseurs nationaux et étrangers. Les résultats du centre se mesureront notamment à sa capacité à transformer les engagements annoncés en flux de capitaux effectifs, à stimuler les transactions et à orienter les ressources vers les secteurs prioritaires de l’économie.

VNA/CVN