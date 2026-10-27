Forum économique d’automne 2026 : renforcer la cybersécurité à l’ère quantique

Lors d'un séminaire thématique intitulée "Sécurité des données et cybersécurité à l’ère quantique", organisée dans l’après-midi du 27 octobre dans le cadre du Forum économique d’automne 2026 (AEF 2026), les experts ont estimé que le Vietnam, et Hô Chi Minh-Ville en particulier, devaient renforcer de manière proactive leurs capacités de cybersécurité, depuis les systèmes critiques jusqu’à l’ensemble des chaînes d’approvisionnement des entreprises.

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Cette démarche permettrait de garantir la sécurité de la transformation numérique, de renforcer l’autonomie technologique et de consolider la confiance dans l’économie numérique à l’ère quantique.

Photo : VNA/CVN

Selon les experts, la cybersécurité à l’ère quantique ne constitue pas seulement un défi technologique. Elle soulève également des questions liées aux coûts de transition, aux capacités de mise en œuvre et au degré de coordination entre les différents acteurs économiques. Pour Hô Chi Minh-Ville, anticiper ces évolutions est essentiel afin de protéger les infrastructures numériques, de renforcer la confiance dans les services financiers et de garantir un environnement sécurisé pour le développement d’un centre financier international.

Lê Quôc Cuong, membre de la sous-commission des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique du Conseil de développement de Hô Chi Minh-Ville, a indiqué que la ville avait organisé ces derniers temps plusieurs conférences scientifiques et établi des liens avec des communautés universitaires et des laboratoires de premier plan dans le monde. Ces initiatives visent à échanger sur le potentiel et les orientations de développement des technologies quantiques, ainsi qu’à mettre en place un écosystème quantique local.

Toutefois, le développement futur d’ordinateurs quantiques suffisamment puissants pourrait compromettre les méthodes de chiffrement actuellement utilisées. Cela représente un défi majeur pour les systèmes financiers et bancaires, les services publics et les infrastructures numériques essentielles.

Parallèlement, la collecte de données dans le but de les déchiffrer ultérieurement constitue déjà une préoccupation à l’échelle mondiale. Cette menace pourrait affecter les systèmes de sécurité, de défense, d’administration publique, de santé, de transport et d’énergie, notamment les systèmes transactionnels des banques et du Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville.

La transition vers la cryptographie post-quantique n’est donc plus une simple préparation à une menace future, mais une mission urgente visant à protéger la souveraineté numérique nationale et la sécurité des systèmes.

Photo : VNA/CVN

Du point de vue de la mise en œuvre, Stephen Oh, vice-président et directeur de la technologie de Korea Quantum Computing (KQC), a souligné plusieurs priorités pour cette transition vers la cryptographie post-quantique.

Il s’agit notamment de mettre en place des mécanismes de gestion des coûts et des ressources permettant aux entreprises d’anticiper les dépenses, d’élaborer des plans et d’allouer les budgets nécessaires à la transition, ainsi que de faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises à des solutions de sécurité adaptées. -

Vo Van Tuân, directeur du laboratoire quantique de l’Institut du quantique, de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité du groupe FPT, a indiqué que l’objectif de son unité était de maîtriser progressivement les technologies fondamentales.

Selon lui, la création de l’Institut de recherche sur l’IA quantique et la cybersécurité (Quantum AI and Cyber Security), qui regroupe des laboratoires spécialisés dans les technologies quantiques, la cybersécurité et l’intelligence artificielle au sein d’une même structure, vise à faciliter la recherche et l’expérimentation de nouvelles technologies. Ces travaux portent notamment sur l’application de l’IA à la cybersécurité et le développement de solutions destinées à protéger les infrastructures technologiques.

VNA/CVN