Dà Nang et Vietjet signent un accord de coopération globale pour la période 2026-2030

Le matin du 4 novembre 2026, le Comité populaire de la ville de Dà Nang et la compagnie aérienne Vietjet ont organisé une cérémonie de signature d’un accord de coopération globale pour la période 2026-2030.

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Cet accord vise à renforcer les relations entre les deux parties, à valoriser leurs atouts et leurs ressources respectifs, ainsi qu’à coordonner la mise en œuvre de programmes et d’activités dans des domaines d’intérêt commun, en adéquation avec les orientations de développement de la ville et la stratégie opérationnelle de Vietjet.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Nguyên Thi Anh Thi, vice-présidente du Comité populaire municipal, de Dô Xuân Quang, vice-président exécutif de Vietjet, ainsi que de représentants des dirigeants du Bureau du Comité populaire municipal, des services et organismes concernés, des autorités de l’aviation civile, de l’Association du tourisme de la ville et de la communauté des entreprises.

Photo : VJ/CVN

Dans son allocution, Nguyên Thi Anh Thi, vice-présidente du Comité populaire de Da Nang, a souligné le rôle essentiel de la connectivité aérienne dans le développement du tourisme et du commerce, l’attraction des investissements et l’intégration internationale. Dans cette nouvelle phase de développement, forte d’un territoire élargi et d’un potentiel accru, Dà Nang entend poursuivre le renforcement de ses liaisons avec les principaux centres économiques et touristiques du Vietnam et de l’étranger, afin de mieux exploiter ses avantages et d’élargir ses marchés.

"La signature de ce protocole d’accord constitue aujourd’hui une base permettant aux deux parties de renforcer leur coordination et de mettre en œuvre des programmes de coopération concrets dans de nombreux domaines, allant du développement des liaisons aériennes à la promotion des marchés, en passant par la mise en relation des entreprises, la communication, la promotion de l’image de la ville et l’organisation d’événements. J’invite les services, les organismes et les unités concernés à prendre l’initiative de coopérer avec Vietjet afin de concrétiser les engagements convenus sous forme de programmes et de plans d’action ciblés, assortis de responsabilités clairement définies et garantissant leur efficacité", a souligné Nguyên Thi Anh Thi.

De son côté, Dô Xuân Quang, vice-président exécutif de Vietjet, a déclaré : "Da Nang occupe une place importante dans le réseau de lignes de Vietjet. La ville constitue une porte d’entrée reliant le Centre du Vietnam aux principaux pôles économiques et touristiques du pays et de l’étranger. Grâce à son vaste réseau de lignes nationales et internationales, Vietjet joue un rôle de passerelle en contribuant à acheminer des millions de visiteurs vers Dà Nang, à stimuler les échanges commerciaux et le tourisme, ainsi qu’à faire connaître l’image de la ville auprès de la communauté internationale".

Selon lui, à travers cet accord de coopération globale pour la période 2026-2030, Vietjet s’engage à poursuivre l’élargissement de ses liaisons aériennes et à accompagner la ville dans la promotion du tourisme, du commerce et des investissements, contribuant ainsi à valoriser efficacement son potentiel et à favoriser un développement durable, tout en approfondissant son intégration et sa connectivité internationales.

Ces dernières années, Vietjet a activement accompagné Da Nang dans l’élargissement de son réseau aérien et le renforcement de ses liaisons avec différents marchés. La compagnie a également participé à des activités de communication, de promotion touristique et d’attraction des investissements nationaux et internationaux. Elle a notamment été pionnière dans l’exploitation de vols directs vers l’Inde et a coopéré à l’organisation de vols charters en provenance de Russie et des pays de la Communauté des États indépendants (CEI).

À partir du 20 décembre 2026, Vietjet prévoit de lancer de nouvelles liaisons reliant Dà Nang à Osaka (Japon) et à Jakarta (Indonésie), poursuivant ainsi l’extension du réseau international de la ville.

Dans la continuité des résultats positifs obtenus ces dernières années, Vietjet et la ville de Dà Nang renforceront leur coopération globale pour la période 2026-2030, en mettant l’accent sur l’élargissement du réseau aérien, le développement des marchés, la promotion du tourisme, l’attraction des investissements et la croissance économique.

Parallèlement au développement de nouvelles lignes aériennes, les deux parties coordonneront leurs efforts pour promouvoir l’image de Dà Nang, ses destinations et ses produits touristiques sur les plateformes de communication et au sein de l’écosystème de services de Vietjet. Elles étudieront également les marchés, encourageront l’application des technologies et la transformation numérique, organiseront des événements culturels, touristiques et commerciaux ainsi que des activités de mise en relation des entreprises. Le développement d’un tourisme durable et la responsabilité sociale figureront également parmi leurs priorités.

Dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord, le Service municipal de la culture, des sports et du tourisme de Dà Nang jouera le rôle d’organisme coordinateur. En collaboration avec Vietjet, les services et les organismes concernés, il élaborera chaque année des plans d’action et sélectionnera les programmes prioritaires, en tenant compte des besoins du marché, des orientations de développement touristique de la ville et des plans d’exploitation de la compagnie. Cette coordination permettra d’assurer une meilleure articulation entre les activités de promotion, le développement des liaisons aériennes et la capacité de l’offre touristique, contribuant ainsi à améliorer l’efficacité de la coopération et à valoriser les ressources de chaque partie.

La signature de cet accord de coopération globale pour la période 2026-2030 constitue une nouvelle étape dans le partenariat entre la ville de Dà Nang et Vietjet. Elle permettra aux deux parties de continuer à valoriser leurs atouts respectifs et de développer les liaisons aériennes en synergie avec les activités de promotion touristique, contribuant ainsi à élargir les marchés émetteurs de visiteurs et à soutenir le développement du tourisme de la ville dans cette nouvelle phase.

Minh Thu/CVN