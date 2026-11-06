Hanoï clarifie les limites du périmètre d’aménagement du parc Safari de Ba Vi

Le Comité populaire de la commune de Ba Vi a rendu public le plan délimitant le périmètre d’aménagement du parc Safari de Ba Vi, qui s'étend sur une superficie de 299,51 ha, démentant ainsi les informations relayées en ligne selon lesquelles le projet aurait été étendu à 580 ha.

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Photo : CTV/CVN

Dans la soirée du 31 octobre, le Comité populaire de la commune de Ba Vi a annoncé que le plan de localisation et de délimitation du projet de parc Safari de Ba Vi avait été publié en annexe de la Décision N° 5648 du Comité populaire de Hanoï.

Les autorités communales ont également démenti les rumeurs diffusées par certains sites non officiels, affirmant que la superficie du projet avait été portée à 580 ha. Le Centre communal de services polyvalents a été chargé de diffuser ce plan de délimitation sur le portail d’information électronique et la page Facebook de la localité, afin que les habitants, en particulier les ménages propriétaires de terrains dans le périmètre du projet, puissent en prendre connaissance.

Précédemment, le 10 septembre, le Comité populaire de Hanoï avait publié la Décision N°5648 approuvant le principe d’investissement et désignant la société par actions Sun Group Immobilier comme investisseur du projet de parc Safari de Ba Vi, pour un investissement prévisionnel d’environ 6.500 milliards de dôngs.

Le projet entend créer un parc animalier associant tourisme écologique, présentation et préservation d’espèces animales emblématiques du Vietnam et du monde. Le parc sera consacré aux visites, à la détente, aux loisirs et aux divertissements, tout en intégrant des activités de recherche scientifique, d’éducation à l’environnement et de sauvegarde de la biodiversité.

Photo : Sungroup/CVN

Sur l'emprise totale de près de 300 hectares, les espaces verts et les plans d’eau occuperont la majeure partie du site, soit environ 244,9 ha, représentant 81,8% de la superficie globale. Les terrains réservés aux activités commerciales et de services couvriront 10,43 ha, tandis que la zone touristique et de services s’étendra sur 16,11 hectares. Environ 28,08 ha seront attribués aux infrastructures techniques, aux voies de circulation et aux parkings.

La surface maximale de construction s’élèvera à environ 260.000 m², pour une surface de plancher totale maximale de 454.000 m². Les édifices compteront de un à cinq étages. Le coefficient maximal d’occupation du sol oscillera entre 5% et 60%, selon les différentes zones fonctionnelles.

Le montant définitif de l’investissement, estimé à 6.500 milliards de dôngs, sera arrêté lors de l’élaboration, de l’évaluation et de l’approbation du projet d’investissement final. La durée d’exploitation s'étendra sur 50 ans, à compter de la date à laquelle l’investisseur recevra la décision d’attribution ou de location du terrain, ou l’autorisation de changement d'usage du sol.

Selon le calendrier prévisionnel, le projet sera mis en œuvre, avec le lancement des travaux et la mise en service, entre le quatrième trimestre 2026 et le deuxième trimestre 2030. Une fois entièrement achevé, le parc devrait accueillir environ 6 millions de visiteurs par an.

Le projet devrait également contribuer à créer de nouveaux emplois et à améliorer les moyens de subsistance de la population locale. La phase de construction nécessitera environ 400 à 500 travailleurs, tandis que l’exploitation du parc devrait employer entre 700 et 1.000 personnes.

Outre la priorité accordée au recrutement et à la formation professionnelle de la main-d’œuvre locale, le projet vise également à développer des services connexes, notamment dans les domaines de l’hébergement, de la restauration et du transport, ainsi qu'à favoriser la commercialisation des produits emblématiques de Ba Vi.

Thu Huong/CVN