Forum économique d'Automne 2026 : vers de nouveaux cadres de coopération

Une séance de discussions thématiques et un dialogue approfondi consacrés aux cadres de coopération dans une nouvelle ère se sont tenus le 28 octobre à Hô Chi Minh-Ville, dans le cadre du Forum économique d'Automne 2026 (Autumn Economic Forum 2026 - AEF 2026).

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Photo : VNA/CVN

Lors de cette rencontre, le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang a rappelé que le Premier ministre avait affirmé, lors de la séance plénière et du dialogue avec le Forum économique mondial (WEF) dans le cadre de l’AEF 2026, la volonté du Vietnam de renforcer les liens entre les nouveaux pôles de croissance. Cette orientation doit guider le développement de Ho Chi Minh-Ville et du pays, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de dialogue et de coopération.

Le vice-Premier ministre a souligné que l'économie mondiale traversait une période de profondes mutations, marquée par les tensions géopolitiques, les avancées technologiques et la double transition numérique et écologique. Les pôles de croissance se déplacent vers l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine, tandis que les chaînes de valeur et d'approvisionnement se réorganisent autour de la diversification, de la régionalisation et d'une plus grande résilience.

Les décisions d'investissement ne dépendent plus uniquement des coûts, mais aussi de la sécurité, de la flexibilité et des liens stratégiques à long terme. Pour le Vietnam, l'enjeu n'est donc pas seulement de s'intégrer aux chaînes de valeur existantes ou émergentes, mais aussi de développer les capacités nécessaires pour participer, avec ses partenaires internationaux, à la création de valeur dans les nouvelles chaînes économiques.

Selon le vice-Premier ministre, le Vietnam et les autres pays en développement doivent renforcer leurs capacités en matière de ressources humaines, de technologies et de gouvernance. Ils doivent également se doter d'un cadre institutionnel stable et transparent, favorable à l'innovation, développer la coopération multilatérale et Sud-Sud, et mobiliser plus efficacement les financements verts et les technologies.

Principal centre économique et pôle d'innovation du Vietnam, Hô Chi Minh-Ville dispose d'atouts pour attirer les investissements, les connaissances et les technologies. Pour concrétiser ces possibilités, la ville et, plus généralement, le Vietnam, doivent définir, avec leurs partenaires internationaux, des engagements, des politiques et des projets de coopération précis.

Les discussions thématiques ont réuni des experts et des représentants d'organisations internationales et d'entreprises autour des grandes tendances de l'économie mondiale, des marchés financiers, des infrastructures intelligentes, de l'intelligence artificielle, du cyberespace et des cadres de gouvernance et corridors économiques liés aux nouveaux pôles de croissance.

Photo : VNA/CVN

Le dialogue approfondi a permis aux représentants de différents pays d'échanger sur les politiques et initiatives susceptibles de renforcer la compétitivité, de développer la coopération et de mieux mobiliser les ressources internationales dans un contexte de restructuration de l'économie mondiale et régionale.

Ces discussions et ce dialogue devraient permettre de traduire les orientations du Forum économique d'automne 2026 en mesures concrètes et de renforcer les liens entre les nouveaux pôles de croissance.

L’AEF 2026 est organisé sous la direction du Premier ministre vietnamien et sous l’égide du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville. Sa mise en œuvre est assurée par le Centre pour la quatrième révolution industrielle de Hô Chi Minh-Ville (HCMC C4IR), en collaboration avec le Forum économique mondial (WEF).

Cette année, pour la première fois, le WEF est associé à l’événement en tant que partenaire de marque, permettant de rapprocher les grandes priorités économiques mondiales des objectifs de développement du Vietnam.

VNA/CVN