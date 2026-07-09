Hô Chi Minh-Ville : de nombreux projets pour embellir les rives de la rivière Saïgon

La bande de terre s'étendant du quai Bach Dang au quai Nhà Rông - Khanh Hôi sera réaménagée avec des parcs, des places, des espaces souterrains, des passerelles piétonnes et des équipements culturels en bord de la rivière.

>> Un chef d’orchestre finlandais et une altiste vietnamienne à l’affiche de l’Opéra de Saïgon

>> Hô Chi Minh-Ville lance une série de grands projets d’infrastructures pour ses 50 ans

>> Célébration du 50ᵉ anniversaire de la ville portant le nom du Président Hô Chi Minh

Photo : VNA/CVN

Début juillet, Hô Chi Minh-Ville et le groupe Sun ont lancé le projet de parc culturel du quai Nhà Rông - Khanh Hôi et d'aménagement d'espaces verts publics du quai Bach Dang, représentant un investissement total de plus de 29.300 milliards de dôngs. Ce projet, qui couvre au total 73,3 ha, vise à créer un axe culturel, historique et touristique le long de la rivière Saïgon, en augmentant les espaces publics et les zones vertes au cœur de la ville.

La zone du quai Nhà Rông - Khanh Hôi sera transformée en un parc culturel de 9,6 ha, relié au musée Hô Chi Minh (antenne de Hô Chi Minh-Ville). Actuellement, cette bande riveraine de près de 3 km de long est principalement composée d'entrepôts, d'usines et d'anciennes installations portuaires. Le Parc culturel des quais Nhà Rông - Khanh Hôi est conçu selon le concept du "flux de l'histoire", divisé en neuf chapitres correspondant aux étapes de la vie du Président Hô Chi Minh.

Le joyau du parc est la reconstruction du navire de l’Amiral Latouche-Tréville, associé à l'événement du 5 juin 1911, lorsque le jeune Nguyên Tât Thành quitta le quai Nhà Rông en quête du salut national. Le navire sera construit selon les plans français originaux, et non à l'aide d'une structure reconstituée. Le site historique du quai Nhà Rông est actuellement en cours de rénovation et de réaménagement, et les travaux devraient s'achever le 2 septembre prochain.

Parallèlement à l'espace culturel dédié au Président Hô Chi Minh, la zone portuaire de Khánh Hôi sera rénovée selon le principe de la "conservation du patrimoine", préservant ainsi les vestiges de l'ancien port et son architecture caractéristique. Actuellement, de nombreux quais, entrepôts et bureaux sont encore en activité dans cette zone. Le long des berges du fleuve, des navires et des yachts sont amarrés sur une longue distance, du quai de Nhà Rông jusqu'aux abords du canal Kênh Te.

Suivant le principe de "réhabilitation de l'existant - modernisation du noyau", les entrepôts et usines actuels du port de Khanh Hôi conserveront leur architecture extérieure, tandis que leurs espaces intérieurs seront transformés en zones d'exposition, de création, culturelles, commerciales, de services et de communauté.

Photo : Net/CVN

Le projet prévoit l'élargissement de la route Nguyên Tât Thành de 4 à 10 voies, améliorant ainsi la connectivité entre le sud et le centre de Hô Chi Minh-Ville. La route comprendra également le passage souterrain de Hoàng Diệu, des parkings, des quais, un centre d'accueil touristique et une infrastructure technique intégrée.

La route Nguyên Tât Thành est l'axe principal reliant le sud au centre de Hô Chi Minh-Ville et, depuis de nombreuses années, elle souffre fréquemment d'embouteillages en raison d'un trafic important, tandis que le développement des infrastructures est lent. Connecté à la route Nguyên Tât Thành, le pont Tân Thuân 1 (à droite), vieux de plus de 150 ans, sera démoli et reconstruit avec 6 voies. Le pont Tân Thuân 2 adjacent a été élargi à 8 voies, améliorant ainsi la connectivité et harmonisant les infrastructures de la région.

Accès facilité aux parcs et aux espaces riverains

Sur la rive opposée, le quai Bach Dang bénéficiera d'investissements dans un parking souterrain, un centre commercial souterrain et des infrastructures modernisées, offrant ainsi aux résidents un accès plus aisé aux parcs et aux espaces riverains.

Du côté de la rue Hoàng Diêu, un passage souterrain, un parking et les infrastructures nécessaires seront également construits. Parmi les aménagements phares, citons la passerelle piétonne enjambant le canal Bên Nghe et rejoignant le fleuve Saïgon. Conçue en forme de proue de bateau s'avançant vers l'eau, elle évoque le voyage du Président Hô Chi Minh à la recherche d'une solution pour sauver le pays.

Photo : Net/CVN

Le quai Bach Dang, adjacent à la rue Tôn Duc Thang, continuera de bénéficier d'investissements dans des espaces verts, l'élargissement des berges, la modernisation des digues, la création de plateformes d'amarrage et de belvédères, ainsi que d'autres équipements. Là, une passerelle piétonne de 720 m de long enjambant la rivière Saïgon, reliant le parc du quai Bach Dang à la nouvelle cité urbaine de Thu Thiêm, est également en construction et devrait devenir un nouveau fleuron architectural de la ville.

Vue panoramique de la zone de la rue Tôn Duc Thang et Nhà Rông - Khanh Hôi, qui sera rénovée et modernisée du troisième trimestre de cette année au deuxième trimestre 2029.

La bande riveraine entre les ponts de Ba Son et de Tân Thuân, incluant les quais Bach Dang et Nhà Rông - Khanh Hôi, est considérée comme la façade du centre-ville de Hô Chi Minh-Ville. La ville développe actuellement une passerelle piétonne reliant le quai Bach Dang à Thu Thiêm et prévoit d'agrandir le musée Hô Chi Minh au quai Nhà Rồng.

Tân Dat/CVN