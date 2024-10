Hô Chi Minh-Ville dans tous les cœurs

Hô Chi Minh-Ville était déjà un carrefour commercial au XVII e siècle, attirant des marchands chinois et européens. De nos jours, elle est non seulement l'une des destinations touristiques les plus prisées au monde, mais s'affirme également comme un centre scientifique dynamique, touchant profondément le cœur des Vietnamiens, de leurs familles et de leurs amis.

En effet, les scientifiques du monde sont venus participer au Green Economy Forum & Exhibition (GEFE) 2024 du 21 au 23 octobre à Hô Chi Minh-Ville, sous le thème "Construire un avenir vert". Co-organisé par EuroCham Vietnam et le Département de promotion du commerce du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce. L'événement arrive à un moment critique pour le Vietnam, qui fait face aux graves conséquences du changement climatique, comme en témoigne le récent super typhon Yagi.

Ce forum ambitionne de renforcer la coopération entre le Vietnam et l'Europe, en promouvant des solutions durables pour atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050.

Selon https://lepetitjournal.com, des entreprises européennes ont démontré comment l'innovation peut aider à relever les défis environnementaux actuels. Husqvarna de la Suède a dévoilé des tondeuses robotisées, permettant une gestion plus écologique des espaces verts en réduisant l'utilisation de combustibles fossiles.

Des technologies de fabrication de cordage pour bateaux norvégiens à partir de matériaux recyclés ont été exposés, soulignant l'importance du recyclage dans l'économie circulaire.

TotalEnergies et EDF de France ont mis en avant leurs solutions énergétiques innovantes notamment via la promotion d'énergies renouvelables pour soutenir la transition énergétique au Vietnam.

Des marques italiennes Vespa et Ariston ont présenté leurs produits respectueux de l'environnement, tels que des scooters électriques et des chauffe-eau électriques à haute efficacité.

Nestlé de Suisse, avec la marque Nescafé, a partagé ses initiatives visant à rendre la chaîne d'approvisionnement du café plus durable.

Le groupe allemand Bosch a démontré la manière dont la fusion de la physique et de l'intelligence artificielle peut transformer les données en informations exploitables pour améliorer l'efficacité énergétique.

Technimex des Pays-Bas a proposé ses solutions technologiques pour une gestion durable des ressources.

Et les cœurs de s’enflammer pour les visites des sites historiques et les traversées en bus et en bateaux à la découverte du delta du Mékong. Et pourquoi ne pas retrouver également de jeunes Viêt kiêu et leurs familles pour Halloween en fin de semaine (à partir du 23/10/2024)?

Texte et photos : Nguyên Dac Nhu Mai