Garde-frontières de Lâm Đồng : en première ligne contre la pêche INN

S'accrochant jour et nuit à la mer et au terrain, les garde-frontières de la province de Lâm Đồng s'affirment comme le maillon central de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

>> Cap sur la transparence de la filière pêche grâce au numérique

>> Pêche INN : de nouveaux efforts pour obtenir la levée du "carton jaune"

>> La province de Lâm Dông s’en tient aux recommandations de la CE sur la pêche INN

Lâm Đồng possède une bande côtière longue de 192 km, une zone de pêche s'étendant sur 52 000 km², ainsi que de nombreux estuaires, ports de pêche, zones de mouillage et d'abri contre les tempêtes, soutenus par une flotte hauturière très active. Il s'agit d'un atout majeur pour le développement de l'économie maritime locale. Toutefois, cela exige une rigueur accrue dans la gestion des activités halieutiques, d'autant que la province s'investit pleinement, aux côtés de l'ensemble du pays, pour répondre aux recommandations de la Commission européenne (CE) en vue de faire lever au plus vite le "carton jaune" INN.

Photo: LDO/CVN

Dans cette démarche, le commandement des garde-frontières de la province s'impose comme la cheville ouvrière de la gestion des personnes et des navires opérant en mer. Il contrôle de manière rigoureuse les entrées et sorties des bateaux de pêche aux ports, tout en se coordonnant avec les autorités compétentes pour juguler la pêche illicite.

Depuis le début de l'année 2026, l'unité a donné des directives claires aux postes frontaliers côtiers ainsi qu'à la 2ᵉ escadrille navale pour déployer des mesures d'urgence contre la pêche INN. Sur cette base, les postes frontaliers maintiennent un contrôle à 100 % des navires à l'accostage et au départ, couplé à des déclarations systématiques sur le système électronique de traçabilité des produits halieutiques (eCDT). Par ailleurs, l'interdiction de prendre la mer est appliquée de manière intransigeante pour tout bâtiment ne remplissant pas les conditions requises.

Photo: LDO/CVN

Selon le commandement des garde-frontières de la province de Lâm Đồng, l'encadrement strict des bateaux de pêche dès les estuaires constitue une mesure clé pour prévenir les infractions en amont. Cette démarche pose également les jalons d'une traçabilité efficace des produits halieutiques, contribuant ainsi à l'effort national pour répondre aux recommandations de la CE.

Sur le terrain, au cours des sept derniers mois, les forces de garde-frontières de la province ont procédé à l'enregistrement et au contrôle de 49 383 mouvements de navires de pêche embarquant 345 192 marins-pêcheurs, comptabilisant 25 284 appareillages et 24 097 accostages.

Parallèlement aux opérations de contrôle et d'inspection, les garde-frontières considèrent la sensibilisation comme une solution pérenne visant à renforcer la prise de conscience et le respect des lois chez les pêcheurs. À ce titre, les campagnes d'information et d'éducation juridique sur la lutte contre la pêche INN continuent d'être intensifiées dans les communes et quartiers littoraux, ainsi que dans la zone spéciale de Phú Quý.

Photo: LDO/CVN

Mi-juillet dernier, le commandement des garde-frontières de la province s'est associé au Centre de recherche et de sauvetage maritime de la région III pour organiser une conférence de sensibilisation à la sécurité maritime, au sauvetage en mer et à la lutte contre la pêche INN, à l'intention de plus de 80 propriétaires de navires et capitaines du quartier de Phú Thủy. Outre ces rassemblements, les unités frontalières vulgarisent régulièrement le cadre juridique à même les ports de pêche, sur les quais et lors des formalités d'accostage et d'appareillage.

Selon le lieutenant-colonel Võ Duy Thạnh, commandant du poste frontalier de Thanh Hải, pour que le carton jaune soit levé au plus vite, il est primordial que chaque propriétaire de navires, capitaine et marin-pêcheur développe un sens aigu du respect de la loi. Les pêcheurs doivent se conformer strictement aux réglementations relatives à l'immatriculation et au contrôle technique des navires, maintenir en fonctionnement continu le système de surveillance par satellite (VMS), tenir scrupuleusement le journal de bord des captures et s'abstenir de toute incursion dans les eaux étrangères.

Photo: LDO/CVN

Contrôles rigoureux et sanctions fermes contre les infractions

Depuis le début de l'année, les forces de garde-frontières ont coorganisé 572 séances de sensibilisation réunissant 10 472 participants. Dans le même temps, elles ont incité 13 097 propriétaires de navires et capitaines à signer un engagement formel : respecter la réglementation sur la lutte contre la pêche INN, maintenir le fonctionnement continu des balises de géolocalisation VMS et ne commettre aucune incursion dans les eaux étrangères.

Parallèlement au travail de sensibilisation, les opérations de patrouille et de contrôle en mer sont maintenues de manière continue par les garde-frontières de la province.

Au cours des sept premiers mois de l'année 2026, les postes frontaliers ont mené 901 patrouilles, mobilisant 3 590 effectifs pour inspecter 4 354 navires de pêche. À l'issue de ces contrôles, les autorités ont décelé et sanctionné 79 infractions, infligeant des amendes administratives pour un montant total de près de 500 millions de dôngs.

Photo: LDO/CVN

Les infractions constatées concernent principalement le non-respect des procédures en cas d'avarie ou de perte de signal des balises VMS, le défaut de notification préalable avant le départ ou l'accostage, ainsi que le non-respect de l'obligation de débarquer les produits de la mer dans les ports désignés.

Le commandement des garde-frontières de la province de Lâm Đồng a indiqué que, dans les temps à venir, l'unité continuera de collaborer étroitement avec les services, secteurs et localités pour déployer de manière synchrone des mesures de lutte contre la pêche INN. L'accent sera mis sur le renforcement de la gestion des entrées et sorties des navires aux ports, le maintien des patrouilles et contrôles en mer, l'exploitation efficace du système de surveillance par satellite (VMS) ainsi que l'intensification des actions de sensibilisation pour accroître la prise de conscience des pêcheurs.

Photo: LDO/CVN

Grâce à la proactivité et à la fermeté des garde-frontières, à la synergie entre les instances locales compétentes et au consensus des pêcheurs, la lutte contre la pêche INN dans les eaux de Lâm Đồng engrange de nombreux résultats probants. Ces efforts contribuent à façonner une pêche moderne et durable, tout en affirmant le rôle central des garde-frontières provinciaux aux côtés du pays pour la levée au plus vite du "carton jaune" de la CE.

Photo: LDO/CVN

Truong Giang/CVN