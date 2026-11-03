Hô Chi Minh-Ville accélère sa coopération avec les grandes entreprises régionales et internationales

Au cours des dix premiers mois de 2026, Hô Chi Minh-Ville a attiré 19,1 milliards d’USD d'investissements directs étrangers (IDE), dépassant son objectif annuel de 73,9%. Afin de capitaliser sur cette dynamique de croissance, la métropole renforce activement sa coopération avec les grands groupes régionaux et internationaux, concrétisant les opportunités de partenariat en projets tangibles et impulsant ainsi un développement durable à long terme.

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Ces données ont été présentées lors du Forum de coopération en matière d'investissement de Hô Chi Minh-Ville 2026, axé sur le thème “Hô Chi Minh-Ville – Nouvel espace de développement, nouvelles opportunités de coopération en matière d'investissement”, réuni le 2 novembre après-midi. L'événement était organisé par le Centre municipal de promotion du commerce et des investissements (ITPC), en partenariat avec le magazine Fortune Asia et sous l'égide du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville.

Quatre atouts stratégiques pour attirer des flux de capitaux à haute valeur ajoutée

Dans son allocution d'ouverture du Forum, Nguyên Lôc Hà, vice-président permanent du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a salué la collaboration du magazine Fortune pour l'organisation du Sommet Fortune Asie du Sud-Est 500, tenu dans la ville le 3 novembre, ainsi que son concours à cet important espace d'échange. Les responsables municipaux espèrent que ce programme permettra non seulement de créer de nouvelles connexions, mais aussi de les pérenniser en partenariats solides entre les acteurs du réseau de Fortune et leurs homologues vietnamiens.

Détaillant l'attractivité de la cité pour cette nouvelle vague d'investissements dans un contexte de reconfiguration des chaînes d'approvisionnement mondiales, le vice-président permanent Nguyên Lôc Hà a affirmé que l'attrait de la ville repose sur quatre atouts fondamentaux. Le premier réside dans son emplacement géographique central et la forte impulsion d'un moteur économique majeur, d'un pôle d'attraction pour un vaste marché de consommation, d'un écosystème d'entreprises innovant et d'un réseau de services financiers et commerciaux de premier ordre à l'échelle nationale.

Cela permet aux investisseurs d'accéder aisément au marché vietnamien de plus de 100 millions d'habitants, ainsi qu'à la zone de l'ASEAN et aux principales économies grâce au réseau d'accords de libre-échange de nouvelle génération. Le deuxième avantage réside dans le nouvel espace de développement créé par la réorganisation de ses limites administratives. La métropole peut ainsi, pour la première fois, se structurer au sein d'un espace unifié associant un pôle financier, de services et d'innovation, une base industrielle moderne et un système portuaire en eau profonde servant de porte d'entrée internationale. Cela ouvre de vastes perspectives en matière de recherche, de production, de commerce, de logistique et d'intégration aux chaînes de valeur régionales.

Le troisième atout tient à un cadre institutionnel novateur. La loi sur le développement urbain, entrée en vigueur le 1er octobre 2026, a instauré un socle juridique doté de mécanismes efficients pour les villes et zones urbaines spéciales. Elle remplace les dispositifs pilotes temporaires par un cadre institutionnel pérenne, donnant aux autorités locales davantage de latitude pour garantir un environnement juridique clair, cohérent et prévisible.

En synergie avec le Centre financier international et la zone de libre-échange, Hô Chi Minh-Ville participe à l'expérimentation des standards internationaux. Le quatrième pilier réside dans une administration performante et un climat d'investissement favorable, axé sur l'amélioration continue des services aux entreprises, la transparence de l'information et l'optimisation de la coordination intersectorielle.

Forte de ces fondations stratégiques, la ville ambitionne une croissance à deux chiffres au cours des prochaines années, visant à s'imposer comme un centre économique, financier et de services d'envergure asiatique à l'horizon 2045. Elle recherche des partenaires durables dans les domaines des infrastructures stratégiques, des hautes technologies, de la finance, de la logistique et de la transition énergétique, et privilégie les investisseurs apportant des capitaux couplés à des technologies de pointe, des exigences de gestion modernes et des opportunités de renforcement des ressources humaines.

Abordant les thématiques de dialogue, le vice-président permanent Nguyên Lôc Hà a rappelé que, malgré l'évolution permanente des espaces et des opportunités de coopération, l'engagement de la municipalité à l'égard des investisseurs reste inchangé, guidé par les principes de partenariat, de transparence et de responsabilité, afin d'offrir aux entreprises la prévisibilité nécessaire à un engagement à long terme et une prospérité partagée.

Moteurs de croissance impulsés par le tissu entrepreneurial et les réformes institutionnelles

Décryptant la dynamique économique régionale à la lumière du classement Fortune Southeast Asia 500, le docteur Andrew Staples, rédacteur en chef de Fortune Asia, a indiqué que, d'après les données financières de 2025, les entreprises figurant dans ce classement généreront un chiffre d'affaires cumulé de 1.880 milliards d’USD, en hausse de 3,4%, pour des bénéfices globaux de 150 milliards d’USD en 2026. La performance des sociétés vietnamiennes s'avère particulièrement dynamique : 72 d'entre elles enregistrent un chiffre d'affaires total de 177,9 milliards d’USD, marquant une progression de 10,5%, soit trois fois la moyenne observée en Asie du Sud-Est.

Ce groupe d'entreprises contribue à hauteur de près d'un quart à la croissance globale des revenus des entités du classement Fortune Southeast Asia 500 cette année, alors que sa part initiale dans le chiffre d'affaires était inférieure à 10%. C'est la raison essentielle pour laquelle Fortune a sélectionné Hô Chi Minh-Ville pour abriter ce premier Sommet Fortune Southeast Asia 500.

À l'échelle locale, les IDE cumulés dépassent à ce jour 22.036 projets en activité, représentant un capital enregistré global de plus de 157,4 milliards d’USD, confirmant le leadership de la mégapole au niveau national. Lors du forum, Pham Quang Nhât, directeur de l'ITPC, a mis en avant trois orientations marquantes qui dessinent l'évolution des flux financiers en 2026. Premièrement, une montée en gamme des investissements : le parc technologique de la ville a attiré 1,23 milliard d’USD d'apports nouveaux sur les neuf premiers mois de 2026, soit une moyenne supérieure à 300 millions d’USD par projet.

La municipalité consulte également les acteurs économiques sur un projet de centre de développement technologique stratégique s'étendant sur 52,92 ha. Deuxièmement, des engagements financiers à long terme dans les infrastructures : le projet de port de transbordement international de Cân Gio, qui représente un investissement global de plus de 4,9 milliards d’USD, s'est vu délivrer un certificat d'enregistrement d'investissement incluant la participation d'un opérateur portuaire mondial majeur du secteur des conteneurs.

Enfin, une nette accélération des apports en capital : au cours des dix derniers mois, les projets en cours d'exploitation ont enregistré des levées de fonds de près de 5,7 milliards d’USD, accompagnées de plus de 1.611 opérations d'investisseurs étrangers sous forme de prises de participation ou d'acquisitions de parts.

En outre, Hô Chi Minh-Ville consolide son pouvoir d'attraction auprès des investisseurs grâce à une grille d'incitations articulée sur trois niveaux : des mesures nationales ciblées sur les hautes technologies, la R&D et les semi-conducteurs (taux d’imposition de 10% sur 15 ans, exonération durant 4 ans, puis abattement de 50% sur les 9 années suivantes) ; un mécanisme d’investissement stratégique ancré dans la loi sur le développement urbain ; et des avantages spécifiques au sein du Centre financier international, incluant un taux d’imposition de 10% sur 30 ans pour les firmes des secteurs prioritaires ainsi qu'une exonération d’impôt sur le revenu des personnes physiques pour les experts et cadres jusqu’à la fin 2030.

Renforcement de l'accompagnement et concrétisation des projets de partenariat

En amont du Forum, le comité d'organisation a reçu plus de 30 contributions, structurées autour de 8 axes thématiques, émanant de grands groupes. Ces propositions ciblaient la stratégie d'attractivité des investissements, l'allègement des démarches administratives, l'accès au foncier, le développement des infrastructures et la qualification de la main-d'œuvre.

Afin de garantir une concrétisation rapide des pistes de collaboration, les représentants de l'ITPC s'engagent à ce que chaque investisseur intéressé dispose, dès la clôture du Forum, d'un conseiller référent au sein de l'ITPC. Ce dernier assurera la liaison avec les services et administrations concernés pour élaborer une réponse personnalisée, présenter les espaces disponibles et assurer un suivi continu jusqu'au lancement opérationnel du projet. Dans le cadre de la modernisation des services de soutien, la ville a également déployé la plateforme numérique de promotion des investissements de Hô Chi Minh-Ville (HCMCInvest) afin d'optimiser l'identification des opportunités par les entreprises.

Durant la session d'échanges directs, l'exécutif municipal a écouté les témoignages et recommandations des représentants d'associations et de groupes internationaux. Les participants ont salué la qualité de l'environnement d'affaires, partagé leurs retours d'expérience sur la transition écologique et l'optimisation des chaînes logistiques, tout en réaffirmant leur volonté de s'inscrire dans un partenariat pérenne avec la ville.

Le Forum de coopération en matière d'investissement de Hô Chi Minh-Ville 2026 s'est achevé sur une dynamique constructive, confirmant la réactivité et la transparence de l'administration municipale dans sa volonté de bâtir des conditions optimales au succès des investisseurs internationaux.

Texte et photos : Tân Dat/CVN