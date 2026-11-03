L'artisanat vietnamien à l'épreuve des exigences du marché mondial

Pour mieux profiter des accords de libre-échange, l'artisanat vietnamien doit moderniser sa production et répondre aux exigences croissantes des marchés internationaux.

>> L’accord Vietnam-AELE ouvre l’accès aux technologies de production européennes de pointe

>> VEFTA : de nouvelles perspectives de coopération technologique pour le Vietnam

>> Vietnam - AELE : un accord de libre-échange pour diversifier les débouchés

>> Appeller les entreprises à saisir les opportunités de l’accord AELE - Vietnam

Photo : VNA/CVN

Les accords de libre-échange (ALE) de nouvelle génération offrent à l'artisanat vietnamien de nouvelles possibilités d'accès aux marchés internationaux. Toutefois, l'enjeu n'est pas seulement d'accroître les exportations, mais aussi d'améliorer la valeur ajoutée et la compétitivité des produits artisanaux.

Selon Nguyên Van Hôi, directeur de l'Institut de recherche sur les stratégies et politiques industrielles et commerciales, ces accords ouvrent de nouvelles perspectives commerciales, tout en imposant des exigences plus strictes en matière d'environnement, de travail et de transparence. Les entreprises doivent donc mieux s'adapter aux besoins du marché et renforcer leurs liens pour bâtir des chaînes d'approvisionnement compétitives.

Assurer une présence durable sur les marchés internationaux

Dans les faits, de nombreux ateliers artisanaux restent de petite taille, disposent de ressources limitées et investissent encore insuffisamment dans le design, la création de marques et les technologies. Certains produits peinent à se renouveler, tandis que leur richesse culturelle ne se traduit pas toujours par un avantage commercial. Les difficultés d'approvisionnement en matières premières, de traçabilité et de logistique freinent également leur compétitivité.

Ces obstacles montrent que la promotion commerciale ne suffit pas à assurer une présence durable sur les marchés internationaux. Les entreprises doivent aussi renforcer leurs capacités, de l'étude des marchés au développement des produits, en passant par la production et la distribution.

Pour Trinh Quôc Dat, président de l'Association des villages de métiers du Vietnam, le renouvellement des modèles est essentiel pour continuer à séduire les clients étrangers. Les modèles traditionnels peuvent susciter un premier intérêt, mais risquent de perdre de leur attrait s'ils n'évoluent pas avec les goûts des consommateurs.

Photo : VNA/CVN

Les créateurs doivent donc mieux connaître les attentes des marchés étrangers et intégrer les éléments de la culture vietnamienne dans la céramique, la vannerie et d'autres produits artisanaux. Il ne s'agit toutefois pas de suivre toutes les tendances : les produits doivent répondre aux besoins actuels tout en préservant leur identité culturelle, afin de se démarquer des articles industriels fabriqués en série.

Outre le design, l'adoption de nouvelles technologies permet également d'améliorer la productivité et la qualité. Selon Trinh Quôc Dat, les machines peuvent prendre en charge les tâches les plus pénibles, tandis que les étapes nécessitant de la précision et du savoir-faire restent confiées aux artisans. Cette complémentarité permet de gagner en efficacité sans perdre le caractère unique des produits faits à la main.

Proposer des produits adaptés aux attentes du marché

La production respectueuse de l'environnement devient aussi une priorité. Les consommateurs accordent une attention croissante aux matériaux utilisés, aux procédés de fabrication et au traitement des déchets. Cependant, pour les petits ateliers et entreprises, investir dans des équipements moins polluants et des systèmes de traitement des déchets reste difficile, faute de moyens financiers.

L'artisane Phan Thi Thuân souligne également l'importance de l'innovation pour préserver les métiers traditionnels. Son entreprise a notamment développé une technique permettant aux vers à soie de tisser directement des nappes de soie, utilisées ensuite pour fabriquer des couvertures, des oreillers, des vêtements chauds et des objets décoratifs. Cette diversification permet de créer de nouveaux produits et de toucher davantage de consommateurs.

Elle rappelle toutefois que les villages de métiers doivent encore surmonter plusieurs difficultés, notamment l'accès aux matières premières, le manque d'espaces de production, la transmission des savoir-faire et la pénurie de main-d'œuvre.

Phan Thi Thuân insiste également sur l'importance de raconter l'histoire des produits. Les consommateurs souhaitent connaître l'origine des matériaux, les étapes de fabrication et les valeurs culturelles qui se cachent derrière chaque objet. Mettre en avant les artisans, leurs techniques et les traditions locales permet ainsi de donner aux produits une valeur qui dépasse leur simple fonction utilitaire.

La compétitivité de l'artisanat ne repose donc pas uniquement sur les prix ou les techniques de fabrication. Elle dépend aussi de la capacité à proposer des produits adaptés aux attentes du marché, de qualité constante, dont l'origine est transparente et la valeur distinctive clairement identifiable.

La mise en œuvre effective des accords de libre-échange doit ainsi permettre à l'artisanat vietnamien non seulement de profiter de l'ouverture des marchés, mais aussi de moderniser sa production, de renforcer ses marques et d'accroître sa valeur ajoutée dans les chaînes d'approvisionnement internationales.

VNA/CVN