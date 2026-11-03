Le Centre renforce les investissements dans les infrastructures aéronautiques

Qu'il s'agisse d'augmenter la capacité des aérogares passagers, d'ajouter des pistes d'atterrissage et de décollage, d'accroître les postes de stationnement d'avions ou d'investir dans de nouveaux projets, la région du Centre élargit progressivement ses voies aériennes, ouvrant un espace de croissance et créant une dynamique de développement économique.

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Photo : VNA/CVN

Le 29 octobre à 15h40, à l'aéroport international de Phù Cat (province de Gia Lai, Centre), le premier vol charter en provenance de Macao (Chine) a atterri en toute sécurité sur la piste numéro 2, marquant la mise en service officielle de l'ouvrage. Mis en chantier en août 2025, ce projet de piste d'un investissement total de plus de 3.245 milliards de dôngs (environ 125,9 millions de dollars) a été financé par le Comité de gestion des projets d'investissement et de construction des ouvrages de transport et d'agriculture de la province de Gia Lai. Malgré des délais serrés et des exigences techniques rigoureuses, le projet s'est achevé dans le respect de la qualité, de la sûreté et de la sécurité aviation. Désormais, l'aéroport de Phù Cat peut accueillir des appareils de Code C comme les A320, A321 ou équivalents, tout en étant capable de recevoir des avions de Code E en cas de besoin.

Également en octobre, à Quang Tri, un avion Cessna 208 du ministère de la Défense a effectué des vols d'évaluation de la sécurité du dégagement opérationnel avant la mise en service de l'aéroport de Quang Tri. Ce dernier, financé sous forme de partenariat public-privé (PPP) par le consortium T&T - CIENCO4 pour plus de 5.800 milliards de dôngs, voit sa planification portée de la classe 4C à 4E pour accueillir des gros-porteurs comme les Boeing 777, 787 et Airbus A350, répondant à 5 millions de passagers et 25.500 tonnes de fret par an. Le volume des travaux exécutés y dépasse 80%.

Élargir le marché international

En août 2026, l'entreprise a signé un contrat de conseil avec la Société des aéroports du Vietnam (Airports Corporation of Vietnam ou ACV) pour élaborer les dossiers d'autorisation, le modèle organisationnel et la gestion opérationnelle, atteignant plus de 60% d'avancement.

Au niveau régional, l'aéroport international de Dà Nang a bénéficié de nombreux investissements, mais le rythme ne répond pas encore à la croissance du trafic.

Fin août 2026, ACV et la ville de Dà Nang ont annoncé des projets d'extension de l'aérogare T1 et du parking d'avions, représentants près de 10.000 milliards de dôngs afin de porter la capacité du T1 à 14 millions de passagers par an et d'ajouter 6 postes de stationnement. Les travaux débuteront en août 2027 pour une achèvement total en août 2029.

De l'autre côté du col de Hai Vân, la croissance touristique de Huê met sous pression l'aéroport de Phu Bài. Alors que l'orientation fixée prévoit 4 millions de passagers par an d'ici 2030, la ville estime que ce chiffre atteindra 6 millions dès 2026, sollicitant un réajustement pour accueillir 7 millions et la construction anticipée de la seconde piste.

Nguyên Cao Cuong, président du conseil d'administration d'ACV, a confirmé la volonté de l'ACV de renforcer sa coopération avec les localités et les compagnies aériennes pour ouvrir de nouvelles lignes et élargir le marché international.

VNA/CVN