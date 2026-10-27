Hô Chi Minh-Ville veut attirer les capitaux de l’économie de demain

À l’occasion du Forum de CEO 500, organisé dans le cadre du Forum économique d’automne (AEF) 2026, Hô Chi Minh-Ville a réaffirmé sa volonté d’attirer des investissements à forte valeur ajoutée en misant sur les technologies, la finance internationale et la transition verte.

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Placée sous le thème "La convergence des IDE, des technologies et des flux financiers mondiaux", la rencontre des CEO 500, organisée le 26 octobre dans le cadre du Forum économique d’automne 2026, a réuni des représentants de la municipalité de Hô Chi Minh-Ville, des entreprises et des investisseurs vietnamiens et étrangers.

Cette édition visait à renforcer les synergies entre les investissements directs étrangers (IDE), les technologies et les ressources financières mondiales, afin de stimuler de nouveaux moteurs de croissance et d’améliorer la qualité des investissements.

Connecter les capitaux, les technologies et les infrastructures

Dans son discours d’ouverture, le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Công Vinh, a souligné que l’ambition de la ville ne se limitait pas à attirer davantage de capitaux. Elle consiste également à travailler avec les investisseurs pour cerner les opportunités, lever les obstacles au développement et faire émerger de nouveaux moteurs de croissance, dans un contexte marqué par l’accélération des progrès scientifiques et technologiques et l’interconnexion croissante des flux financiers mondiaux.

Selon Nguyên Công Vinh, Hô Chi Minh-Ville entre dans une nouvelle phase de développement à la faveur de la fusion administrative, qui ouvre de nouvelles perspectives pour les projets de grande envergure. La ville ambitionne d’attirer 19 milliards d’USD d’investissements étrangers en 2026, en privilégiant les capitaux à forte valeur ajoutée dans les secteurs de la finance, des technologies, de la transformation numérique, de l’économie verte, du développement durable et de l’innovation.

Un message a traversé les débats : les capitaux, les technologies et les ressources financières doivent être réunis au sein d’un même écosystème plutôt que développés séparément. Les décisions d’investissement dépendent désormais non seulement de la taille du marché, mais aussi de la qualité des infrastructures, de l’approvisionnement énergétique, des ressources humaines, des chaînes d’approvisionnement, de l’accès aux financements et aux technologies, ainsi que des possibilités d’expansion régionale.

Les discussions consacrées aux infrastructures et aux nouveaux espaces de développement ont notamment porté sur les perspectives économiques ouvertes par les fusions administratives, le développement urbain axé sur les transports (TOD), les ports maritimes, la logistique et les zones franches.

Nick Chong, représentant du groupe Arup, a souligné que les investisseurs internationaux ne considéraient pas les projets de transport ou les parcs industriels de manière isolée, mais les évaluaient en fonction de leur intégration dans un écosystème global. Il a recommandé de privilégier les infrastructures favorisant la transformation économique, les corridors de transport, les réseaux logistiques et un urbanisme compact articulé autour des transports publics, afin de maximiser les retombées économiques des investissements.

Sur le plan administratif, Nguyên Công Vinh a indiqué que la ville souhaitait instaurer un dialogue direct avec les investisseurs autour de projets précis, en abordant les ressources nécessaires, les conditions de mise en œuvre, les mécanismes de soutien et les échéances. L’objectif est de clarifier les enjeux, d’identifier les acteurs clés et de définir un calendrier pour transformer les propositions formulées lors du forum en projets concrets et en programmes de coopération.

Orienter les investissements vers les secteurs à forte valeur ajoutée

Le développement du Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (VIFC-HCMC) constitue un autre axe majeur du forum. Il répond à la volonté de renforcer les liens avec les marchés financiers internationaux et de mobiliser des ressources au profit des secteurs économiques stratégiques.

Selon Nguyên Huu Huân, vice-président du conseil d’administration du VIFC-HCMC, le Vietnam et Hô Chi Minh-Ville ont obtenu des résultats significatifs dans l’attraction des IDE et leur intégration aux chaînes d’approvisionnement mondiales. Toutefois, une grande partie de la production reste concentrée sur la transformation et l’assemblage, tandis que les capacités de recherche et développement (R&D) et les ressources humaines hautement qualifiées demeurent insuffisantes.

Cette situation appelle un changement de modèle : il ne s’agit plus seulement d’attirer des investissements en fonction des montants engagés et des capacités de production, mais de privilégier les projets capables de générer davantage de valeur ajoutée, de stimuler l’innovation et de renforcer les capacités technologiques nationales.

Parmi les secteurs prioritaires cités par Nguyên Huu Huân figurent l’intelligence artificielle (IA) et les infrastructures numériques, les semi-conducteurs, la robotique et l’automatisation, la biotechnologie, les énergies propres, les matériaux avancés et la finance numérique. Les technologies quantiques constituent également un domaine dans lequel le Vietnam doit se préparer à long terme.

Pour Nguyên Huu Huân, le choix des industries prioritaires doit s’accompagner d’une identification des domaines dans lesquels le pays peut acquérir des avantages concurrentiels, notamment la conception de puces électroniques, le développement de solutions d’IA, la fabrication de composants et la maîtrise des technologies. L’allocation des capitaux doit également tenir compte de la demande du marché, de la qualité des ressources humaines et des retombées potentielles pour l’ensemble du tissu économique national.

Dans cette perspective, le VIFC-HCMC ne doit pas se limiter à attirer et à fournir des capitaux. Il est également appelé à jouer un rôle central dans leur orientation vers les industries stratégiques. La priorité doit aller à la qualité des investissements, à leur contribution au développement des technologies clés et à leur capacité à stimuler l’innovation, plutôt qu’au seul nombre de projets ou au montant total des capitaux enregistrés.

Don Lâm, représentant de VinaCapital, a déclaré que son entreprise était fière de figurer parmi les membres fondateurs du VIFC et de contribuer au développement de la ville. Il a souligné : "Chacun d’entre nous ici présents a un rôle à jouer dans cette transformation. Lorsque les investisseurs internationaux s’intéressent à Hô Chi Minh-Ville, nous souhaitons qu’ils y voient un marché accueillant qui comprend leurs besoins".

Don Lâm a également souligné que les capitaux s’orientaient de plus en plus vers le secteur technologique. VinaCapital participe à cette dynamique en tant qu’investisseur fondateur et gestionnaire du Fonds de capital-risque de Hô Chi Minh-Ville, destiné à soutenir le développement des jeunes entreprises technologiques vietnamiennes.

Accélérer la transition verte et l’essor technologique

Au-delà de la finance et des infrastructures, les énergies propres, l’économie numérique et les technologies sont considérées comme des leviers essentiels pour renforcer l’attractivité de la ville auprès des investisseurs. Les discussions ont notamment porté sur les besoins en électricité des zones industrielles et des nouveaux espaces urbains, la mobilisation de capitaux privés et internationaux en faveur des énergies renouvelables, notamment éolienne et solaire, ainsi que le développement des infrastructures de données, de l’intelligence artificielle (IA), des parcs technologiques de pointe et des environnements de test réglementaires, dits "bacs à sable".

Lors du forum, les experts ont souligné le potentiel considérable du Vietnam à l’ère de l’IA. Ils ont préconisé l’adoption de ce nouveau modèle de développement, fondé sur des normes communes en matière d’identification, de communication, de paiement et de confiance, indispensables au fonctionnement des acteurs de l’IA. Ils ont également proposé d’organiser une séance de travail thématique avec le VIFC-HCMC avant la fin du premier trimestre 2027, afin de définir un cadre juridique opérationnel.

Jesse Choi, PDG du groupe Sunwah, estime pour sa part qu’Hô Chi Minh-Ville dispose des atouts nécessaires pour devenir un pôle régional des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique. Présent au Vietnam depuis plus de 55 ans, le groupe Sunwah a proposé trois applications pilotes de ses technologies dans la métropole.

La première concerne un système de traitement des eaux usées et d’optimisation énergétique reposant sur l’IA, qui pourrait réduire les coûts d’exploitation de 20 à 25%, éviter l’émission d’environ 827 tonnes de CO₂ par an et permettre un retour sur investissement en quelque 3,2 ans. La deuxième porte sur la formation à l’utilisation des drones et leur déploiement dans l’agriculture, la construction et la surveillance des infrastructures. La troisième prévoit le recours à des véhicules électriques autonomes pour la logistique industrielle dans les ports et les sites miniers.

Pour concrétiser ces propositions, Jesse Choi a sollicité le soutien des autorités municipales en vue de mettre en place des sites pilotes, de clarifier les normes techniques applicables et d’établir une feuille de route pour la commercialisation des solutions à l’issue de leur phase d’expérimentation.

Des ambitions aux projets concrets

Dans son discours de clôture, le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Công Vinh, a souligné que la valeur du forum ne résidait pas seulement dans les rencontres et les échanges, mais surtout dans sa capacité à transformer les relations en partenariats, les idées en initiatives et les engagements en programmes et projets concrets.

Dans cette perspective, Hô Chi Minh-Ville doit créer un environnement favorable au développement, améliorer le climat des investissements et promouvoir l’adoption des technologies de pointe. Les ministères et organismes centraux sont, quant à eux, appelés à perfectionner les cadres institutionnels, les mécanismes et les instruments financiers. Le ministère des Affaires étrangères, en coordination avec le réseau des représentations vietnamiennes à l’étranger, doit faciliter les échanges entre partenaires, investisseurs, institutions financières et centres technologiques internationaux.

La ville entend attirer des investisseurs internationaux capables d’apporter non seulement des capitaux, mais aussi des technologies, des connaissances, des méthodes de gestion modernes, des emplois qualifiés et de nouvelles capacités de production. Elle attend également des grandes entreprises vietnamiennes qu’elles jouent un rôle moteur dans le transfert de technologies, la formation des ressources humaines, l’innovation et le développement des chaînes d’approvisionnement. L’objectif est d’offrir aux petites et moyennes entreprises (PME) davantage de possibilités de s’intégrer aux réseaux internationaux de production et d’affaires.

Nguyên Công Vinh a réaffirmé la volonté de la ville de travailler avec les entreprises pour définir précisément les projets, les sites d’implantation, les ressources nécessaires et les modalités de mise en œuvre. Les autorités municipales entendent également se coordonner avec les ministères, les secteurs et les organismes concernés pour lever les obstacles et concrétiser les propositions jugées viables.

À travers ce forum, Hô Chi Minh-Ville réaffirme son ambition de devenir une porte d’entrée reliant le Vietnam aux capitaux, aux technologies, aux marchés et aux ressources de développement régionaux et mondiaux. Au-delà d’une intégration plus poussée aux chaînes d’approvisionnement internationales, la métropole entend renforcer ses capacités afin de se positionner sur des segments à plus forte valeur ajoutée et de jeter les bases d’une croissance durable à long terme.

Texte et photos : Tân Dat/CVN