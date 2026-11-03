Les allègements fiscaux encouragent les petites entreprises à investir et à se développer

La réduction des impôts a permis aux petites entreprises et aux ménages commerçants d’améliorer leur trésorerie et de renforcer leurs capacités d’épargne. Pour les experts, les prochaines politiques devraient aller au-delà du soutien à court terme afin d’inciter les entreprises à investir, à innover et à accroître leur compétitivité.

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Photo : VNA/CVN

Face à la hausse des coûts de production, le gouvernement et l’Assemblée nationale ont récemment adopté plusieurs mesures de réduction ou de report des impôts et des frais afin d’aider le secteur privé à stabiliser et développer ses activités. La Résolution N°43/2026/QH16 prévoit notamment une réduction de 30% de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés pendant les deux années 2026 et 2027, au bénéfice des entrepreneurs individuels et des petites entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 10 milliards de dôngs.

Selon l’économiste Ngô Tri Long, cette mesure permet aux petites entreprises d’améliorer leur trésorerie. Souvent confrontées à des difficultés pour accéder à des financements à faible coût, elles peuvent ainsi disposer de ressources supplémentaires sans avoir à payer d’intérêts. Les sommes économisées peuvent servir à acheter des matières premières, rémunérer les salariés, acquérir des équipements ou développer les activités. Une partie des recettes fiscales non perçues peut ainsi revenir dans l’économie à travers la production et les échanges.

Cette politique peut également encourager les ménages commerçants à se transformer en entreprises. Depuis 2026, le Vietnam a renforcé l’évolution de la gestion fiscale de ces activités vers la déclaration, la facturation électronique et l’utilisation des données. Les ménages et particuliers dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas un milliard de dôngs ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ni à l’impôt sur les sociétés.

Selon le Dr. Mac Quôc Anh, vice-président et secrétaire général de l’Association des petites et moyennes entreprises de Hanoï, le principal effet de la réduction fiscale est l’amélioration des liquidités et de la capacité d’accumulation des entreprises. Pour les très petites et petites structures, chaque économie contribue à maintenir ou à élargir les activités. Les ressources ainsi libérées peuvent aussi soutenir l’emploi, stimuler les investissements et la demande intérieure.

Les petites et moyennes entreprises représentent plus de 97% du nombre total d’entreprises au Vietnam, mais restent souvent limitées par leur accès au capital, aux marchés et leur capacité à faire face aux fluctuations des coûts. Selon le Dr Mac Quôc Anh, la réduction de 30% des impôts constitue donc une source de financement supplémentaire, qui peut renforcer la confiance et encourager les entreprises à développer leur production sans recourir davantage aux emprunts bancaires.

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Toutefois, l’efficacité de cette mesure ne doit pas être évaluée uniquement à travers le montant des impôts économisés. Elle doit également être appréciée au regard du nombre d’entreprises qui poursuivent leurs activités, des emplois préservés, des investissements supplémentaires et de la croissance du chiffre d’affaires après le soutien.

Pour la période à venir, les politiques publiques devraient ainsi passer du soutien à la survie des entreprises à la création de conditions favorables à leur croissance. L’objectif est d’encourager les investissements concrets, l’innovation, la création d’emplois, la transparence et l’amélioration de la productivité, afin de faire émerger un tissu d’entreprises plus compétitives et contribuant davantage à l’économie.

Dô Van Dung, directeur de la Sarl Thanh Phat, à Hanoï, a souligné que la réduction de coûts aide les petites entreprises à préserver leur trésorerie et à constituer des ressources pour investir. Il a estimé que la réduction fiscale pouvait favoriser le renouvellement technologique, l’amélioration de la productivité et l’élargissement des marchés.

Dans l’ensemble, les petites et moyennes entreprises saluent les mesures de soutien fiscal adoptées ces derniers temps. Elles contribuent à préserver les emplois, à développer de nouveaux produits et à renforcer la compétitivité. La clarté des consignes et la simplification des procédures fiscales sont également essentielles pour permettre aux entreprises de préparer leurs projets à long terme.

Enfin, selon Dô Van Dung, ces allègements devraient être accompagnés d’un meilleur accès au crédit bancaire et aux sites de production, ainsi que d’une réduction des coûts logistiques, afin de soutenir durablement le développement des très petites, petites et moyennes entreprises.

VNA/CVN