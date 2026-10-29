Hô Chi Minh-Ville - Royaume-Uni : bâtir une économie à forte valeur ajoutée

Le 29 octobre, le Forum d'affaires Royaume-Uni - Vietnam (UK - Vietnam Business Forum) 2026 s'est déroulé à Hô-Chi-Minh-Ville. Ce rassemblement visait à inciter les entreprises britanniques à s'associer au Vietnam dans sa transition vers une économie à forte valeur ajoutée et à revenus élevés.

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Organisé par la Chambre de commerce britannique au Vietnam (BritCham Vietnam), avec l'appui de l'ambassade britannique à Hanoï ainsi que du consulat général britannique à Hô Chi Minh-Ville, et en partenariat avec le Centre de la quatrième révolution industrielle de Hô Chi Minh-Ville, ce forum avait pour thème "Vision 2045 : Construire une économie à forte valeur ajoutée et à revenus élevés" dans le cadre du Forum économique d'automne (AEF) 2026.

Cet événement a rassemblé de nombreux chefs d'entreprise, décideurs politiques, investisseurs et experts des deux nations afin de débattre des étapes futures des relations commerciales et d'investissement entre le Royaume-Uni et le Vietnam. L'objectif était principalement de créer un espace d'échange sur les nouveaux leviers de croissance, les opportunités de coopération concrètes et les solutions pour consolider la position du Vietnam au sein de la chaîne de valeur mondiale.

D'après les organisateurs, ce Forum se tient exactement une année après que le Vietnam et le Royaume-Uni ont hissé leurs relations au rang de Partenariat stratégique global. Cette année également, la bourse vietnamienne a été officiellement intégrée parmi les marchés émergents secondaires par FTSE Russell.

Dans son allocution de bienvenue, M. Denzel Eades, président de BritCham Vietnam, a affirmé : "La transformation économique du Vietnam est l’une des plus impressionnantes réussites de croissance en Asie. Les investisseurs et les entreprises britanniques participent à cette évolution depuis des décennies et sont déterminés à y contribuer encore davantage dans les années à venir. Forts de nos atouts dans les domaines de la finance, de l’innovation, de l’éducation et du développement durable, nous nous réjouissons de collaborer avec le gouvernement et nos partenaires industriels pour aider le Vietnam à concrétiser sa vision : devenir une économie prospère, à forte valeur ajoutée et connectée au monde d’ici 2045".

Son Excellence M. Iain Frew, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume-Uni au Vietnam, a ensuite prononcé un discours d'ouverture au nom du gouvernement britannique. Le forum a en outre reçu un message vidéo de la baronne Winterton de Doncaster, DBE, sous-secrétaire d’État pour la région Indo-Pacifique au ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement (FCDO).

Place prépondérante du partenariat économique Royaume-Uni - Vietnam

Selon l'ambassadeur Iain Frew, le Forum d'aujourd'hui se déroule en parallèle avec l’AEF 2026 à Hô Chi Minh-Ville. Cette concomitance constitue un signal fort. Elle démontre le rôle de plus en plus crucial du partenariat économique Royaume-Uni - Vietnam dans l'expansion du Vietnam et met en lumière la contribution des entreprises, investisseurs et institutions britanniques à la phase suivante de développement du pays.

Alors que le Vietnam poursuit sa remarquable mutation économique, le Royaume-Uni est fier d'être un partenaire qui accompagne son intégration plus poussée dans l'économie globale, sa présence au sein de chaînes d'approvisionnement mondiales toujours plus sophistiquées et sa volonté d'attirer davantage de flux de capitaux internationaux. Ensemble, nous contribuons à poser les jalons d'une croissance durable, de l'innovation et d'une prospérité à long terme.

L'ambassadeur Iain Frew a rappelé que le Royaume-Uni se tient prêt à accompagner le Vietnam dans de multiples domaines.

En premier lieu, la croissance requiert des capitaux : le Royaume-Uni s'honore de soutenir les ambitions du Vietnam quant au développement de centres financiers internationaux à Hô Chi Minh-Ville ainsi qu'à Dà Nang, aidant ainsi à mobiliser les investissements nationaux et internationaux dans les secteurs d'avenir.

Deuxièmement, la technologie et l'innovation s'avéreront cruciales pour la compétitivité future du Vietnam, et le Royaume-Uni s'engage à être un partenaire actif dans cette voie.

Troisièmement, la croissance verte constitue un moteur majeur pour la prochaine phase de développement du Vietnam. Et quatrièmement, le facteur humain demeure le pilier essentiel.

Vers une coopération d'investissement à haute valeur ajoutée

Prenant la parole durant le forum, le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Công Vinh, a rappelé que l’AEF 2026 – La convergence des nouveaux moteurs de la croissance mondiale, s'articule autour du thème "Collaboration dans une nouvelle ère". Plus précisément, l'intitulé du Forum d'affaires Royaume-Uni - Vietnam 2026 se tenant aujourd'hui – "Vision 2045 : Construire une économie à forte valeur ajoutée et à revenus élevés" – traduit fidèlement cet esprit. L'objectif d'édifier une économie à haut niveau de revenus ne saurait reposer exclusivement sur les atouts existants ou sur le volume des capitaux injectés, mais doit se fonder sur la qualité des investissements, les capacités technologiques, la valorisation des ressources humaines et le positionnement stratégique dans la chaîne de valeur mondiale. Seule la coopération permet d'établir durablement ces piliers.

Selon Nguyên Công Vinh, le Vietnam vise le statut de pays développé à revenu élevé d'ici 2045. Dans cette optique, l'essor économique par le biais des investissements étrangers s'oriente désormais moins vers le simple drainage de capitaux et s'attache plutôt à structurer des plateformes d'investissement stratégiques, en misant sur la qualité, le transfert de technologies et les synergies avec les entreprises locales.

Il a précisé que le Royaume-Uni détient de précieux atouts complémentaires à ceux du Vietnam, tout particulièrement dans les services financiers, les marchés de capitaux, le conseil, l'enseignement supérieur et les énergies renouvelables. Le partenariat stratégique global scellé entre les deux pays, couplé à l'accord de libre-échange Vietnam - Royaume-Uni, offre un cadre propice à l'expansion de la coopération économique, commerciale et d'investissement. D'après les chiffres avancés, les échanges commerciaux bilatéraux devraient franchir le cap des 9,4 milliards d’USD en 2025, affichant une progression de 11,3% comparativement à l'exercice précédent.

M. Vinh a indiqué que, suite à la réorganisation administrative menée conjointement avec Binh Duong et Ba Ria-Vung Tau, Hô Chi Minh-Ville offre aujourd’hui de nouvelles opportunités de développement en combinant des pôles financiers, de services, industriels et de haute technologie avec un réseau portuaire et logistique performant. La métropole vise un modèle de croissance multicentrique pour devenir un hub économique, financier, scientifique, technologique et d'innovation à l'échelle régionale et internationale.

Forte de ces ambitions, Hô Chi Minh-Ville désire s'imposer comme une destination de choix pour les investissements à long terme des sociétés britanniques, tout en consolidant ses alliances avec les entreprises vietnamiennes afin de rehausser leurs capacités de production ainsi que de gestion pour une meilleure intégration dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Le vice-président Nguyên Công Vinh a affirmé : "La ville a identifié quatre axes de coopération clés", à savoir : premièrement, capter et encourager des investissements de qualité liés au transfert de technologies et à des partenariats avec des acteurs économiques nationaux ; deuxièmement, structurer le marché des capitaux et ériger un centre financier international au cœur de la ville ; troisièmement, édifier une chaîne d'approvisionnement verte tout en développant les énergies propres ; enfin, promouvoir les talents et élaborer un cadre urbain durable d'ici 2045.

M. Vinh a de surcroît mis en exergue le fait que "la ville souhaite renforcer sa coopération avec les universités, les organismes de formation et les entreprises britanniques afin de faciliter la transition entre le monde universitaire et le monde professionnel, et de former des ressources humaines hautement qualifiées pour la finance, la technologie et les industries émergentes. Parallèlement, la ville se félicite de l'expertise britannique en matière d'urbanisme, d'aménagement et de gouvernance pour construire ensemble une ville résiliente face au changement climatique, agréable à vivre et compétitive à l'échelle mondiale".

Priorité à la qualité de la croissance et aux flux de capitaux internationaux

L'un des objectifs fondamentaux du forum résidait dans la transformation du modèle de croissance, en délaissant la simple expansion quantitative au profit d'une amélioration continue de la productivité, de la qualité et de la valeur ajoutée.

Lors de sa présentation thématique, Mme Mariam J. Sherman a mis en lumière les avancées remarquables enregistrées par le Vietnam depuis le lancement du Dôi Moi (Renouveau), citant un PIB par habitant multiplié par six environ pour franchir la barre des 5.000 dollars, couplé à une résorption quasi totale de l'extrême pauvreté. Néanmoins, d'après Mme Sherman, le modèle actuel doit être repensé afin de permettre au Vietnam de rejoindre le groupe des pays à revenu élevé. Trois défis majeurs se profilent : l'atteinte du pic de la population en âge de travailler, le ralentissement de la productivité et la faiblesse des connexions entre le secteur des investissements directs étrangers (IDE) et le tissu entrepreneurial local.

Elle a recommandé d'intensifier la création d'emplois qualifiés, de faciliter l'accès aux marchés et aux compétences, de métamorphoser les contraintes climatiques en leviers de croissance et de consolider les compétences institutionnelles. Selon elle, ces orientations ouvrent également de larges perspectives de collaboration avec le Royaume-Uni.

Sur le plan financier, Kim Byoungho, président du conseil d'administration de la Banque commerciale de développement de Hô Chi Minh-Ville (HDBank), considère qu'un marché des capitaux étoffé, doté d'une ouverture internationale, constitue le socle indispensable à la transition du Vietnam vers une économie à haut niveau de revenus.

La synergie entre le Royaume-Uni et le Vietnam doit s'étendre au-delà du commerce et de l'investissement pour englober la convergence des marchés financiers et de capitaux, la Place de Londres faisant office de pont reliant les entreprises vietnamiennes aux investisseurs et standards internationaux. Il a mentionné à ce titre le projet de HDBank d'émettre 500 millions de dollars d'obligations internationales et de les coter à la Bourse de Londres, tout en insistant sur la nécessité d'intensifier les liaisons entre Londres et le centre financier international de Hô Chi Minh-Ville.

Pour sa part, Wanming Du, directrice de la politique des indices pour l'Asie-Pacifique chez FTSE Russell, a indiqué que le classement du Vietnam dans la série d'indices FTSE Global Equity dès le 18 septembre 2026 offre un accès privilégié à un écosystème d'investissement dont les actifs suivis représentent environ 20.000 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Elle a néanmoins nuancé en rappelant que ce reclassement accroît les opportunités d'attirer des capitaux sans garantie absolue de pérennité.

Le Vietnam doit donc poursuivre la simplification des procédures d'accès au marché pour les investisseurs internationaux, optimiser l'exécution des transactions, règlements et opérations de change, insuffler davantage de profondeur et de liquidité au marché, élever les standards de gouvernance d'entreprise et garantir la transparence de l'information.

Les intervenants rassemblés lors du Forum sur le marché des capitaux se sont de même attachés à analyser l'orientation des flux financiers internationaux, la capacité à mobiliser des ressources long terme et la nécessité de rehausser la qualité des actifs sous gestion. Ces enjeux s'avèrent majeurs au regard des besoins importants du Vietnam pour financer la modernisation de ses infrastructures, le déploiement des énergies renouvelables et les projets structurants de sa croissance future.

Transition écologique, valorisation du capital humain et aménagement urbain durable

Au-delà des investissements et du secteur financier, une place conséquente a été accordée à l'examen de l'apport potentiel des entreprises britanniques dans la restructuration du modèle de développement du Vietnam.

Au cours de la session dédiée au potentiel des sociétés britanniques à accompagner l'application de la résolution N°10 du 8 juin 2026 du Politburo sur le développement de l'économie à investissements étrangers, les participants se sont concentrés sur la formation des ressources humaines et des dirigeants vietnamiens, le transfert technologique dans des secteurs stratégiques comme l'intelligence artificielle (IA), les semi-conducteurs et le numérique, l'accompagnement des petites et moyennes entreprises (PME) locales vers leur intégration dans les chaînes de valeur globales, l'établissement de standards d'investissement exigeants et le perfectionnement du cadre réglementaire.

Ces priorités visent à resserrer les liens entre le secteur de l'IDE et les acteurs locaux, transformant ainsi les apports en capital et en technologie en un levier d'émancipation et de développement autonome pour l'économie.

S'agissant du volet urbain, les échanges relatifs à la feuille de route de Hô Chi Minh-Ville à l'horizon 2045 ont abordé la planification, le développement des infrastructures, le secteur immobilier et la gouvernance juridique du futur Centre financier international. Les spécialistes ont aussi partagé leurs visions sur l'aménagement orienté vers les transports (TOD), préconisant une allocation efficiente des ressources, une meilleure qualité de vie et le renforcement de la compétitivité de la métropole.

En accord avec les orientations fixées par le vice-président Nguyên Công Vinh lors du forum, le partenariat en matière de formation, l'échange de bonnes pratiques en gestion urbaine et la lutte contre le réchauffement climatique permettront d'édifier une cité harmonieuse, résiliente et parfaitement intégrée au marché mondial.

L'édition de cette année a de plus accueilli le Salon des affaires Royaume-Uni -Vietnam, valorisant des produits et services innovants tout en facilitant la mise en réseau des acteurs économiques. Dans le même temps, le programme de missions commerciales Royaume-Uni - Vietnam sera déployé via l'organisation de rencontres B2B ciblées sur mesure.

Animée par une volonté de coopération fondée sur la confiance, l'innovation et le bénéfice mutuel, Hô Chi Minh-Ville aspire à voir les partenariats économiques, commerciaux et d'investissement entre le Vietnam et le Royaume-Uni s'approfondir durablement, appuyant ainsi l'ambition nationale d'accéder au rang d'économie à forte valeur ajoutée et à revenus élevés d'ici 2045.

Texte et photos: Tân Dat/CVN