Cybersécurité et agro-tech : Hô Chi Minh-Ville appelle à la coopération israélienne

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Photo : CTV/CVN

La Journée de l'innovation Vietnam - Israël 2026 était organisé par le Centre de promotion du commerce et de l'investissement de la ville (ITPC) et le Centre de la quatrième révolution industrielle de Hô Chi Minh-Ville (HCMC C4IR), en coordination avec l'ambassade d'Israël et la Mission économique et commerciale d'Israël. Il avait pour thème la mise en relation des technologies et la coopération en matière de cybersécurité et d'agriculture intelligente.

Une coopération n'est durable que si les deux parties y gagnent

Au nom des dirigeants de la ville, Nguyễn Lộc Hà, vice-président permanent du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a d'abord replacé la rencontre dans le fil conducteur du forum, "L'esprit de coopération à l'ère nouvelle". Selon lui, cet esprit prend corps dans deux domaines, la cybersécurité et l'agriculture intelligente, avec un double impératif : garantir la sécurité de l'environnement numérique et renforcer l'efficacité comme la durabilité de la production.

M. Hà a souligné que la connexion technologique ne se résume pas à la vente de solutions. Il s'agit de faire se rencontrer les besoins et les capacités, et de relier entreprises, instituts, universités, autorités de régulation et investisseurs. La coopération, a-t-il insisté, ne dure que si les deux parties y trouvent leur intérêt, maîtrisent ensemble les compétences et partagent la valeur créée.

Présentant le territoire, il a rappelé que, depuis le 1erʳ juillet 2025 et la fusion avec Bình Dương et Bà Rịa - Vũng Tàu, la ville couvre plus de 6.772 km² et compte plus de 14 millions d'habitants. Elle fait de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique son pôle de croissance central, et place l'entreprise au cœur de son écosystème d'innovation. Il a également évoqué l'accord de libre-échange Vietnam - Israël (VIFTA), signé en 2023 et désormais en vigueur, ainsi que des échanges commerciaux bilatéraux d'environ 3,2 milliards de dollars en 2024, estimant qu’Israël, première "nation des start-ups" au monde, répond tout à fait aux besoins de développement accéléré de la métropole.

Trois axes de coopération prioritaires

Selon M. Hà, le premier concerne la cybersécurité, socle de confiance de l'économie numérique. La ville accélère la mise en place d'une administration numérique, d'infrastructures et de données partagées, en lien avec le Centre financier international. La métropole considère la protection des données, des infrastructures d'information et la sécurité des transactions comme une condition préalable à la confiance des habitants, des entreprises et des investisseurs. Elle souhaite coopérer avec des partenaires israéliens sur des solutions avancées, la réponse aux menaces dans le cyberespace et la formation de compétences spécialisées.

Le deuxième axe repose sur l'agriculture intelligente, la valorisation des produits agricoles et l'adaptation au changement climatique. La ville s'oriente vers une agriculture urbaine et de haute technologie, circulaire et à faibles émissions, qui relie production, transformation, logistique et marché de consommation d'une mégapole de plus de 14 millions d'habitants. Elle privilégie capteurs, données et automatisation pour accroître la productivité, économiser l'eau et garantir la traçabilité. Pour M. Hà, l'expérience d'Israël en matière d'automatisation, d'irrigation de précision et de gestion des ressources est précieuse pour augmenter la valeur des produits et améliorer le revenu des agriculteurs.

Le troisième axe place l'entreprise au centre et fait de l'efficacité concrète la mesure du succès. La ville encourage les coentreprises et les liens entre entreprises des deux pays, instituts et universités, et se dit prête à faciliter l'expérimentation, la commercialisation et la diffusion des solutions technologiques. Le C4IR continuera de jouer le rôle de passerelle pour faire naître des projets de suivi après l'événement.

Le succès se mesurera aux solutions développées ensemble

Irit Savion Waidergorn, ambassadrice désignée d'Israël au Vietnam, a pour sa part expliqué que les contraintes de terre, d'eau et de ressources naturelles ont poussé Israël à chercher des solutions, d'où un écosystème qui relie universités, instituts de recherche, entreprises, investisseurs et administrations. Selon elle, à mesure que l'économie se numérise, la protection de l'information et des infrastructures devient indispensable. Elle a insisté sur le fait que la réussite de la coopération se jugera aux solutions élaborées conjointement et à leur effet réel sur la vie des citoyens.

Photo : CTV/CVN

Elle estime que l'expérience israélienne en matière de recherche, de technologie et de commercialisation peut s'allier à la force industrielle et à la main-d'œuvre qualifiée du Vietnam. En agriculture, la coopération pourrait porter sur l'usage efficace de l'eau et sur la gestion des chaînes d'approvisionnement. À propos du VIFTA, elle a jugé que l'accord a ouvert de nouvelles perspectives aux entreprises des deux pays, et que les rencontres d'affaires de l'après-midi étaient l'occasion d'avancer vers des projets pilotes ou des partenariats technologiques.

Au niveau de la communauté d’entreprises, Chen Peretz, chef de la délégation de la Mission économique et commerciale d'Israël au Vietnam, a indiqué qu'Israël compte aujourd'hui plus de 7.000 start-up et entreprises technologiques, ainsi que 517 fonds de capital-risque. Selon lui, les technologies agricoles et de cybersécurité israéliennes sont nées de besoins pressants : le manque d'eau a obligé les producteurs à gérer plus précisément cette ressource, tandis que les menaces dans le cyberespace ont stimulé les solutions de protection des systèmes.

Il a prévenu que les entreprises israéliennes souhaitant s'implanter au Vietnam ont besoin de partenaires locaux fiables et doivent adapter leurs produits aux conditions d'usage propres à ce marché. Ce qu'il souhaite voir, ce sont des partenariats durables, dans lesquels deux sociétés développent ensemble un produit et viennent au Vietnam pour y produire, et pas seulement pour y vendre. La délégation est prête à faciliter la mise en relation dans les deux sens et à aider les entreprises vietnamiennes à trouver le partenaire adapté.

Truong Giang/CVN