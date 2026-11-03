Spectre renforce sa présence au Vietnam par une usine verte à Hung Yên

Le fabricant danois de vêtements Spectre a inauguré Spectre Hung Yên 2, une usine verte d'un coût de 30 millions de dollars dans le Nord. Quatrième site du groupe dans le pays, cette infrastructure certifiée LEED Or devrait générer environ 3.000 emplois tout en diminuant les émissions de CO 2 de 1.600 tonnes annuellement.

>> Vietnam - Danemark : donner un nouvel élan au partenariat à l’ère du développement

>> Vietnam et le Danemark unis pour un avenir vert

>> Petrovietnam accélère l’éolien offshore avec le Danemark

Photo : Ambassade du Danemark au Vietnam/CVN

Le fabricant danois de vêtements Spectre a inauguré une nouvelle usine verte au sein de la province de Hung Yên, dans le Nord du pays, selon les informations de l’ambassade du Danemark au Vietnam. Cette extension consolide l'implantation industrielle de la firme tout en participant à l'abaissement des rejets de gaz à effet de serre via un processus de fabrication économe en énergie.

Dénommée Spectre Hung Yên 2, cette nouvelle structure a ouvert ses portes vendredi au sein du parc industriel de Sông Trà, dans le quartier de Thai Binh. Il s'agit du quatrième établissement du groupe sur le sol vietnamien et du second implanté dans la province de Hung Yên.

Fort d’une expertise de près de 80 ans dans l'habillement, Spectre s'est spécialisé dans la confection de tenues fonctionnelles dédiées aux marques haut de gamme de sportswear et d'équipements de plein air.

Une usine labellisée LEED Or

Photo : Ambassade du Danemark au Vietnam/CVN

Bâtie grâce à un investissement de 30 millions USD, la nouvelle fabrique ambitionne de réduire ses rejets de dioxyde de carbone d'environ 1.600 tonnes par an comparativement à des sites traditionnels de dimension équivalente.

Le site a décroché la certification LEED Or, le troisième échelon le plus élevé du référentiel Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), développé par le United States Green Building Council (USGBC).

L’infrastructure associe l'énergie solaire à des concepts architecturaux modernes afin d'optimiser le rendement énergétique et de minimiser son empreinte environnementale. Elle intègre également des équipements et des technologies de pointe, telles que l'automatisation et l'intelligence artificielle (IA), visant à accroître la productivité et à rehausser les standards globaux de production de Spectre.

L'unité de production devrait pourvoir des postes pour environ 3.000 employés locaux.

Emploi, formation et environnement

Photo : Ambassade du Danemark au Vietnam/CVN

Jesper Klausen, copropriétaire et directeur du développement commercial de Spectre, a témoigné de la fierté de la compagnie concernant cet engagement financier récent dans la province de Hung Yên.

D'après lui, ce projet profitera à la communauté locale en proposant un site conforme aux exigences élevées en matière de conditions de travail, tout en concrétisant la volonté de la société de préserver l'écosystème environnant.

Spectre accorde également une attention soutenue à la valorisation de sa main-d’œuvre locale. La structure dispense des formations permettant à son personnel d'étoffer ses compétences techniques et d'envisager une progression de carrière pérenne.

L'ambassadrice du Danemark au Vietnam, Lina Gandløse Hansen, a estimé que cette réalisation illustre la manière dont les relations bilatérales peuvent stimuler l'essor industriel tout en limitant la pollution.

Par la combinaison de technologies de pointe, d’efficacité énergétique et de création de postes locaux, l'initiative de Spectre démontre comment les entreprises danoises génèrent de la valeur économique tout en soutenant la transition écologique du Vietnam, a-t-elle souligné.

Une coopération économique approfondie

Photo : Ambassade du Danemark au Vietnam/CVN

Établie au Vietnam depuis 2010, l’entreprise emploie à ce jour plus de 5.500 salariés répartis sur quatre sites à Ninh Binh, An Giang et Hung Yên, représentant un engagement financier total supérieur à 60 millions de dollars.

Le groupe s’est fixé pour objectif de réduire de 42% les rejets liés à ses propres processus d’ici 2030, et de 25% ceux de l’ensemble de sa chaîne de valeur, en s'appuyant sur des techniques de coupe et de couture optimisées, une gestion rigoureuse des matières premières et un traitement efficient des déchets.

Cette expansion des capitaux danois dans la production durable s'inscrit dans un contexte de renforcement des liens économiques entre le Vietnam et le Danemark.

À l'occasion d'une récente visite officielle au Danemark du secrétaire général du Parti et président de l’État, Tô Lâm, les deux nations ont scellé plusieurs ententes de collaboration verte lors d’un forum d’affaires bilatéral tenu à Copenhague le 20 octobre dernier.

Elles ont également érigé leurs liens au rang de partenariat stratégique global, faisant du Danemark le deuxième pays membre de l'Union européenne à institutionnaliser ce niveau de relation avec le Vietnam.

À l’intérieur de ce cadre renouvelé, la transition verte demeure une priorité absolue. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de concrétiser les buts de leur partenariat stratégique vert, de collaborer à la baisse des émissions carbonées dans le secteur énergétique, et d’accroître la part des énergies propres via la planification électrique et le Partenariat pour une transition énergétique juste.

Elles sont par ailleurs convenues d'impulser les échanges commerciaux et les investissements dans les domaines écologiques, en particulier les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, l'industrie de haute technologie et le transport maritime durable.

Thuy Hà/CVN