La saison des festivals de fruits dynamise Hô Chi Minh-Ville

Hô Chi Minh-Ville s’apprête à vibrer au rythme d'une saison estivale festive, marquée par une série d’événements d'envergure dédiés aux fruits. Ces rendez-vous mettront à l'honneur les produits agricoles typiques du terroir, tout en offrant des espaces culturels originaux pour séduire un large public de locaux et de visiteurs cet été.

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Photo : Tân Dat/CVN

Placée sous le thème "Le son de la rivière alluviale - Le flux des origines - La perpétuation de la culture", le Festival des fruits du Sud (Suôi Tiên Farm Festival) 2026, qui s'est tenu dans la zone culturelle et touristique de Suôi Tiên à Hô Chi Minh-Ville, a ouvert ses portes le 31 mai au matin et se poursuit jusqu'au 30 août. Organisé chaque année par la Société par actions de tourisme et de culture de Suôi Tiên, c’est l'un des événements culturels et touristiques annuels incontournables de la localité. Le festival confirme son statut de destination estivale unique, de lieu de rencontre pour les meilleurs produits agricoles vietnamiens, de vecteur de diffusion des valeurs culturelles nationales et de développement des échanges internationaux.

L'événement propose aux visiteurs vietnamiens et étrangers un voyage à la découverte du delta du Mékong, un territoire dynamique, prospère et riche culturellement, en plein cœur de Hô Chi Minh-Ville, à travers une série d'activités culturelles, artistiques, culinaires et de divertissements variés. Cette édition met non seulement en valeur les fruits typiques, mais recrée aussi avec authenticité la vie culturelle du Sud. Conçu selon le modèle du "festival culturel vivant", l'espace permet aux visiteurs de s'immerger dans les caractéristiques uniques du delta du Mékong grâce à des activités interactives et des spectacles artistiques.

Photo : Tân Dat/CVN

De nombreuses sculptures de fruits finement travaillées sont devenues des lieux de rencontre prisés des jeunes. D'après les représentants de la zone culturelle et touristique de Suôi Tiên, outre les espaces traditionnels de fruits et de produits alimentaires, le festival de cette année propose des animations nocturnes pour prolonger le séjour des visiteurs : spectacles artistiques et de divertissement nocturnes sur la scène aquatique avec des effets son et lumière spectaculaires ; rue des fruits et de la gastronomie ; l'exposition de la ferme de Suôi Tiên, "un voyage au cœur du développement agricole", et une série d'expositions artistiques tout au long du festival, intitulée "Les sons du festival, jour et nuit",...

De plus, jusqu'à la fin août, des centaines de variétés de fruits du Sud, tels que le durian, le mangoustan, le ramboutan, le longane, la pomme étoile et la mûre, sont acheminés directement des vergers pour le plus grand plaisir des visiteurs. Les stands de fruits ne désemplissent pas, témoignant de la forte demande en produits frais et de l'ambiance festive estivale.

Photo : Tân Dat/CVN

L'un des temps forts de cette édition est l'exposition de l’art de sculpture géante "Le son des rivières alluviales", une œuvre profondément ancrée dans la créativité et la culture vietnamiennes. Cette sculpture de fruits géante, créée par les artisans Nguyên Tiên Dat (Hô Chi Minh-Ville) et Lâm Minh Tiên (Dông Nai), est destinée à devenir l'emblème du Festival des fruits du Sud 2026. Inspirée par l'image d'une forteresse construite par les alluvions du Sud du pays, cette œuvre symbolise la stabilité, l'abondance et la longévité de cette terre de fruits savoureux. Bien plus qu'une simple sculpture décorative, elle est conçue comme une installation artistique à 360°, où fruits, eau, sol alluvial, culture et essence spirituelle de Suôi Tiên se conjuguent pour créer un point focal visuel saisissant. Selon les organisateurs, l'œuvre mesure 10 m de diamètre et 7 m de hauteur, et pèse 6 tonnes de fruits, représentant 60 variétés différentes.

Autre temps fort du festival : Suôi Tiên collabore avec la marque culinaire OM Nuong pour lancer le plat "Bœuf flambé du jardin du Sud", combinant 27 variétés de fruits du Sud sur un seul barbecue, avec l'ambition d'établir un record vietnamien.

Photo : Tân Dat/CVN

Du 12 au 19 juin, les habitants d'Hô Chi Minh-Ville pourront découvrir la Semaine des fruits 2026 "La foule sur le quai bondé aux bateaux bord à bord", qui se déroulera le long du canal Tàu Hu et des rues Binh Dông, Mac Van et Bùi Huy Bich, dans le quartier de Phu Dinh. Placée sous le thème "Couleurs des fleuves - Un commerce connecté", la manifestation de cette année réunira plus de 230 stands d'entreprises, de coopératives et de vergers de Hô Chi Minh-Ville et de nombreuses provinces et villes du delta du Mékong et du Nam bô oriental.

Le point fort de la Semaine sera la reconstitution de l'espace culturel "La foule sur le quai bondé aux bateaux bord à bord", lié à l'histoire commerciale de la région de Cho Lon. Le long du canal, de nombreux étalages de fruits, des maquettes et des paysages miniatures raviront les visiteurs, amateurs de découvertes et de photographie.

Photo : Net/CVN

Lors du festival, les visiteurs pourront non seulement déguster des fruits frais et des spécialités régionales, mais aussi participer à de nombreuses activités reflétant la culture unique du Sud du pays, comme la confection de boulettes de riz gluant enveloppées dans des feuilles de bambou, la visite d'expositions de photos, la découverte d'un espace librairie et des performances d'art de rue tout au long de l'événement.

Valorisation des produits agricoles régionaux

La "Semaine des produits agricoles régionaux - Binh Dông 2026" se tiendra à partir du 16 juin dans le quartier résidentiel de Pegasuite et les rues n° 1 et n° 6 du quartier de Binh Dông. Plus de 180 stands présenteront des produits agricoles, des produits OCOP et des spécialités de nombreuses localités telles que Lâm Dông, Tây Ninh, Dông Thap, Khanh Hoa, Vinh Long, An Giang, Huê, Dông Nai et Cân Tho.

Photo: Net/CVN

L'espace de l'événement sera conçu dans un style ouvert, alliant activités commerciales et expériences culturelles. Outre l'espace d'exposition des produits agricoles, les visiteurs pourront participer à diverses activités telles que la confection de gâteaux traditionnels, la dégustation de spécialités culinaires régionales, des concerts de musique et de chants folkloriques du Sud du pays, ainsi que des jeux traditionnels.

Selon les organisateurs, cet événement vise non seulement à encourager la consommation de produits agricoles, mais aussi à créer des liens entre producteurs et consommateurs, tout en valorisant le patrimoine culturel local.

Texte et photos : Tân Dat/CVN