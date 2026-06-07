Hô Chi Minh-Ville : lancement de la Campagne de consommation verte 2026

Le 6 juin, dans la mégapole du Sud, le journal Saigon Giai Phong , en collaboration avec l'Union des coopératives commerciales de Hô Chi Minh-Ville (Saigon Co.op), a officiellement lancé la Campagne de consommation verte 2026, placée sous le slogan " Un million d'actions vertes - activation d'un marché vert ", marquant ainsi une nouvelle étape pour ce programme après plus de 16 ans de mise en œuvre continue.

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Photo : Tân Dat/CVN

Après plus de 16 ans de sensibilisation à la consommation responsable, la Campagne de consommation verte 2026 entre dans une nouvelle phase. Pour la première fois, elle se positionne comme une plateforme reliant entreprises vertes, systèmes de distribution et consommateurs, avec pour objectif de transformer les valeurs ESG, le développement durable et la production propre en un véritable avantage concurrentiel sur le marché intérieur. Le programme a contribué à sensibiliser la population locale aux enjeux écologiques, à diffuser des modes de vie durables et à créer les conditions permettant à de nombreuses entreprises de transformer progressivement leurs modèles de production, d'améliorer leurs normes de produits, de développer leurs marchés nationaux et de s'intégrer davantage aux chaînes d'approvisionnement mondiales.

Bùi Thi Hông Suong, rédactrice en chef adjointe du journal Saigon Giai Phong, a affirmé que la transition écologique n'est plus seulement un argument de vente pour les entreprises exportatrices, mais devient une nécessité sur le marché intérieur.

"La particularité de la Campagne de consommation verte 2026 est qu'elle ne se contente pas de communiquer sur les enjeux écologiques ou de sensibiliser le public, mais vise à transformer le comportement des consommateurs au moment de l'achat, là où se prend la décision finale. Nous souhaitons que les valeurs ESG, la production propre et le développement durable ne soient pas seulement mentionnés dans les rapports d'entreprise, mais qu'ils soient également reconnus et privilégiés par les consommateurs à travers leurs comportements d'achat", a-t-elle déclaré.

Le marché entre dans une nouvelle phase

Photo : Tân Dat/CVN

Avec près de 800 points de vente à travers le pays, Saigon Co.op continue de jouer un rôle central dans le réseau de distribution de la campagne de cette année. Les enseignes de Co.opmart, de Co.opXtra, de Co.op Food, de Finelife et d'autres modèles de distribution mettent simultanément en œuvre la Campagne de consommation verte 2026, facilitant ainsi l'identification, l'accès et le choix de produits écologiques et durables pour les consommateurs.

Nguyên Ngoc Thang, directeur général adjoint de Saigon Co.op, a déclaré que si la consommation verte était auparavant perçue principalement sous l'angle de la sensibilisation, le marché est désormais entré dans une nouvelle ère où les produits écologiques doivent être clairement identifiés et accessibles directement aux consommateurs en points de vente.

"Grâce à son réseau de distribution national, Saigon Co.op ambitionne d'être bien plus qu'un simple détaillant : elle joue un rôle moteur et fédérateur sur le marché en faveur d'une consommation responsable. À mesure que les consommateurs privilégient les produits écologiques, les entreprises seront davantage incitées à investir dans une production durable, créant ainsi un cercle vertueux entre production, distribution et consommation écologique", a souligné Nguyên Ngoc Thang.

Conformément au plan, la Campagne de consommation verte 2026 vise à connecter au moins 1.000 fournisseurs du réseau de Saigon Co.op et les entreprises vietnamiennes pratiquant une production écologique ou en transition vers cette approche ; à constituer un portefeuille de produits écologiques classés par catégorie ; à mettre en place un système d'identification unique pour l'ensemble du réseau de distribution ; et à créer progressivement une base de données d'entreprises et de produits écologiques afin d'accompagner la prochaine phase de développement. La campagne de cette année est perçue comme une étape supplémentaire pour diffuser les valeurs du Prix de l'entreprise verte de Hô Chi Minh-Ville sur le marché, où les valeurs écologiques sont non seulement reconnues, mais également validées par le pouvoir d'achat et les choix des consommateurs.

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de la campagne nationale d'identification des produits écologiques, du 11 juin au 1er juillet 2026, Saigon Co.op déploiera un programme promotionnel intitulé "Famille vietnamienne – Ambassadrice du développement durable" dans près de 800 points de vente à travers le pays. Cette initiative, considérée comme l'une des actions clés visant à transformer la sensibilisation en comportements d'achat concrets, encourage les consommateurs à choisir des produits respectueux de l'environnement et à adopter des habitudes de consommation durables.

La transition écologique devient incontournable

Nguyên Dang Hiên, vice-président de l'Association des industries agroalimentaires de Hô Chi Minh-Ville (HFFA) et directeur général de la SARL de production et de commerce Tân Quang Minh (Bidrico), estime que la transition écologique est devenue une condition indispensable pour les entreprises souhaitant s'intégrer pleinement aux chaînes d'approvisionnement modernes.

"La standardisation de la production, le contrôle de la qualité et la transparence de la chaîne d'approvisionnement permettent non seulement aux entreprises de répondre aux exigences croissantes du marché de l'exportation, mais aussi de se démarquer sur le marché intérieur. En réalité, les entreprises qui investissent sérieusement dans le développement durable ont davantage d'opportunités d'étendre leur marché et de valoriser leur marque", a déclaré Nguyên Dang Hiên.

Du point de vue d'une entreprise agroalimentaire respectueuse de l'environnement, Lâm Thuy Ai, présidente de Mebi Farm, considère que la consommation responsable ne se limite pas à la protection de l'environnement, mais concerne également la santé publique.

Selon Lâm Thuy Ai, l’investissement dans des zones d'approvisionnement en matières premières propres, des procédés de production sûrs, la traçabilité et le contrôle qualité tout au long de la chaîne est devenu essentiel pour garantir la sécurité des produits destinés aux consommateurs. L'un des points forts de la Campagne de consommation verte 2026 est le développement continu du thème "Marque verte, riche de caractère vietnamien", dans la continuité de l'initiative "Un million d'actions vertes - Activation du marché vert". Ainsi, la valeur verte n'est pas seulement envisagée sous un angle environnemental, mais aussi évaluée à travers son adaptabilité au marché vietnamien, son niveau d'intégration dans la chaîne d'approvisionnement nationale et les valeurs durables qu'elle apporte à la communauté.

Photo : Tân Dat/CVN

Tout au long du mois de juin 2026, de nombreuses activités seront menées simultanément au sein du réseau de Saigon Co.op, notamment la Semaine verte pour la famille, la Semaine de la réduction des produits en plastique, la Semaine des produits agricoles propres – alimentation verte ou encore des expériences de consommation responsable. Parallèlement, le journal Saigon Giai Phong organisera une série de séminaires et de dialogues thématiques sur les marchés verts, l'économie circulaire, la transformation des emballages, les critères ESG et les tendances du développement durable, créant ainsi un forum pour connecter entreprises, systèmes de distribution, experts et consommateurs dans la promotion d'une croissance verte.

À travers la Campagne de consommation verte 2026, les organisateurs espèrent poursuivre la sensibilisation à la consommation durable, aider les entreprises à renforcer leur compétitivité, à développer leurs marchés et à constituer progressivement un écosystème d'entreprises vertes intégré aux systèmes de distribution modernes, afin de jeter les bases d'un marché de consommation verte durable au Vietnam.

Tân Dat/CVN