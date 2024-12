Hô Chi Minh-Ville a besoin de plus de 40 millions d’USD pour sept lignes ferroviaires

Photo : VNA/CVN

Sur ce financement, 16,35 milliards d’USD sont nécessaires pour la période 2026-2030, et 24,04 milliards d’USD supplémentaires pour la période 2031-2035.

La proposition, soumise au Conseil populaire municipal le 10 décembre, est basée sur les mises à jour du Comité populaire municipal du plan de développement des transports locaux.

En conséquence, les sept lignes ferroviaires devraient aider le transport public de passagers à répondre à 40 à 50% de la demande de déplacements domicile-travail dans la ville.

Sur les 355 km, environ 152 km seront souterrains et 203 km au-dessus du sol, ainsi que 258 stations et 12 dépôts.

Le Comité populaire a pour objectif de commencer la construction en 2027, au plus tard en 2028, pour achever les sept lignes d'ici 2035.

D'ici 2045, la ville a pour objectif d'ajouter 155 km supplémentaires avec trois autres voies ferrées, portant la longueur totale à 510 km afin que le transport public de passagers réponde à 50 à 60 % de la demande.

Le Comité populaire prévoit d'augmenter la longueur des tronçons souterrains pour réduire les coûts d'indemnisation et de réinstallation, accélérer la progression de la construction et améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'espace souterrain, tout en restructurant et en rénovant les zones urbaines existantes.

VNA/CVN