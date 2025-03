La course Earth Hour 2025 attire près de 2.000 participants

Dans le cadre du Programme national d'économie et d'efficacité énergétique pour la période 2019-2030, le ministère de l'Industrie et du Commerce a organisé, le 8 mars à Hanoï, sur l'espace piétonnier dans la rue Trân Nhân Tông, la cérémonie de lancement du campagne "Tout le monde économise de l'énergie en réponse à l'Heure de la Terre 2025" et la course en réponse de cet événement.

S'exprimant lors de la cérémonie, le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hoàng Long, a déclaré qu'avec le message "Transition verte - Avenir vert ", de nombreuses activités en réponse à l'Heure de la Terre 2025 ont été organisées simultanément par le ministère de l'Industrie et du Commerce en mars 2025, notamment la course Earth Hour 2025.

Selon le comité d'organisation, la course Earth Hour 2025 est organisée sous deux formes. Plus précisément, le format hors ligne e au lieu le 8 mars dans la rue piétonne Trân Nhân Tông, ville de Hanoï, avec une distance prévue de 5 km, attirant plus de 2.000 participants.

La course en ligne via les applications d'entraînement sportif 84RACE et Strava, déployée à l'échelle nationale, se déroule du 8 mars 2025 au 31 mars 2025 et devrait attirer des dizaines de milliers d'athlètes professionnels et amateurs de tout le pays.

Le vice-ministre Nguyên Hoàng Long a souligné que la course contribuerait à diffuser le message "Transition verte - Avenir vert". Par ce biais, le ministère de l'Industrie et du Commerce souhaite lancer un mouvement qui ait une forte influence dans la communauté, appelant non seulement simplement toute la population à économiser l'électricité, mais aussi plus largement et à un niveau plus élevé, incluant des activités de production d'énergie durable, augmentant l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, utilisant des produits et équipements à haute efficacité énergétique, améliorant l'efficacité énergétique tant sur le plan économique qu'environnemental.

