Haute couture : Sara Chraïbi toute en spiritualité

"Je voulais parler du ciel, à la fois celui de ce monde et un ciel imaginaire où poussent les fruits du paradis", a expliqué Chraïbi. Cette inspiration spirituelle a profondément marqué la créatrice, l'incitant à concevoir une collection empreinte de spiritualité.

La collection présente des robes longues aux jupes légères, des bustiers brodés en guipure, des robes en soie aux motifs de nuages, ainsi que des caftans transparents. L'ensemble se décline dans une palette de bleus éthérés, donnant une dimension "cosmique" à ses créations. Chraïbi, habituellement influencée par sa culture marocaine, a choisi cette fois de s'en éloigner quelque peu. "Le Maroc est toujours là, mais cette saison, j'ai voulu explorer une autre voie", confie-t-elle. Elle estime que ses premières collections étaient centrées sur son identité, mais qu'il était temps d'aborder des thèmes plus universels, bien que l'identité reste présente sous une forme moins explicite.

Le dernier jour de la Semaine haute couture a également été marqué par le défilé de Juana Martin au Palais de Tokyo. La créatrice espagnole, d'origine gitane, a présenté une collection qui revisite les "faralaes", les volants caractéristiques des robes de flamenco. Ses robes tubes, accompagnées de longues traînes de tulle et de mousseline, mêlaient transparence et strass, tout en intégrant des tissus simples comme le coton ou le lin, associés à de la soie ou du satin. Le défilé s'intitulait "Identité", un hommage aux émotions et à l'affirmation de soi, selon Martin.

Enfin, la marque Aelis a présenté une collection mixte et vaporeuse, avec des robes de soirée en satin ou soie, principalement en noir et blanc, mettant en avant tulle et broderies. La semaine s'est terminée par la première collection haute couture du créateur suisse Kevin Germanier, connu pour ses costumes des Jeux olympiques de Paris.

