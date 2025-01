Un titre sur dix livré sur Deezer est du bruit généré par IA

Photo : AFP/VNA/CVN

"Environ 10.000 pistes totalement générées par IA sont livrées à la plateforme chaque jour, soit environ 10% du contenu quotidien livré", a indiqué Deezer dans un communiqué.

Deezer tire cette conclusion au terme d'une année de déploiement de la technologie qu'il a conçue en interne et qui a abouti à "une demande pour deux brevets" fin décembre.

Cette technologie permet, d'après l'entreprise, de "détecter spécifiquement le contenu généré par IA sans nécessiter un entraînement extensif sur des ensembles de données spécifiques".

L'enjeu pour Deezer est de mieux rémunérer les artistes en supprimant des contenus parasites. Les personnes qui les mettent en ligne, sans être musiciens, peuvent prétendre à une rémunération, alors que seuls les écoutent des comptes d'utilisateurs créés artificiellement à cette fin.

"L'intelligence artificielle continue de perturber de plus en plus l'écosystème musical, avec une quantité croissante de contenu IA", a souligné le PDG Alexis Lanternier, cité dans le communiqué.

Celui-ci veut aller plus loin : "À l'avenir, nous avons l'intention de développer un système de marquage pour le contenu totalement généré par IA, et de l'exclure des recommandations algorithmiques et éditoriales".

Par ailleurs, Deezer explique avoir "pour objectif de continuer à développer les capacités de sa technologie pour inclure la détection de voix générées par deepfakes", à savoir des imitations indétectables par l'oreille humaine.

En collaboration avec la Sacem, qui défend en France les intérêts des musiciens, le français Deezer, l'un des concurrents du numéro un mondial du streaming musical, Spotify, avait annoncé mi-janvier un changement de son modèle de rémunération. Il cherchait à mieux récompenser les artistes écoutés moins fréquemment mais ayant une plus grande variété d'auditeurs.

AFP/VNA/CVN