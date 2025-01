Nominations aux Oscars : la France à l'honneur à Hollywood !

Deux Français, Jacques Audiard et Coralie Fargeat, sont en lice pour l'Oscar du meilleur réalisateur. Avec 13 nominations, un record historique, Emilia Perez devient le film non anglophone le plus nommé de tous les temps. Seule femme nommée à l'Oscar du meilleur réalisateur cette année, Coralie Fargeat évoque "un moment absolument magique, du bonheur à l'état pur" .

Déjà primée à Cannes, Emilia Perez - odyssée musicale sur la transition de genre d'un narcotrafiquant mexicain - devient donc le film non anglophone le plus nommé de tous les temps.

Cette production inclassable, définie par le cinéaste français comme un "film transgenre", devance cette année The Brutalist, vaste fresque sur la vie d'un immigré juif, et la comédie musicale Wicked, qui ont chacun obtenu dix nominations.

Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur film international... Le film de Jacques Audiard a été nominé dans la plupart des catégories majeures, et dans de nombreuses catégories techniques pour sa bande originale et sa musique.

De quoi mettre la pression au réalisateur. Avec la double nomination comme meilleur réalisateur et comme meilleur film, "c'est une campagne très solide qu'il faut mener", a réagi le cinéaste.

Karla Sofía Gascón, qui interprète le rôle-titre, est devenue la première comédienne ouvertement transgenre nominée pour l'Oscar de la meilleure actrice. Autre pilier du film, Zoe Saldaña a été nommée pour le meilleur second rôle féminin.

Tourné principalement en espagnol, Emilia Perez et ses 13 nominations effacent le record précédemment co-détenu par deux autres films non anglophones : Tigres et Dragons (2000), du réalisateur taïwanais Ang Lee, et Roma (2018), du Mexicain Alfonso Cuaron.

