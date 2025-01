Dans la peau de Bob Dylan, Timothée Chalamet frappe aux portes du paradis

"J'avais un peu peur que ça devienne encore un biopic hollywoodien de plus", a confié l'acteur à propos de ce rôle, dans lequel il entonne lui-même les plus grands tubes de Dylan, de Blowin' in the Wind à The Times They Are A-Changin'.

Le film (02h20), qui a collecté huit nominations aux Oscars jeudi 23 janvier, est signé James Mangold. Le cinéaste avait déjà réalisé un biopic de Johnny Cash, Walk The Line, avec Joaquin Phoenix, mais aussi le dernier "Indiana Jones" ou "Le Mans 66".

Loin de la folie douce de I'm not there de Todd Haynes, sorti en 2007, dans lequel six acteurs différents incarnaient Dylan, ce Parfait inconnu coche les cases plus classiques du film de fan, bien documenté.

Mangold a choisi de se concentrer sur le début des années 1960, les toutes premières années de carrière de l'artiste, depuis son arrivée à New York guitare sur le dos, ses premiers pas auprès des grands noms du folk dont Pete Seeger (joué par Edward Norton) et aux côtés de Joan Baez (Monica Barbaro).

"On s'est mis vraiment à fond dans ce monde des années 1960... On a complètement ignoré les façons de vivre (modernes), avec les téléphones et les trucs comme ça, tout ce qui pouvait nous distraire", a raconté Chalamet.

Sur les tout débuts de Dylan, "il y a très peu d'archives vidéo disponibles, il n'y a que quelques démos, donc il y a une certaine liberté" pour interpréter le personnage, a-t-il retracé.

Nostalgie

Le film marque une nouvelle étape dans l'ascension de l'acteur de 29 ans aux 20 millions d'abonnés sur Instagram. Révélé dans Call Me By Your Name de Luca Guadagnino, il est aussi Paul Atréides, tête d'affiche de la saga de science-fiction Dune de Denis Villeneuve.

Avant l'harmonica et la six-cordes de Dylan, Chalamet avait déjà fait la preuve de ses talents vocaux dans la comédie musicale familiale Wonka.

Génie artistique, plutôt propre sur lui dans cette production d'une filiale Disney, son Dylan ne cache pas totalement sa part sombre. Celle d'un jeune créateur tourmenté et d'une graine de star qui ne se fera jamais à la gloire, sans pitié avec les femmes qu'il fréquente, dont sa première petite amie, jouée par Elle Fanning.

C'est cette part de mystère de Dylan, aujourd'hui âgé de 83 ans, qui a attiré le réalisateur.

"Dylan aime la musique et aime la partager, mais il n'aime pas avoir à répondre à des questions à son sujet. Sa musique est son cadeau", a-t-il expliqué. "Dylan a écrit 55 albums remplis de musique personnelle. Mais on continue de dire qu'il est mystérieux".

La charge politique des "protest songs" de l'époque est aussi présente à l'écran, sur fond de lutte pour les droits civiques. De quoi rendre Chalamet nostalgique, à l'heure de l'entrée en fonction du président américain Donald Trump ?

"Je pense que, s'il y a une nostalgie, c'est parce que, dans les années 1960, ce genre de musique et d'artistes, comme Bob Dylan, Joan Baez ou (l'auteur) James Baldwin, n'avaient pas de précédent", a-t-il répondu.

"Aujourd'hui, il y a un cynisme plus fort. Pour la jeune génération américaine, française et aussi globale, les obstacles sont peut-être plus intenses que dans les années 1960, les obstacles de l'environnement ou politiques", a-t-il analysé.

