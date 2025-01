Le Festival des lanternes de Qinhuai, une destination prisée pour découvrir la Fête du Printemps

À Nanjing, capitale de la province chinoise du Jiangsu (Est), le ciel nocturne du parc de Bailuzhou s'illumine de fleurs de lotus, de montagnes, de rivières et de pavillons représentés sous forme de lanternes artistiques. Ces merveilles lumineuses, sublimées par une musique envoûtante, attirent aussi bien les habitants locaux que des touristes venus des quatre coins du monde.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Chaque année, à l'approche de la Fête du Printemps, les festivals de lanternes, une tradition festive ancestrale, fleurissent partout en Chine. Parmi eux, le Festival des lanternes de Qinhuai, inscrit au patrimoine culturel immatériel national, est l'un des plus renommés. Depuis son inauguration, il a séduit près de 200 millions de visiteurs, chinois et étrangers.

Pour sa 39e édition, le festival puise son inspiration dans une œuvre picturale de la dynastie des Ming, immortalisant le festival des lanternes à Shangyuan, une ancienne partie de Nanjing. Le parc accueille plus de 350 ensembles de lanternes, soit une augmentation de 10% par rapport à l'an dernier. Réparties en plusieurs zones thématiques, ces installations offrent aux visiteurs une immersion totale dans l'univers des festivités traditionnelles chinoises, mêlant histoire et émerveillement.

Maria Lacombe, maire adjointe de Céret, dans les Pyrénées-Orientales en France, a été particulièrement fascinée par les lanternes en forme de lotus, gracieusement transportées par des drones dans le ciel nocturne. Selon elle, la zone d'exposition des lanternes du parc de Bailuzhou ressemble à un somptueux jardin culturel.

En novembre dernier, le festival des lanternes "Splendeurs de Chine" a été inauguré dans les jardins du Château d'Aubiry à Céret. Mme Lacombe, qui a eu l'occasion de découvrir cet événement, a été impressionnée par de majestueuses lanternes en forme d'arbre. Elle a souligné que cette initiative permet non seulement aux Français de découvrir la culture traditionnelle chinoise, mais contribue également au développement du tourisme local. Elle espère renforcer cette coopération dans les années à venir.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Lors de cet événement, les visiteurs peuvent non seulement admirer diverses lanternes chinoises, mais aussi profiter de spectacles, tels que les feux d'artifice et savourer des spécialités culinaires chinoises, explique Shi Guoming, responsable de la société S&F SOLEIL FRANCE, l'un des organisateurs du festival à Céret. Selon lui, de nombreux visiteurs lui ont confié qu'ils avaient l'impression d'être transportés en Chine.

Pendant la Fête du Printemps, le parc prévoit d'organiser des activités spéciales dans le cadre de la "Semaine du Nouvel An chinois", comprenant des danses traditionnelles du dragon et du lion.

Située dans le sud de la France, près de la péninsule ibérique, la commune de Céret attire des visiteurs de France, d'Espagne et d'autres pays. Fin janvier, le festival avait déjà accueilli plus de 100.000 visiteurs, et l'événement se prolongera jusqu'au 16 février.

Ce succès illustre le rayonnement international du festival des lanternes chinois. Le festival de Qinhuai s'est exporté aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, au Japon et dans plus de 50 autres pays et régions. Chaque édition à l'étranger présente des caractéristiques uniques tout en mettant en avant l'essence de cette tradition.

Gu Yeliang, 63 ans, un des représentants du patrimoine immatériel des lanternes Qinhuai, a voyagé au Royaume-Uni, en Égypte et dans d'autres pays pour partager cet art ancestral. Il explique que de nombreux étrangers se passionnent pour ces lanternes magnifiquement ouvragées aux couleurs éclatantes. Certains ont même appris à ses côtés les techniques de fabrication.

Que ce soit à travers la vente de produits dérivés, les démonstrations d'artisans ou la collaboration avec des entreprises locales pour transplanter des festivals entiers, les lanternes chinoises continuent de susciter un intérêt croissant à l'échelle internationale.

Pour M. Gu, les lanternes sont bien plus que des objets, elles représentent un langage universel, porteur de chaleur et de bonne fortune, un symbole d'espoir pour tous ceux qui aspirent à une vie meilleure.

Xinhua/VNA/CVN