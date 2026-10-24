Hanoï veut faire entrer la forêt dans la ville

Face à l’urbanisation et aux effets du changement climatique, Hanoï entend renforcer la place des espaces verts dans son développement à long terme. Une nouvelle réglementation, entrée en vigueur le 22 octobre 2026, précise les règles de gestion des parcs, des arbres et des plans d’eau, tout en rappelant les responsabilités de chacun dans la protection du patrimoine végétal urbain.

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Photo : VNA/CVN

Faire de la nature une composante à part entière de la ville : telle est l’ambition portée par Hanoï à travers l’orientation "forêt dans la ville, ville dans la forêt". Au-delà de l’augmentation du nombre d’arbres, cette vision vise à inscrire durablement les espaces verts dans l’aménagement urbain.

La capitale a déjà engagé plusieurs initiatives en ce sens. Le programme de plantation d’un million d’arbres pour la période 2015-2020 a notamment été achevé avec deux ans d’avance, en dépassant l’objectif fixé. Lors de travaux d’infrastructures de transport, certains arbres ont également été déplacés pour être entretenus avant leur replantation. Le choix des essences tient par ailleurs compte des conditions urbaines et de leur résistance aux intempéries et aux vents violents.

Une réglementation pour mieux protéger les arbres

La décision N°143/2026/QĐ-UBND du Comité populaire de Hanoï, entrée en vigueur le 22 octobre, établit de nouvelles règles de gestion des parcs, des arbres et des plans d’eau de la capitale. Elle remplace la décision N°03/2023/QĐ-UBND du 28 février 2023.

Le texte encadre notamment la plantation des arbres, qui doit respecter les plans d’aménagement approuvés, les normes techniques et les exigences paysagères. Les essences choisies doivent être adaptées au climat et au sol, refléter les caractéristiques locales et garantir la sécurité des usagers de la route, sans porter atteinte aux infrastructures souterraines, aériennes ou en surface.

Photo : VNA/CVN

La réglementation encourage également la participation des entreprises et des particuliers à la plantation, à l’entretien et à la protection des arbres publics. Elle invite à développer la végétation dans les enceintes des organismes, les espaces résidentiels, les toitures et les façades des bâtiments, dans le respect des plans d’aménagement et des conceptions urbaines.

En parallèle, les interventions non autorisées sur les arbres sont interdites : abattage, déplacement, coupe de branches ou de racines, mais aussi dégradation des troncs, déversement de déchets ou de substances nocives à leur pied. L’installation de panneaux, de câbles ou de décorations lumineuses susceptibles de nuire à leur croissance est également proscrite sans autorisation.

La protection du végétal, une responsabilité quotidienne

Malgré ces interdictions, certaines pratiques restent visibles dans les rues de la capitale. Des troncs sont encore entourés de guirlandes LED et des éclairages sont suspendus aux branches, y compris dans des quartiers urbains récents.

La protection des arbres ne dépend donc pas uniquement des politiques publiques et des règles d’aménagement. Elle repose aussi sur les comportements quotidiens : ne pas endommager les troncs, ne pas jeter de déchets à leur pied, entretenir les arbres dans les espaces privés et sensibiliser son entourage à la préservation du cadre de vie.

Faire de Hanoï une "ville dans la forêt" demande une vision de long terme et la mobilisation des autorités, des entreprises et des habitants. Cette ambition commence dès aujourd’hui, dans le choix des arbres plantés, la préservation des alignements existants et la manière dont chacun respecte la végétation qui l’entoure.

Mai Quynh/CVN