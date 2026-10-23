Société

Une aide financière a été apportée à 400 personnes souffrant de maladies graves

Plus de 400 personnes atteintes de maladies graves ont bénéficié d'une aide financière pour leurs soins. Cette initiative permet non seulement d'alléger le fardeau financier des patients, mais aussi de leur apporter un soutien moral précieux pour les aider à traverser cette période difficile.

>> Prendre soin des aînés et de leur héritage relève de la responsabilité de toute la société

>> Construire une société apprenante : moteur de la croissance et du progrès

>> L’IA ouvre de nouvelles perspectives pour les personnes handicapées

Le 21 octobre, la Croix-Rouge de Hô Chi Minh-Ville, en coordination avec la Loterie de Hô Chi Minh-Ville, a organisé un programme d'aide financière pour le traitement de 400 patients souffrant de maladies graves et confrontés à des situations difficiles dans la ville.

Ce programme vise à prendre en charge une partie des frais de traitement, contribuant ainsi à alléger le fardeau économique et à remonter le moral des patients et de leurs familles. Il s'agit également d'une action concrète menée dans le cadre de la campagne "80 jours d'action pour la communauté", qui précède le 80e anniversaire de la fondation de la Croix-Rouge vietnamienne (23 novembre 1946 – 23 novembre 2026).

Le programme a apporté son soutien à 400 patients, chaque aide comprenant 5 millions de VND en espèces et des cadeaux d'une valeur de 210.000 VND. Le soutien total s'est élevé à plus de 2 milliards de VND, financé par la Société de loterie de Hô Chi Minh-Ville.

Le président de la Croix-Rouge de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Minh Nhut, a déclaré que, dans un esprit d'humanité, de compassion et de responsabilité envers la communauté, la Croix-Rouge de la ville s'efforçait toujours de mettre en œuvre des activités visant à aider les personnes confrontées à des difficultés dans la vie.

"Nous croyons que le sens de chaque action humanitaire réside non seulement dans la valeur matérielle des dons, mais aussi dans la manière dont nous prenons soin des autres et les traitons avec sincérité, respect et compréhension. Ainsi, chaque bénéficiaire peut se sentir aimé, soutenu et valorisé par la communauté", a déclaré Nguyên Minh Nhut.

Texte et photos : Quang Châu/CVN