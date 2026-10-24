Hanoï : les hôpitaux de proximité gagnent en expertise

Modernisation des équipements, transfert de techniques spécialisées et formation des équipes renforcent les capacités des hôpitaux de proximité de Hanoï. Ces progrès permettent aux habitants d’accéder à des soins de qualité près de chez eux, tout en réduisant les coûts et les transferts vers les grands établissements.

>> Hô Chi Minh-Ville développe ses hôpitaux de proximité

>> Les hôpitaux de proximité montent en puissance grâce au transfert de compétences

>> Les hôpitaux maintiennent les urgences 24h/24 pendant les congés de la Fête nationale

>> Hô Chi Minh-Ville s’apprête à se doter d’un grand entrepôt de données de santé interconnectées

Photo : ND/CVN

Longtemps, de nombreux habitants de Hanoï ont préféré se rendre dans les hôpitaux de niveau supérieur, espérant y bénéficier de meilleurs soins. Cette tendance évolue progressivement grâce aux investissements matériels, au renforcement des compétences médicales et à la coopération entre établissements.

Des soins plus accessibles

Âgé de 65 ans, Bùi Văn Trang, habitant de la commune de Hòa Phú, a été opéré d’un cancer de la thyroïde à l’hôpital d’oncologie de Hanoï il y a plus d’un an. Pour ses consultations de suivi, il se rend désormais à l’hôpital général de Chương Mỹ, où des spécialistes de l’établissement d’oncologie viennent examiner et traiter les patients locaux.

"Ce qui me satisfait le plus, c’est la réduction du temps d’attente. Auparavant, il fallait parfois attendre toute la journée", explique-t-il. La proximité des consultations lui permet de mieux organiser ses déplacements et réduit les frais de transport pour toute sa famille.

Âgée de 78 ans et souffrant de plusieurs maladies chroniques, Lê Thị Thịnh a également pu être prise en charge à Chương Mỹ après son admission en urgence pour des douleurs thoraciques et des vertiges. Un scanner abdomino-pelvien lui a été prescrit, évitant un transfert vers un établissement de niveau supérieur.

"L’hôpital a renforcé ses équipes médicales et investi dans des équipements modernes. Les habitants peuvent désormais accéder à des soins de qualité dans leur propre localité", souligne-t-elle.

Selon le docteur Phùng Xuân Ích, chef du service d’imagerie médicale, les patients nécessitant un scanner devaient auparavant se rendre à l’hôpital général de Hà Đông. L’acquisition d’un scanner de 32 barrettes permet aujourd’hui de réaliser ces examens directement à Chương Mỹ, au bénéfice des habitants et des localités voisines.

Plus de 5.000 actes techniques

Pour le docteur Trần Xuân Khuyến, l’amélioration des compétences constitue le principal levier pour gagner la confiance des patients.

L’hôpital général de Chương Mỹ a modernisé ses équipements de laboratoire et d’imagerie médicale, tout en renforçant la formation de son personnel et les transferts de compétences avec les grands hôpitaux de Hanoï.

Il maîtrise désormais plus de 5.000 actes techniques et pratique notamment la chirurgie abdominale endoscopique, le remplacement de la hanche, la chirurgie gynécologique et thyroïdienne, ainsi que le traitement des calculs urinaires. Des techniques de réanimation et de soins néonatals sont également mises en œuvre.

Photo : ND/CVN

Au cours des neuf premiers mois de 2026, l’établissement a accueilli près de 178.000 consultations, soit 11.494 de plus qu’à la même période de 2025. Il a pris en charge 19.737 patients hospitalisés et réalisé 2.509 interventions chirurgicales. Son activité diagnostique a également progressé, avec 300.471 analyses biologiques, 76.737 radiographies, 69.980 échographies et 4.485 endoscopies digestives. Le taux de transfert vers des établissements de niveau supérieur est descendu à 11,63%.

L’hôpital a par ailleurs recruté 20 médecins hautement qualifiés et accéléré sa transformation numérique. L’amélioration de l’accueil, la réduction des délais d’attente et la satisfaction des patients figurent également parmi ses priorités.

Limiter les transferts, sauver des vies

L’hôpital général de Gia Lâm suit la même dynamique. Il accueille entre 800 et 1.000 patients par jour et dispose de plus de 5.600 actes techniques approuvés par le Service de la santé de Hanoï.

L’établissement maîtrise notamment la ventilation mécanique invasive, la trachéotomie, la thrombolyse et l’endoscopie digestive interventionnelle. Ces compétences permettent de traiter localement des cas graves, notamment des accidents vasculaires cérébraux (AVC), pour lesquels les délais de prise en charge sont déterminants.

Photo : ND/CVN

"Ces compétences nous permettent non seulement de traiter avec succès des cas graves, mais aussi de réduire les dépenses des patients et, surtout, d’augmenter leurs chances de survie tout en limitant les séquelles", explique le docteur Vũ Quang Hiển, spécialiste de deuxième degré et directeur de l’hôpital.

Il souligne que la confiance des patients repose sur la qualité réelle des soins : "Lorsque la qualité s’améliore, la confiance se renforce. Les patients n’ont plus besoin d’aller loin pour être rassurés. Ils économisent du temps et de l’argent, tandis que les hôpitaux de niveau supérieur voient leur charge de travail diminuer".

La montée en compétences, les investissements technologiques et l’amélioration des services permettent ainsi aux hôpitaux de proximité de répondre à davantage de besoins médicaux. Cette évolution favorise un accès plus équitable aux soins et contribue à améliorer les performances de l’ensemble du système de santé de Hanoï.

Thao Nguyên/CVN