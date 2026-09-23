Hanoi prévoit de planter plus de 400.000 arbres en 2026

Hanoi intensifie ses efforts de verdissement urbain en 2026 avec un projet de plantation de plus de 400.000 nouveaux arbres, renforçant ainsi l’engagement de la ville à développer les espaces verts, à protéger les forêts et à promouvoir la durabilité environnementale.

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Cette vaste campagne de plantation d’arbres vise à embellir le paysage urbain tout en favorisant le développement durable et l’équilibre écologique dans toute la capitale.

Photo ; VNA/CVN

Au total, quelque 200.000 arbres d’ombrage et essences forestières, ainsi qu’environ 200.000 arbres fruitiers, seront plantés le long des grands axes routiers et dans les espaces publics, notamment aux abords des bâtiments administratifs, dans les parcs, les hôpitaux, les écoles et les zones résidentielles.

Par ailleurs, Hanoi prévoit de créer 30 hectares de nouvelles forêts de production et poursuivra la gestion et la préservation des forêts à usage spécifique et des forêts de protection afin de maintenir une couverture forestière globale stable.

Les directives municipales exigent que la plantation d’arbres soit intégrée aux réseaux de transport, aux infrastructures urbaines et aux réseaux souterrains. Les investisseurs dans des projets de transport et d’aménagement urbain sont tenus de respecter les normes approuvées en matière d’arbres et ont l’interdiction de convertir à d’autres usages les terrains désignés comme espaces verts. La ville va également valoriser les espaces verts existants en remplaçant les arbres malades, déformés, penchés ou inadaptés à l’environnement urbain.

L’élaboration du nouveau plan de plantation d'arbres et de boisement, assortie de la définition des objectifs à long terme, marque un tournant décisif pour l’avenir de la capitale Hanoi, selon l’avis n°878/TB-VP communiquant les conclusions du vice-président du Comité populaire municipal Bui Duy Cuong à l’issue d’une récente réunion consacrée au plan de plantation d'arbres et de boisement pour 2027 ainsi qu’aux tâches à accomplir pour les années suivantes.

Ce plan vise à concrétiser la résolution du 18e Congrès du Comité du Parti de Hanoi, le Plan directeur de la capitale Hanoi avec une vision à 100 ans et les objectifs de développement d'une capitale verte, écologique et durable. Il établit également les bases d'une mise en œuvre coordonnée des actions relatives à la protection et au développement des forêts, des arbres, des parcs, des jardins de fleurs et des espaces verts à Hanoi.

Le vice-président du Comité populaire municipal Bui Duy Cuong a demandé au Département de l’agriculture et de l'environnement de piloter — en coordination avec le Département de la construction, le Département des finances, les comités populaires des communes et des quartiers, ainsi que d'autres organismes et entités compétents — la finalisation urgente du projet de plan.

Le responsable a demandé de déterminer le nombre total d'arbres à planter par année, par zone et par groupe de travail ; et d’élaborer un plan de répartition des objectifs entre les communes et les quartiers, en veillant à leur adéquation avec les terrains disponibles, les conditions naturelles, les besoins en matière de verdissement et la capacité de mise en œuvre de chaque localité.

Les autorités locales sont chargées de sensibiliser le public aux avantages environnementaux et sociaux à long terme de la végétalisation, et de promouvoir une responsabilité partagée en matière de plantation, d’entretien et de protection des arbres.

Les initiatives de verdissement transforment le paysage local

Un rapport de l’UNESCO souligne que les efforts déployés par Hanoi pour étendre la couverture végétale — du centre-ville vers les banlieues et les péripériques — ont contribué à la protection de l’environnement.

Ces dernières années, Hanoi a considérablement verdi, les rues bordées d’arbres redéfinissant le paysage urbain. Des alignements d’arbres à la végétation luxuriante ont embelli la ville, transformant plusieurs artères en lieux prisés pour la photographie ainsi qu’en espaces dédiés aux activités culturelles et artistiques.

Récemment, Hanoi a planté des millions d’arbres et a progressivement étendu les espaces verts à travers la ville. De nombreux axes majeurs — tels que Pham Van Dông, Pham Hung, Lê Duc Tho, Hoàng Quôc Viêt, Vo Chi Công et Vo Nguyên Giap — offrent désormais des corridors ombragés continus aux habitants comme aux visiteurs.

Les essences d’arbres choisies pour les rues de Hanoi sont bien adaptées aux conditions climatiques locales, non toxiques et non polluantes, laissant ainsi une impression positive aux touristes.

Selon le Département de la construction de Hanoi, la ville compte environ 1,8 million d’arbres, qui jouent un rôle important dans le maintien de l’équilibre écologique et l’amélioration de la qualité de vie urbaine.

Le département a également chargé les unités compétentes d’élaborer des plans annuels visant à intensifier la plantation d’arbres dans les zones urbaines, les zones industrielles et le long des routes périphériques, afin d’accroître le couvert végétal et de renforcer la protection de l’environnement.

VNA/CVN