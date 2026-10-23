Vietnam Airlines renforce sa présence en Belgique avec APG Inc.

Vietnam Airlines a signé un protocole d’accord et renouvelé son contrat d’agence générale avec APG Inc. pour développer ses activités commerciales en Belgique. Cette coopération intervient alors que le trafic de passagers entre le Vietnam et la Belgique a progressé de 41% sur les huit premiers mois de 2026.

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Photo : VietnamAirlines/CVN

Conclu à Bruxelles le 22 octobre, le protocole d’accord a été remis lors du Dialogue d’affaires Vietnam-Union européenne, organisé dans le cadre de la visite officielle en Belgique et auprès de l’Union européenne du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, accompagné d’une délégation de haut niveau.

L’accord prévoit une coopération dans le développement du marché et la promotion de l’image et de la marque Vietnam Airlines en Belgique. Le renouvellement du contrat d’agence générale permet à APG Inc. de poursuivre sa mission de représentation commerciale de la compagnie aérienne nationale, notamment pour la vente de ses services et l’accès à la clientèle locale.

Une demande en hausse entre les deux pays

Sur les huit premiers mois de 2026, le trafic de passagers entre le Vietnam et la Belgique a atteint environ 45.000 voyageurs, en hausse de 41% sur un an. Les liaisons entre Hanoï et Bruxelles ont enregistré quelque 23.000 passagers (+76%), tandis que celles entre Hô Chi Minh-Ville et Bruxelles en ont comptabilisé environ 17.000 (+21%).

Au-delà des deux grandes métropoles vietnamiennes, la demande progresse également pour des destinations comme Dà Nang, Nha Trang et Phu Quôc. Les voyageurs belges privilégient notamment des circuits du nord au sud du Vietnam, associant découverte de la nature et de la culture et séjours balnéaires.

Photo : VNA/CVN

Pour capter cette demande, Vietnam Airlines mise sur son réseau européen, qui permet aux passagers belges de rejoindre le Vietnam via des correspondances. La compagnie exploite actuellement 12 lignes directes reliant le Vietnam à huit grandes portes d’entrée en Europe, réparties dans sept pays, avec une fréquence de 46 à 48 vols par semaine.

Développer les échanges et la visibilité du Vietnam

Le président du conseil d’administration de Vietnam Airlines, Dang Ngoc Hòa, a souligné le rôle de la compagnie dans le renforcement des liaisons internationales et le développement du tourisme et du commerce. Il a présenté la poursuite du partenariat avec APG Inc. comme un moyen d’élargir la présence de Vietnam Airlines en Europe, d’attirer davantage de visiteurs internationaux et de promouvoir l’image, la culture et les destinations vietnamiennes.

Partenaire de Vietnam Airlines sur plusieurs marchés internationaux, dont la Belgique, APG Inc. dispose de plus de 130 bureaux dans plus de 170 pays et entretient des relations avec plus de 200 compagnies aériennes.

À travers cet accord, les deux partenaires entendent attirer davantage de passagers entre le Vietnam et la Belgique et contribuer au développement du tourisme et des échanges commerciaux bilatéraux.

Mai Quynh/CVN