Gia Lai prépare une vaste campagne de communication en vue de l’APEC 2027

La province de Gia Lai (Centre) déploie un vaste programme de communication avant, pendant et après la Réunion informelle des hauts fonctionnaires de l’APEC (ISOM) 2027, afin de valoriser ses atouts touristiques, culturels et économiques et d’attirer les investisseurs internationaux.

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Photo : VNA/CVN

Selon le plan de communication du Comité populaire provincial consacré à l’ISOM et au Forum de l’APEC 2027, les actions seront menées de manière coordonnée en 2026 et 2027, avec la participation des services, des secteurs, des collectivités locales et des organes de presse.

Afin de promouvoir l’image d’une province accueillante, professionnelle, riche d’une identité culturelle forte et dotée d’un potentiel important en matière de coopération internationale, Gia Lai intensifie ses actions dans les médias traditionnels, les réseaux d’information de proximité et les plateformes numériques. Des contenus multimédias, notamment des articles, des vidéos, des infographies et des reportages photographiques, seront largement diffusés sur les portails officiels ainsi que sur les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok et Facebook.

Parallèlement, des campagnes numériques seront associées aux événements économiques, culturels et touristiques locaux afin de toucher un public plus large. Elles seront complétées par la publication de documents promotionnels présentant les ressources humaines et le potentiel touristique de la province, de dossiers destinés à la prospection d’investissements, ainsi que par l’installation de supports visuels sur des sites stratégiques.

Au-delà de la communication institutionnelle, le plan provincial met l’accent sur la sensibilisation des habitants et leur rôle dans la création d’un environnement touristique accueillant et respectueux. Il s’agit notamment de préserver la sécurité et l’ordre public, de protéger les paysages et de promouvoir les règles de courtoisie. Les autorités encouragent ainsi chaque habitant, entreprise et prestataire de services à devenir un véritable "ambassadeur culturel", afin de donner une image positive de la province aux délégués internationaux et aux visiteurs.

Diverses manifestations artistiques et sportives sont également prévues pour mettre en valeur les spécificités de la province, sous le mot d’ordre "Gia Lai, destination de connexion Asie-Pacifique".

Selon les responsables du Comité populaire provincial, le choix de Gia Lai témoigne de la reconnaissance de sa capacité à accueillir cet événement, tout en contribuant à parachever la structuration du développement national pour la nouvelle période, autour de l’économie maritime, du tourisme, du commerce et des services, ainsi que de l’économie numérique.

La province entend ainsi, à travers ses actions de communication, se positionner comme une "nouvelle plateforme de conférences internationales" au Vietnam et affirmer son rôle de représentante d’un nouveau modèle de croissance, fondé sur le développement de l’économie maritime associé au tourisme haut de gamme, à l’urbanisation moderne et à une capacité d’accueil adaptée aux grands événements multilatéraux.

Photo : VNA/CVN

Gia Lai est aujourd’hui considérée comme un territoire où convergent identité culturelle, patrimoine culturel du Bai Choi et espace culturel des gongs du Tây Nguyên, agriculture de haute qualité et échanges commerciaux internationaux. La province ne se limite pas à un rôle de soutien à l’organisation de l’APEC 2027 : elle entend contribuer à donner à l’événement une profondeur et un ancrage culturels, historiques et identitaires.

Sur le plan opérationnel, le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme assurera la coordination générale des activités de promotion. Les organes de presse, les services spécialisés et les autorités locales seront chargés de mettre en œuvre leurs missions respectives, tandis que la police provinciale veillera à la sécurité et à l’ordre public, surveillera les contenus diffusés dans l’espace numérique et traitera les fausses informations.

À travers cet ensemble d’initiatives, Gia Lai entend tirer pleinement parti des opportunités offertes par l’APEC 2027 pour renforcer sa notoriété internationale et promouvoir une image de développement vert, durable et ouvert sur le monde, tout en stimulant les échanges commerciaux, les investissements, le tourisme et la croissance socio-économique locale.

VNA/CVN