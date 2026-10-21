La Réserve naturelle de Dakrong recense 35 nouvelles espèces d’oiseaux

Le comité de gestion des forêts à usage spécial du Sud de Quang Tri a annoncé, le 20 octobre, la découverte de 35 nouvelles espèces d’oiseaux dans la Réserve naturelle de Dakrong, située dans la province de Quang Tri (Centre), à l’issue de trois mois d’enquêtes et d’évaluations de la diversité aviaire.

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Parmi ces espèces, six présentent un intérêt particulier pour la conservation. Elles appartiennent à quatre ordres et cinq familles. Plusieurs figurent dans le Livre rouge du Vietnam et sur la Liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), notamment la pirolle de Whitehead (Urocissa whiteheadi Ogilvie-Grant, 1899), le calao bicorne (Buceros bicornis) et l’aigle criard (Aquila clanga).

Photo : VNA/CVN

En outre, grâce à des pièges photographiques, le comité de gestion a également détecté la présence de nombreux animaux sauvages menacés, rares et précieux, tels que le macaque arctoide (Macaca arctoides), le lapin tigré (Nesolagus timminsi), le macaque à queue de cochon (Macaca leonina), le saro d'Indochine (Capricornis milneedwardsii), la linsang tacheté (Prionodon pardicolor), le petit cerf-souris (Tragulus kanchil), le douc à pattes rousses (Pygathrix nemaeus) et la civette palmiste hermaphrodite (Paradoxurus hermaphroditus).

Menée de juin à septembre 2026, l’enquête a mobilisé différentes méthodes afin d’évaluer la composition de l’avifaune, de recenser les principales menaces et de proposer des mesures de protection adaptées. Les équipes ont parcouru à pied plus de 36,6 km sur dix itinéraires traversant différents habitats et étages altitudinaux. Elles ont également installé 57 filets japonais sur dix sites de capture et de relâcher, pour un total de 2.076 heures de pose. En parallèle, 34 pièges photographiques ont fonctionné pendant plus de 60 jours et nuits chacun. Plus de 4.000 photographies ont ainsi été collectées, dont environ 61% contiennent des données exploitables.

À l’issue de ces travaux, l’inventaire de la Réserve naturelle de Dakrong recense désormais 228 espèces d’oiseaux, réparties en 55 familles et 17 ordres. Parmi elles, 139 ont été observées directement, 89 proviennent d’études antérieures et 97 sont étayées par des preuves visuelles. Par rapport aux données de 2005, cet inventaire fait état de 35 espèces supplémentaires.

Ces découvertes fournissent des bases scientifiques pour identifier les priorités de recherche et élaborer des mesures adaptées de gestion et de préservation des habitats, contribuant ainsi à renforcer l'efficacité de la conservation de la biodiversité à Dakrong et dans toute la chaîne annamitique.

VNA/CVN