L’hôpital Bach Mai obtient la plus haute certification de l’Organisation mondiale de l’AVC

L’hôpital Bach Mai, à Hanoï, est devenu le premier établissement de santé du Vietnam à obtenir la certification "Advanced Stroke Center", le niveau le plus élevé du système de certification des centres de prise en charge des accidents vasculaires cérébraux (AVC) de l’Organisation mondiale de l’AVC (World Stroke Organization - WSO).

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Photo : VNA/CVN

La certification lui a été remise le 23 octobre, lors de la séance plénière du 18e Congrès mondial de l’AVC (World Stroke Congress - WSC 2026), organisé à Séoul, en République de Corée. La cérémonie s’est tenue à l’occasion du 20e anniversaire de la WSO, en présence de milliers de spécialistes, de médecins et de responsables de la santé venus de plus de 100 pays.

Le certificat est valable du 20 juillet 2025 au 19 juillet 2028.

Cette distinction fait suite à un processus d’évaluation particulièrement rigoureux, reposant sur 68 critères. Le référentiel comprend 37 critères obligatoires et 31 critères recommandés. Pour obtenir la certification, un établissement doit satisfaire à l’ensemble des critères obligatoires et à au moins 75% des critères recommandés, soit un minimum de 61 critères sur 68. L’évaluation porte sur l’ensemble du parcours de soins des patients victimes d’un AVC : infrastructures, équipements, personnel spécialisé, prise en charge des urgences, traitements de reperfusion disponibles 24 heures sur 24, soins intensifs, rééducation et gestion de la qualité.

La certification exige également que l’établissement démontre sa capacité à maintenir un fonctionnement stable et coordonné grâce à des indicateurs clés de performance (KPI).

Photo : VNA/CVN

Pour répondre à ces exigences, l’hôpital Bach Mai a réexaminé et harmonisé ses procédures médicales, rassemblé les documents justificatifs de plusieurs services et collecté puis vérifié les données relatives à l’ensemble des patients victimes d’un AVC pendant une période d’évaluation de quatre mois.

Dào Xuân Co, directeur de l’hôpital Bach Mai, a souligné que cette reconnaissance ne constituait pas seulement un titre international, mais représentait aussi le plus haut engagement professionnel de l’établissement envers la population. Elle atteste, selon lui, de la standardisation de l’ensemble des procédures d’urgence et de traitement des AVC conformément aux normes internationales les plus strictes.

Dans la prise en charge des AVC, la rapidité d’intervention est déterminante pour sauver des vies et limiter les séquelles. À Bach Mai, les services d’imagerie médicale et d’analyses d’urgence fonctionnent 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Le scanner, l’imagerie par résonance magnétique (IRM), l’angioscanner et l’angio-IRM permettent de détecter rapidement les lésions et de prendre les décisions thérapeutiques appropriées.

Avant cette distinction à Séoul, les résultats de la standardisation des activités du Centre de prise en charge des AVC de l’hôpital Bach Mai avaient été présentés lors de la conférence Global Stroke Alliance 2025, organisée à Hanoï, avec des représentants de 17 pays et du ministère vietnamien de la Santé.

La WSO travaille actuellement avec des experts vietnamiens à la mise en place et à l’extension d’un réseau national de prise en charge des AVC en urgence. La certification de Bach Mai devrait encourager d’autres établissements à harmoniser leurs procédures, à renforcer leurs compétences et à améliorer la qualité des soins dispensés aux patients.

VNA/CVN