Deux officiers vietnamiens envoyés en mission de maintien de la paix de l’ONU

Le ministère vietnamien de la Défense a remis, le 23 octobre à Hanoï, les décisions du président de la République et du ministre de la Défense à deux officiers appelés à rejoindre les missions de maintien de la paix de l’ONU au Soudan du Sud et à Abyei.

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Photo : VNA/CVN

Le ministère de la Défense a organisé, le 23 octobre à Hanoï, une cérémonie de remise des décisions du président de la République et du ministre de la Défense à deux officiers appelés à rejoindre les missions de maintien de la paix de l’ONU : la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abyei (FISNUA) et la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS).

La sous-colonelle Nguyên My Hanh, enseignante d’anglais à l’Académie de logistique, rejoindra la FISNUA, où elle occupera le poste d’officier supérieur d’état-major chargé de la formation, en remplacement du lieutenant-colonel Nguyên Van Thu.

Le capitaine Truong Tân Huy, adjoint chargé de la logistique au sein du bataillon 871 de la brigade 954 de la Région navale 4, intégrera la MINUSS en qualité d’observateur militaire, en remplacement du commandant Lê Vinh Hoàng.

Accomplir avec succès les missions

Présidant la cérémonie, le général de corps d’armée Nguyên Truong Thang, membre du Comité central du Parti et vice-ministre de la Défense, également chef du groupe de travail interministériel et du Comité de pilotage du ministère chargé de la participation vietnamienne aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, a salué les résultats obtenus par l’Armée populaire du Vietnam dans ce domaine au cours de plus de douze années d’engagement.

Le général de corps d’armée Nguyên Truong Thang a félicité les deux officiers pour la confiance que leur accordent le Parti, l’État et l’Armée. Il s’est dit convaincu qu’ils sauraient perpétuer les traditions de l’Armée populaire du Vietnam et des forces vietnamiennes de maintien de la paix de l’ONU, et accomplir avec succès les missions qui leur sont confiées.

Selon le Département vietnamien des opérations de maintien de la paix, la sélection des deux officiers a été menée en fonction des exigences propres à chaque poste et du plan de préparation des effectifs. En coordination avec les organismes et unités concernés, le département a organisé leur sélection, leur formation et leur préparation avant le déploiement. La sélection des deux officiers a reposé sur leurs qualités politiques et morales, leurs compétences professionnelles et militaires, leur maîtrise des langues étrangères, leur état de santé et leur aptitude à travailler dans un environnement international.

Les décisions du président de la République et du ministre de la Défense ayant été prises, tous les préparatifs ont été achevés conformément au calendrier prévu, permettant aux deux officiers de partir en mission.

Les deux officiers ont suivi une formation préalable au déploiement et des cours spécialisés, au Vietnam comme à l’étranger. Tous deux possèdent un bon niveau d’anglais leur permettant de communiquer, de coordonner leurs activités et d’accomplir leurs missions professionnelles dans le cadre des Nations unies.

La sous-colonelle Nguyên My Hanh possède déjà une solide expérience sur le terrain, ayant été déployée à deux reprises : au sein de la MINUSCA, en République centrafricaine, de 2020 à 2021, puis de la FISNUA, à Abyei, de 2023 à 2024. Le capitaine Truong Tân Huy a, pour sa part, suivi des formations spécialisées directement liées à ses futures fonctions d’observateur militaire.

VNA/CVN