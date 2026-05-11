Les produits OCOP, vitrine du savoir-faire et du tourisme durable à Quang Tri

La province centrale de Quang Tri compte actuellement cent soixante produits labellisés OCOP (chaque commune un produit) issus de groupes coopératifs, de coopératives et d’entreprises. Parmi eux, deux produits atteignent cinq étoiles et 31 affichent quatre étoiles.

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Photo : VNA/CVN

Ces produits, profondément imprégnés de l’identité locale, deviennent progressivement un pont pour promouvoir l’image de la région auprès des touristes nationaux et internationaux. Des marchés côtiers au tourisme rural expérientiel, en passant par les hôtels, l’OCOP valorise l’agriculture et contribue à bâtir une économie rurale durable.

Le week-end, les marchés nocturnes côtiers de Quang Tri s’animent considérablement grâce aux stands OCOP, qui attirent une foule de visiteurs. Des articles aux origines claires et aux emballages soignés y sont proposés : nids de salanganes, plantes médicinales, huiles essentielles, produits transformés et souvenirs locaux.

Parmi eux, les nids de salanganes de la Sarl et des services Son Hai Quang Binh s'écoulent très bien sur les plateformes numériques. Ces produits phares certifiés quatre étoiles garantissent un emploi régulier à dix travailleurs locaux avec un revenu mensuel de six à huit millions de dôngs. Le directeur Nguyên Van Son souligne que l'entreprise priorise rigoureusement la qualité et les modèles des produits. Les consommateurs apprécient l'OCOP pour son authenticité et sa traçabilité claire, encourageant la création d'articles totalement inédits.

De nombreuses petites et moyennes entreprises profitent également des petites foires commerciales pour se promouvoir. Trân Thi Lan Chi, directrice de la Sarl de production commerciale et de services Nhat Chi Food, note que, bien que le pouvoir d’achat de ces marchés locaux soit inférieur à celui des grands événements, l’essentiel reste l’opportunité de rapprocher directement les produits des consommateurs finaux.

Malgré des avancées notables, les labels de niveau supérieur restent encore minoritaires. Nguyên Van Cong, responsable économique de la commune de Cam Lô, affirme que les autorités soutiennent activement les producteurs afin d’améliorer la qualité de production et de compléter les dossiers juridiques pour l’obtention des cinq étoiles. Parallèlement, Quang Tri oriente sa stratégie vers la création de marques, l’intégration aux chaînes de valeur, l’attribution de codes de plantation et l’utilisation des plateformes numériques pour faciliter les ventes.

L'OCOP intègre désormais l'expérience touristique avec une présence accrue dans les hôtels. Le touriste belge Cedric Heylen apprécie la différence flagrante avec les productions industrielles européennes, louant la fraîcheur exceptionnelle des ingrédients locaux. Il salue la vente dans les hébergements qui enrichit sa compréhension de la région.

En prévision de la saison estivale 2026, Luu Chi Kiên, gérant d'une boutique de spécialités, a d'ores et déjà anticipé et diversifié ses approvisionnements locaux face à la très forte hausse de la demande constatée l'an passé.

Trân Quôc Tuân, directeur du Service provincial de l’agriculture et de l’environnement, estime essentiel de promouvoir le tourisme expérientiel dans les zones de production, les installations agricoles et les villages artisanaux. Ainsi, des modèles d’agrotourisme attractifs proposant de nourrir des canards, de monter à dos de buffle ou de se promener à Bong Lai (Bo Trach, Quang Tri) séduisent les visiteurs internationaux par leur authenticité rurale apaisante. Le tourisme rural diversifie les revenus des communautés, protège l’environnement naturel et valorise durablement les richesses identitaires locales.

VNA/CVN