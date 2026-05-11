Diên Biên : Vingroup donne le coup d'envoi d'un méga-projet urbain et touristique

Avec un investissement total estimé à plus de 23.660 milliards de dôngs (899 millions de dollars), le complexe urbain, touristique et sportif du Nord-Ouest est appelée à devenir un moteur de croissance pour l’urbanisme, le tourisme et les services dans toute la région montagneuse du Nord-Ouest.

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Photo : VNA/CVN

La province de Diên Biên a organisé, lundi matin 11 mai, une cérémonie de lancement des travaux du complexe urbain, touristique et sportif du Nord-Ouest, situé dans le quartier de Diên Biên Phu, en présence du vice-Premier ministre Nguyên Van Thang.

Cet événement, organisé conjointement par le Comité populaire provincial et le groupe Vingroup, marque le lancement du plus grand projet immobilier jamais entrepris dans la localité. Avec un investissement total estimé à plus de 23.660 milliards de dôngs (899 millions de dollars), cette infrastructure d’envergure est appelée à devenir un moteur de croissance pour l’urbanisme, le tourisme et les services dans toute la région montagneuse du Nord-Ouest.

Prenant la parole lors de cette inauguration, le président du Comité populaire provincial, Lê Van Luong, a souligné que ce chantier revêtait une importance capitale pour le développement socio-économique local et constituait un point d'orgue de la Conférence de promotion des investissements de Diên Biên en 2026.

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Il a par ailleurs enjoint l'investisseur et les services, secteurs et autorités compétentes à collaborer étroitement pour finaliser les procédures administratives et garantir une libération des terrains efficace, permettant ainsi au projet de respecter les impératifs de calendrier et de qualité.

La province de Diên Biên s’engage à accompagner et à soutenir l'investisseur en levant les difficultés et les obstacles dans la mise en œuvre du projet et en veillant à ce que la réinstallation des populations se fasse dans le respect des intérêts des habitants, des entreprises et de l'État, a-t-il souligné.

Une fois opérationnel, ce complexe ne se contentera pas de transformer la physionomie urbaine ; il créera de nouveaux opportunités de croissance, générera des emplois, dynamisera le commerce, les services, améliorer la qualité de vie des habitants locaux et augmentera les recettes budgétaires locales.

Nouveau pôle de croissance urbain

Lê Khac Hiêp, vice-président de Vingroup, a affirmé que ce projet témoignait également de l’engagement à long terme de l’entreprise à collaborer avec Diên Biên afin de créer un nouveau pôle de croissance urbain, touristique et de services dans le Nord-Ouest. Vingroup mobilisera les ressources nécessaires et mettra en œuvre le projet conformément à ses engagements, en respectant les exigences de qualité ainsi que les réglementations en matière d’urbanisme, d’aménagement, d’environnement et de développement durable.

Photo : VNA/CVN

Conçu selon le concept de 'ville dans la ville', le projet s’étend sur plus de 228,5 ha et prévoit d’accueillir environ 12.000 résidents. Ce complexe intégré proposera une offre diversifiée comprenant des zones résidentielles, des centres commerciaux ainsi que des infrastructures de santé, d’éducation et de sport de haut niveau. L’attraction phare sera un parcours de golf de 18 trous couvrant près de 87 hectares, conçu pour épouser la topographie naturelle de la région. Le parc immobilier comprendra notamment un hôtel de luxe, un réseau d’écoles, près de 1.000 villas et 1.900 maisons mitoyennes, tandis que 10 hectares seront consacrés aux logements sociaux afin de garantir une mixité urbaine équilibrée.

Photo : VNA/CVN

Situé à proximité de l'aéroport de Diên Biên et sur le tracé de la future autoroute reliant Môc Châu à Diên Biên Phu, le site bénéficie d'une connectivité régionale stratégique. Les autorités estiment que ce complexe jouera un rôle déterminant pour élargir l’espace urbain, stimuler les échanges commerciaux et le tourisme interrégional, permettre à Diên Biên Phu de répondre aux critères d'une cité de classe II.

En marge de cette cérémonie, la filiale énergétique VinEnergo de Vingroup a également signé un protocole d’accord avec la province pour le développement des énergies renouvelables. Ce partenariat prévoit l’implantation de la centrale solaire Diên Biên 1 ainsi que de projets de stockage d’énergie de grande capacité, représentant un investissement potentiel supplémentaire de plusieurs centaines de billions de dôngs.

VNA/CVN