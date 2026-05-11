Hanoï et Yamanashi approfondissent leur coopération verte

Le secrétaire adjoint du Comité du Parti et président du Comité populaire de Hanoï, Vu Dai Thang, a reçu le 10 mai une délégation de la préfecture japonaise de Yamanashi, conduite par son gouverneur, Nagasaki Kotaro. Les deux parties ont discuté des moyens d'approfondir leur coopération dans les domaines de la transition écologique, du développement urbain durable, du tourisme et des échanges de jeunes.

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Photo : CTV/CVN

Lors de cette rencontre, Vu Dai Thang a déclaré que les relations Vietnam -Japon s'étaient fortement développées dans de nombreux domaines ces dernières années, jetant ainsi les bases d'une coopération plus étroite entre Hanoï et Yamanashi.

Il a exprimé l'espoir que la visite de la délégation ouvrirait de nouvelles perspectives de collaboration en matière de développement urbain, d'échanges culturels et de rencontres entre les peuples. Mettant en lumière le riche patrimoine culturel des deux localités, le dirigeant de Hanoï a proposé un renforcement de la coopération dans les domaines du tourisme et des échanges culturels, notamment par des mesures visant à faciliter les voyages bilatéraux, alors que les liens touristiques entre le Vietnam et le Japon continuent de se développer heureusement.

Partageant les priorités de développement de Hanoï pour les années à venir, Vu Dai Thang a indiqué que la capitale se préparait à créer des zones à faibles émissions tout en accélérant sa transition écologique, en réduisant progressivement sa dépendance aux énergies fossiles et en encourageant l'utilisation de véhicules électriques pour un développement intelligent et durable et une réduction des émissions.

Il a souligné que ces domaines offraient un fort potentiel de coopération future entre Hanoï et Yamanashi, en particulier dans le domaine des transports urbains durables et de l'application des technologies vertes.

Vu Dai Thang a également appelé à l'expansion des programmes d'échanges d'étudiants et à une coopération accrue en matière de formation de ressources humaines hautement qualifiées, tout en encourageant les jeunes des deux régions à renforcer la compréhension et l'amitié mutuelles.

Nagasaki Kotaro, quant à lui, a déclaré que cette visite visait à approfondir les liens entre Yamanashi et Hanoï, ouvrant la voie à des échanges et une coopération plus étroits, ainsi qu'au partage d'expériences en matière de développement.

Approuvant les propositions de Vu Dai Thang, le gouverneur Nagasaki Kotaro a déclaré que Yamanashi figurait parmi les localités japonaises les plus performantes en matière de transition écologique et possédait également des atouts majeurs dans la préservation du patrimoine et le développement du tourisme.

Il a affirmé que la préfecture était disposée à partager son expérience avec Hanoï, notamment dans le domaine de la technologie de l'hydrogène, qu'elle promeut dans le cadre de sa stratégie énergétique durable.

Le responsable japonais a également exprimé son soutien au développement des échanges de jeunes et de la coopération éducative, soulignant que des liens humains plus étroits contribueraient à approfondir l'amitié et la compréhension mutuelle entre les deux pays.

Au cours de la rencontre, les deux parties ont discuté des projets visant à poursuivre les échanges de délégations à tous les niveaux afin d'étudier et de partager les expériences relatives à l'application des technologies vertes au développement des transports urbains.

Les dirigeants des localités vietnamiennes et japonaises se sont dits convaincus que le renforcement de leur amitié et de leur coopération créerait des opportunités plus concrètes et efficaces dans les années à venir, contribuant ainsi à promouvoir davantage le partenariat stratégique global Vietnam - Japon.

VNA/CVN