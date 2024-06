Hanoï met tout en œuvre pour devenir une ville intelligente

Au cours des deux dernières années, Hanoï s’efforce d'atteindre l'objectif de devenir une capitale intelligente et moderne au service de plus de 8,5 millions de personnes et de centaines de milliers d'entreprises.

Photo : VNA/CVN

Les autorités municipales de Hanoï ont pris conscience du rôle de la transformation numérique dans la période actuelle. Fin 2022, le Comité du Parti de Hanoï a publié la résolution 18-NQ/TU sur la transformation numérique et la construction d'une ville intelligente d'ici 2025, avec une vision jusqu’en 2030. La résolution propose des solutions radicales par étapes et grâce à des mesures appropriées créant les conditions nécessaires à une croissance économique rapide, efficace et durable. Le tout dans l’objectif de faire de Hanoï une ville intelligente et moderne.

Déterminer les modalités de la transformation numérique n'est pas seulement affaire de technologies mais repose essentiellement sur elle et sur les nouvelles forces de production pour en changer les rouages. C'est pourquoi la résolution 18 met l'accent sur le rôle à tous les échelons du Comité du Parti et du chef du Comité du Parti dans un changement radical, d’une prise de conscience du besoin d’avoir une approche innovante de la transformation numérique pour la construction de villes intelligentes.

Trân Sy Thanh, président du Comité populaire de Hanoï, a déclaré que la résolution 18 avait véritablement engendré un changement radical, de la sensibilisation à l'action et à tous les niveaux, branches, agences et entreprises de la capitale. "L'ensemble du système politique de la ville a été impliqué, clairement conscient du rôle de la transformation numérique et a déployé les mesures qui en découlent de manière synchrone et selon la feuille de route", précise Trân Sy Thanh.

Changements positifs

Photo : VNA/CVN

"La transformation numérique est une question de +survie+ pour la capitale et elle ne peut se faire par l'argent. Le succès ou non de la transformation numérique dépend de la prise de conscience des chefs des Services, des branches et districts", a expliqué Trân Sy Thanh. Il a estimé qu'avec détermination politique, la ville de Hanoï connaîtrait nécessairement des changements positifs dans l’e-transformation contribuant au développement socio-économique de la capitale.

Pour mettre en œuvre la Résolution 18 de septembre 2023, le Service de l'information et de la communication de Hanoï a recommandé au Comité populaire municipal de publier le Plan 239 sur la transformation numérique, pour la construction d’une ville de Hanoï intelligente d'ici 2025, avec une vision pour 2030. Le plan a concrétisé et clairement défini les contenus du travail associé à l'attribution de tâches spécifiques aux agences, unités et localités de Hanoï ; Parallèlement, il existe des solutions de mise en œuvre scientifiques rigoureuses et efficaces.

Par ailleurs, le Service de l'information et de la communication de Hanoï a recommandé au Comité populaire municipal de promulguer le Plan 310 sur le pilotage d'un modèle type de transformation numérique dans les institutions de la ville qui incluent entre autre le Service des transports, le Département des impôts de Hanoï, le journal Kinh tê & Dô thi (Économie & Urbanisme) et les Comités populaires d’arrondissement et districts de Hoàn Kiêm, Long Biên et Chuong My.

Récemment, le Service de l'information et de la communication de Hanoï a accompagné les agences compétentes, services et districts de la capitale dans une mise en œuvre flexible et créative de la transformation numérique, articulée autour de trois piliers que sont le gouvernement numérique, l'économie numérique et la société numérique.

Depuis la publication de ces politiques, le Service de l'information et de la communication de Hanoï s'est efforcé sans relâche à accompagner les unités dans la réalisation des objectifs et des tâches assignées telles que la construction et l'achèvement des bases de données et des processus numériques et le développement des plateformes, systèmes numériques, applications, services numériques et paiements sans espèces.

Photo : VNA/CVN

L’arrondissement de Long Biên est toujours un leader actif dans la mise en œuvre de la transformation numérique et l'application des technologies de l'information pour effectuer des tâches telles que : la gestion centralisée des documents ; les signatures numériques dans l'exercice des tâches des fonctionnaires, des responsables du Parti et des organisations de masse, des organisations sociopolitiques et des autorités à tous les niveaux, du district au quartier ; et la numérisation des données telles que l’état civil judiciaire, l’urbanisme et les ressources environnementales.

L’arrondissement de Long Biên,

leader actif

Vu Xuân Truong, vice-président du Comité populaire de l’arrondissement de Long Biên, a déclaré que ces derniers temps, l’arrondissement et ses 14 quartiers ont lancé de nombreuses initiatives de réforme des procédures administratives, telles que l'amélioration du plan de collecte d'opinions et d'évaluation de la satisfaction des citoyens, l'organisation du traitement des procédures administratives et l’attribution de numéros d'attente permettant d'économiser des milliards de dôngs en budget d'investissement.

Parallèlement, l’arrondissement de Long Biên a introduit un modèle de prise de rendez-vous à l'avance avec le personnel de l’arrondissement pour les citoyens soumettant des dossiers en ligne. Long Biên révise radicalement et réduit les délais de résolution de 20% des procédures administratives. Cet arrondissement applique à titre expérimental un système de stockage de données d'identification numérique de niveau 2 pour servir à l'authentification dans les transactions administratives.

Le président du Comité populaire du district de Chuong My, Nguyên Anh Duc, a déclaré que l'ensemble du système politique, au niveau du district comme des communes, mettait efficacement en œuvre les tâches de transformation numérique.

"Grâce à cela, la prise de conscience des cadres et fonctionnaires, tout comme des citoyens de l'importance de la transformation numérique a encore augmenté et apparaît progressivement plus clairement dans les activités des agences et des unités", a déclaré le président du Comité populaire du district de Chuong My.

Photo : VNA/CVN

Concernant les résultats concrets, Nguyên Anh Duc a indiqué que le taux de procédures administratives résolues au niveau des districts a atteint 54%, et s’est élevé à 49,65% du côté des communes. Le district a persuadé 13.836 personnes (84%) d’ouvrir des comptes bancaires pour bénéficier des prestations de sécurité sociale. En ce qui concerne l'infrastructure numérique, le district continue de maintenir un modèle efficace de paiement sans espèces dans les marchés de Xuân Mai et Chuc Son.

Afin de continuer à mettre en œuvre la transformation numérique avec succès dans les temps à venir, le district de Chuong My utilisera activement des logiciels d'application, notamment pour le traitement des procédures administratives. Le district prépare les conditions nécessaires à la numérisation de toutes les données spécialisées selon les directives et les conseils des autorités compétentes pour créer une plate-forme constituant une base de données pour la connexion et le partage des informations.

Xuân Lôc - Quang Phong/CVN