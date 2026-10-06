Santé

Hô Chi Minh-Ville s’apprête à se doter d’un grand entrepôt de données de santé interconnectées

Le secteur de la santé de Hô Chi Minh-Ville s’apprête à franchir une étape majeure dans sa transition numérique. Un vaste entrepôt de données médicales, destiné à assurer l’interopérabilité des informations entre les hôpitaux, devrait être finalisé d’ici à la fin de l’année. Un projet qui, il y a encore quelques années, relevait de "l’impensable", selon le directeur du Service municipal de la santé.

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Lors de la Conférence scientifique sur l’économie de la santé, consacrée au thème "L’intelligence artificielle au service des soins de santé" et organisée les 2 et 3 octobre à Hô Chi Minh-Ville, le Pr. associé, Dr. Tang Chí Thuong, directeur du Service municipal de la santé, a annoncé que la ville achevait la mise en place d’un vaste entrepôt de données sanitaires interconnectées.

Ce projet constitue une avancée particulièrement attendue par le secteur de la santé. Pour la première fois, Hô Chi Minh-Ville disposera d’une base de données à grande échelle regroupant les informations relatives à la santé de ses habitants. Selon les prévisions, cette infrastructure devrait être achevée d’ici la fin de l’année, ouvrant la voie à l’interconnexion des informations entre les établissements hospitaliers.

"Il y a encore quelques années, construire un entrepôt de données de santé interconnectées relevait de l’impensable", a rappelé Tang Chí Thuong.

Cette avancée a notamment été rendue possible grâce au programme de bilan de santé destiné à l’ensemble de la population, qui a permis au secteur de collecter et d’intégrer progressivement les données médicales des citoyens.

La principale difficulté résidait dans la conception d’une plateforme capable d’assurer l’interopérabilité des données entre les différents établissements et systèmes d’information. Ce verrou technologique a désormais été levé.

Mais l’interconnexion ne saurait se limiter à la seule capacité technique d’échanger des informations. Pour être véritablement exploitables, les données doivent être fiables, exactes, complètes et actualisées en temps utile, conformément aux réglementations en vigueur.

La sécurité et la confidentialité constituent également des exigences fondamentales. Les données de santé étant particulièrement sensibles, le secteur sanitaire a mis en place des solutions destinées à garantir leur qualité, leur intégrité et leur protection, en coordination avec les forces de police.

Pour le directeur du Service municipal de la santé, disposer de données suffisamment complètes et précises constitue également une condition préalable au déploiement de solutions d’intelligence artificielle (IA) dans le domaine médical.

"Lorsque nous disposerons d’un vaste entrepôt de données de santé interconnectées, de nombreuses applications pourront être développées au bénéfice de la population : recherche d’établissements de soins, informations sur les médecins en charge des patients, vérification de leurs licences d’exercice professionnel, etc. Les citoyens pourront accéder à l’ensemble de ces informations, dans un environnement transparent et public", a souligné le Pr associé, Dr. Tang Chí Thuong.

Santé et technologies : rapprocher deux univers

Pour le Dr. Nguyên Thế Dung, vice-président de l’Association vietnamienne des sciences de l’économie de la santé et ancien directeur du Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville, l’humanité est aujourd’hui confrontée à une succession de défis majeurs : changement climatique, dégradation de l’environnement, catastrophes naturelles, épidémies et, désormais, développement fulgurant de l’intelligence artificielle.

Dans ce contexte, l’IA peut devenir un puissant levier pour renforcer la protection et la prise en charge de la santé. Elle peut notamment contribuer à l’analyse des images médicales, à la surveillance et à la prévision épidémiologiques, à l’aide au diagnostic et à la décision thérapeutique, ainsi qu’à la gestion du système de santé et à la formation des professionnels.

Mais le développement technologique ne doit jamais faire oublier sa finalité première : l’être humain.

Selon le Dr. Nguyên Thê Dung, l’humain et la dimension humaniste de la médecine doivent rester au cœur de toute démarche technologique, afin que les innovations contribuent réellement à améliorer la qualité de vie et le bien-être de la population.

Alors que le secteur sanitaire accélère sa transformation numérique et s’engage dans la construction d’"hôpitaux intelligents", un constat demeure : les professionnels de santé et les spécialistes des technologies de l’information (TI) évoluent encore trop souvent dans des univers séparés, avec d’importantes zones de méconnaissance réciproque.

Il devient donc indispensable de renforcer le dialogue et la coopération entre ces deux communautés professionnelles. Cette évolution implique également de développer des formations spécialisées dans le domaine de l’informatique médicale et de la santé numérique, afin de disposer de profils capables de comprendre à la fois les enjeux cliniques et les exigences techniques.

Transformer l’IA en solutions concrètement utiles

Le Pr. associé, Dr. Nguyên Tân Trân Minh Khang, recteur de l’Université des technologies de l’information relevant de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, estime que les progrès rapides de l’IA ouvrent de nouvelles perspectives de recherche et d’application dans le domaine de la santé.

Mais une question fondamentale demeure : comment transformer les avancées technologiques en solutions médicales réellement utiles, fiables et adaptées aux besoins du terrain ?

La pertinence d’une technologie médicale ne doit pas être évaluée uniquement à travers ses performances techniques. Elle doit surtout être mesurée à l’aune de son impact concret : amélioration de la prise en charge des patients, soutien plus efficace aux professionnels de santé et amélioration de la qualité des services proposés par les établissements sanitaires.

C’est précisément vers cet objectif que doivent tendre les chercheurs et les ingénieurs lorsqu’ils travaillent avec le secteur médical.

Pour y parvenir, une coopération interdisciplinaire étroite est indispensable.

Les informaticiens apportent leurs méthodes, leur capacité d’innovation et leur expertise dans la conception et le développement des systèmes numériques. Les médecins et les professionnels de santé apportent leurs connaissances cliniques, leur expérience du terrain et leur compréhension des besoins des patients.

Les spécialistes de la gestion et de l’économie de la santé, ainsi que les entreprises, jouent quant à eux un rôle essentiel dans le déploiement opérationnel des solutions, l’évaluation de leur efficacité et leur adoption durable.

Texte et photos : Quang Châu/CVN