Hô Chi Minh-Ville développe ses hôpitaux de proximité

Pour garantir l'accès à des soins de qualité et désengorger les grands établissements, la métropole du Sud élève progressivement ses centres régionaux au rang d'hôpitaux de premier niveau, consolidant ainsi son réseau de santé primaire.

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Réorganisation du réseau de soins

Selon le Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville, la réorganisation du système de santé dans le cadre du nouveau modèle d’administration locale à deux niveaux a conduit à 38 centres régionaux : 13 avec lits d’hospitalisation et 25 sans. Ces structures supervisent 168 postes de santé communaux, de quartier et des zones administratives spéciales.

À partir du 1er janvier 2026, la mégalopole ramènera ce réseau à 13 centres régionaux dotés de lits, chargés d’assurer les soins hospitaliers, les consultations, le diagnostic et le traitement au niveau des soins primaires, conformément à la réglementation.

Le 8 juillet, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a adopté une décision portant fusion du Centre de santé régional de Bac Tân Uyên avec l'Hôpital général de Binh Duong, placé sous l'autorité du Service municipal de la santé. Une circulaire a ensuite été adressée aux services concernés pour encadrer la réorganisation.

Des hôpitaux de proximité renforcés

Les autorités locales ont demandé une évaluation du fonctionnement des centres régionaux, des hôpitaux publics de premier niveau et des établissements de recours afin d’élaborer un plan adapté. Objectif : renforcer durablement les soins primaires pour répondre aux besoins croissants de la population.

Pour Tang Chi Thuong, directeur du Service de la santé, la transformation des centres régionaux en hôpitaux de premier niveau implique une refonte complète de leur fonctionnement. Ces établissements deviendront les principaux hôpitaux de proximité, assurant consultations courantes, premiers secours, suivi des maladies chroniques et contribuant à désengorger les hôpitaux de recours.

Former avant d'investir

Avant d’engager de nouveaux investissements dans les infrastructures et équipements, la priorité est donnée à la formation des équipes dirigeantes en gestion hospitalière. Les 10 et 11 juillet, un séminaire a permis aux directeurs des centres régionaux de partager leurs expériences et bonnes pratiques.

Les échanges ont porté sur les défis immédiats : développement des ressources humaines, amélioration continue de la qualité des soins, mise en place d’un hôpital sans papier, équilibre financier dans le cadre de l’autonomie de gestion, organisation des urgences et coordination entre hospitalisation et consultations externes.

Dans les prochains mois, des mécanismes de coopération seront instaurés entre les grands hôpitaux et les centres régionaux, avec pour priorités la formation du personnel, le transfert de compétences, le renforcement de la qualité et l’accélération de la transformation numérique.

Texte et photos : Quang Châu/CVN