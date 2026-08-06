À Moscou, le Vietnam rend hommage aux anciens experts militaires russes

Une rencontre organisée à Moscou a rendu hommage aux anciens experts militaires russes ayant soutenu le Vietnam, réaffirmant les liens d'amitié entre les deux pays.

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Photo : VOV/CVN

La 53e rencontre des experts militaires russes ayant apporté leur soutien au Vietnam s'est tenue le 5 août à l'ambassade du Vietnam à Moscou.

L'événement s'est déroulé en présence de Doàn Khac Hoàng, chargé d'affaires a.i et ministre-conseiller du Vietnam en Russie, de membres du personnel de l'ambassade, de représentants de l'Association des anciens combattants vietnamiens en Russie, de la Fondation pour la promotion de la coopération Russie - Vietnam "Tradition et Amitié", ainsi que de nombreux anciens experts militaires soviétiques et russes ayant participé à l'aide apportée au Vietnam pendant les années de guerre.

Dans son discours d'ouverture, Doàn Khac Hoàng a exprimé la profonde gratitude du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens pour les importantes contributions et les sacrifices des experts militaires soviétiques durant la lutte du Vietnam pour son indépendance. Il a souligné que l'amitié entre les deux pays, forgée au cours des années de guerre, demeurait un patrimoine précieux et constituait un fondement solide pour le développement du partenariat stratégique global Vietnam - Russie.

Photo : NDEL/CVN

Nikolai Kolesnik, président de l'Association des anciens combattants russes ayant servi au Vietnam, est revenu sur les grandes étapes de la coopération militaire entre les deux pays, notamment le 60e anniversaire de l'arrivée du premier groupe d'experts soviétiques spécialisés dans les missiles en mission international au Vietnam et le 61e anniversaire de la création des Forces vietnamiennes de défense aérienne par missiles.

Il a également évoqué les combats de 1965, marqués par les premiers succès des unités vietnamiennes de missiles, qui ont contribué à la victoire historique connue sous le nom de "Stalingrad aérien de Hanoï" en 1972. Il a par ailleurs rappelé l'inauguration, le 29 août 2025, du monument dédié aux experts militaires soviétiques au Musée d'histoire militaire du Vietnam, symbole de la reconnaissance du peuple vietnamien et de l'amitié entre les deux peuples.

Photo : NDEL/CVN

Au nom des anciens experts militaires soviétiques ayant servi au Vietnam, Nikolai Kolesnik a remercié l'ambassade du Vietnam en Russie, l'Union des organisations vietnamiennes en Russie, la Fondation "Tradition et Amitié" et l'Association des anciens combattants vietnamiens en Russie pour l'organisation de cette rencontre. Il a également indiqué que 23 anciens experts militaires étaient décédés depuis la rencontre de 2024. Une minute de silence a été observée en leur mémoire.

En conclusion, Nikolai Kolesnik a adressé ses vœux de bonheur et de prospérité au peuple vietnamien et exprimé le souhait que les Forces de défense aérienne - Armée de l'air de l'Armée populaire du Vietnam continuent de maîtriser les nouveaux équipements militaires afin de renforcer les capacités de défense du pays.

D'autres anciens experts militaires ont également partagé leurs souvenirs de leur coopération avec les soldats vietnamiens et exprimé leur satisfaction devant les progrès du Vietnam ainsi que la modernisation continue de son armée.

La rencontre s'est achevée par un programme artistique rappelant des chansons emblématiques, illustrant les liens culturels et l'amitié entre les peuples vietnamien et russe.

VNA/CVN