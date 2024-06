Le Parti et l'État accordent une attention particulière à la garde et à la protection des enfants

Lors d'une réunion avec des membres éminents de l’Union des pionniers d’avant-garde Hô Chi Minh le 12 juin à Hanoï, la vice-présidente de la République, Vo Thi Anh Xuân, a souligné les lignes directrices et les politiques adoptées par le Parti et l'État pour faciliter le développement intégral des enfants.

Lors de la réunion, Vo Thi Anh Xuân a également transmis aux participants les salutations et les vœux du président de la République, Tô Lâm.

Elle a noté que le Vietnam est l'un des pays pionniers dans la mise en œuvre des conventions internationales sur les droits de l'enfant et que ses efforts à cet égard ont été salués par de nombreuses organisations et amis internationaux.

La garde, l'éducation et la protection des enfants sont une tâche stratégique à long terme et une responsabilité partagée par les commissions du Parti à tous les niveaux, les autorités, les organisations, les familles, les écoles et la société dans son ensemble, a souligné la vice-présidente.

Elle a demandé aux ministères, agences et localités, en particulier ceux qui travaillent dans le domaine de l'enfance, d’examiner la mise en œuvre des directives et politiques pertinentes et de proposer de nouvelles politiques.

Vo Thi Anh Xuân a exprimé son espoir que les enfants perpétueront les traditions nationales et étudieront plus dur pour devenir de bons citoyens, contribuant ainsi à la construction nationale.

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, a affirmé que l'organisation du Parti et les autorités locales accorderaient davantage d'attention à la protection, aux soins et à l'éducation des enfants, en particulier des enfants défavorisés.

La ville proposera des politiques en faveur du développement intégral des enfants, conformément à la directive du Politburo sur l’amélioration de la garde, de l’éducation et de la protection des enfants, a-t-il déclaré.

Les enfants sont à Hanoï pour le voyage "J'aime ma Patrie", lancé pour la première fois à Hô Chi Minh-Ville en 2009. Au cours du programme de cette année, ils ont appris l'histoire de la Victoire de Diên Biên Phu (7 mai 1954), le 70e anniversaire de la Journée de libération de la capitale Hanoï (10 octobre).

VNA/CVN