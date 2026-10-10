Hanoï : de l’automne de la Libération à une vision à 100 ans

Soixante-douze ans après le retour des troupes victorieuses dans une ville en liesse, Hanoï s’affirme aujourd’hui non seulement comme le centre politique et administratif du pays, mais aussi comme un pôle majeur de l’économie, de la culture, des sciences et des technologies, de l’éducation et de la formation, ainsi que de l’intégration internationale.

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Photo : VNA/CVN

À l’occasion du 72e anniversaire de la Libération de la capitale (10 octobre 1954 - 10 octobre 2026), Trân Duc Thang, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité municipal du Parti et chef de la délégation des députés de Hanoï à l’Assemblée nationale, a rédigé un article retraçant le parcours historique de la ville et présentant les grandes orientations de son développement à long terme.

Dans cet article intitulé ''72e anniversaire de la Libération de la capitale : Hanoï, de l’automne de la Libération à une vision à 100 ans'', Trân Duc Thang souligne que cet anniversaire est l’occasion de rendre hommage aux générations qui se sont dévouées et sacrifiées pour l’indépendance et la liberté de la nation, ainsi que pour la libération, la construction et la défense de Hanoï, tout en rappelant la responsabilité de chacun envers l’avenir de la capitale et du pays.

Soixante-douze ans après le retour des troupes victorieuses dans une ville en liesse, Hanoï s’affirme aujourd’hui non seulement comme le centre politique et administratif du pays, mais aussi comme un pôle majeur de l’économie, de la culture, des sciences et des technologies, de l’éducation et de la formation, ainsi que de l’intégration internationale. Son espace urbain s’est élargi et modernisé, tandis que la qualité de vie de ses habitants ne cesse de s’améliorer.

Au fil de son histoire, Hanoï n’a cessé de se développer et de se renforcer, affirmant son statut de ''Capitale millénaire de culture et de civilisation'', de ''Capitale héroïque'', de ''Ville pour la paix'', de ''Ville créative'' et de ''Ville apprenante''. Elle joue également un rôle moteur dans le développement de la région.

Une capitale en pleine transformation, moteur du développement national

Photo : VNA/CVN

Sur le plan économique, Hanoï affiche des performances remarquables. En 2025, son économie représentait environ 63,5 milliards de dollars, plaçant la capitale au 2e rang national. Ses recettes budgétaires atteignaient 711.000 milliards de dôngs, soit plus d’un quart du total national, tandis que le produit intérieur brut régional (PIBR) par habitant avoisinait 180 millions de dôngs par an.

Au cours des neuf premiers mois de 2026, le PIBR de la capitale a progressé de 8,85%, avec une croissance de 10,02% au troisième trimestre. Hanoï a également attiré 4,067 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE).

Au-delà de ces performances économiques, la municipalité place la culture, la santé, l’éducation et la protection sociale au cœur de ses priorités. Elle s’attache à préserver l’image d’une population élégante et civilisée, tout en assurant la défense et la sécurité et en renforçant le rayonnement international de la capitale. Hanoï occupe par ailleurs la première place nationale dans l’Indice provincial de l’innovation (PII) depuis quatre années consécutives.

Ces avancées s’accompagnent d’une évolution profonde de la gouvernance locale, autour du modèle ''Organisation du Parti numérique - Administration au service du développement - Entreprises pionnières - Société fondée sur le consensus''. La ville entend affirmer son image de capitale pionnière, audacieuse et innovante, prête à prendre les devants dans la mise en œuvre de nouvelles politiques et de missions difficiles, tout en poursuivant les réformes institutionnelles, la rationalisation de l’appareil administratif et la restructuration de son espace de développement.

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Malgré ces résultats, Trân Duc Thang appelle à reconnaître les difficultés et les insuffisances persistantes, notamment une croissance économique encore inférieure aux objectifs fixés et des problèmes liés aux embouteillages, aux inondations urbaines, à la pollution, à la sécurité sanitaire des aliments, à l’ordre urbain et aux retards dans la réalisation de certains projets.

Une vision centenaire portée par l’innovation et un développement durable

Le 72e anniversaire de la Libération de la capitale marque un tournant avec l’adoption de nouveaux cadres politiques et juridiques majeurs, notamment la Résolution N°02-NQ/TW du Bureau politique du 17 mars 2026 et la Loi sur la capitale de 2026. Ces textes, associés au Plan directeur global de la capitale avec une vision à 100 ans, définissent une trajectoire de développement pour Hanoï, fondée sur un modèle multipolaire et multicentrique. Bénéficiant d’une attention particulière des autorités centrales, notamment du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, cette orientation vise à jeter les bases de nouvelles avancées avec une croissance à deux chiffres dans les années à venir.

La vision de développement à 100 ans repose sur la connaissance, les sciences et les technologies, l’innovation, la transformation numérique, l’économie numérique, verte et circulaire, ainsi que sur les ressources culturelles et une main-d’œuvre hautement qualifiée.

Le développement des infrastructures se traduit notamment par la construction simultanée de sept ponts sur le fleuve Rouge, destinés à améliorer les liaisons entre les différentes parties de la ville et à transformer le paysage urbain de la capitale.

Parallèlement, Hanoï promeut les industries culturelles, développe la vie culturelle au sein des communautés, renforce les liens entre culture et tourisme et accélère la numérisation du patrimoine… La conservation et la restauration de sites historiques majeurs, notamment le palais Kinh Thiên au sein du secteur central de la Cité impériale de Thang Long, s’inscrivent dans cette démarche de préservation et de valorisation du patrimoine.

Relever les défis pour bâtir une métropole moderne et attractive

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Pour saisir les opportunités, Trân Duc Thang insiste sur la nécessité de renouveler les méthodes de direction, de renforcer les capacités de mise en œuvre et d’améliorer la qualité du personnel, afin de mobiliser les forces de l’ensemble du système politique dans l’accomplissement des missions fixées.

La capitale devra également lever les obstacles qui freinent la mobilisation des ressources, améliorer l’efficacité des investissements et créer de nouveaux moteurs de croissance.

Une attention particulière sera accordée au développement humain et à la résolution des problèmes qui affectent directement la vie quotidienne des.

La municipalité entend également renforcer l’exercice du pouvoir des citoyens et le consensus social, tout en préservant la défense et la sécurité et en développant ses relations extérieures.

Forte de l’héritage historique du 10 octobre 1954, Hanoï aborde ainsi une nouvelle étape de son développement, portée par l’ambition de devenir une capitale riche de son patrimoine culturel, civilisée, moderne et où il fait bon vivre, à la hauteur de son rôle de cœur du pays.

VNA/CVN