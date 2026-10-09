Trois sites de feux d’artifice prévus pour célébrer la libération de Hanoï

Pour célébrer le 72 e anniversaire de la libération de Hanoï, les festivités pyrotechniques se dérouleront de 21h00 à 21h15 sur les trois sites emblématiques de la capitale : au lac Hoàn Kiêm, au lac de l’Ouest et au lac Van Quan.

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Photo : VNA/CVN

Le 9 octobre, les forces armées ont intensifié les opérations d’installation et de vérification des dispositifs pyrotechniques au lac Hoàn Kiêm, au lac de l’Ouest et au lac Van Quan, à Hanoï, en vue des célébrations du 72e anniversaire de la libération de la capitale (10 octobre 1954-10 octobre 2026).

Les trois sites doivent déclencher simultanément leurs feux d’artifice le 10 octobre à 21h00, pour un spectacle de 15 minutes mêlant effets à haute et basse altitude et artifices aquatiques.

Selon le programme établi, les festivités pyrotechniques se dérouleront de 21h00 à 21h15 sur ces trois sites emblématiques de la capitale.

Au lac Hoàn Kiêm, le pas de tir est installé devant la Poste de Hanoï, dans le quartier du même nom. Selon les informations communiquées par le sponsor, le dispositif comprend 1.725 bombes d’artifice à haute altitude, 500 pièces à basse altitude, 50 rampes de tir à basse altitude et 350 rampes d’effets pyrotechniques disposées directement sur l’eau.

Photo : VNA/CVN

La prestation au lac Hoàn Kiêm combine tirs en hauteur, effets à basse altitude et artifices aquatiques, tirant pleinement parti du miroir d'eau et du paysage urbain du centre historique. C'est l'un des lieux de tir qui devrait attirer un nombre considérable d'habitants et de touristes dans la nuit du 10 octobre.

Au lac de l’Ouest, le pas de tir est aménagé rue Quang Khanh, dans le quartier de Tây Hô. Il accueillera le plus important dispositif de tirs à haute altitude des trois sites, avec 1.800 bombes, auxquelles s’ajoutent 475 pièces à basse altitude, 200 artifices aquatiques et 900 rampes pyrotechniques.

Au lac Van Quan, quartier de Hà Dông, le dispositif est adapté à l'espace aquatique et au paysage environnant, regroupant près de 800 unités et rampes d'artifices pour servir la population du sud-ouest de la capitale.

Parallèlement aux opérations d’installation, les autorités ont déployé des mesures visant à assurer la sécurité et à réguler la circulation aux abords des sites. Le 10 octobre à 21h00 précises, les trois sites s'illumineront simultanément pour offrir un spectacle festif et mémorable aux Hanoïens et visiteurs.

VNA/CVN