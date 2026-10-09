Dix-sept animaux sauvages relâchés dans leur milieu naturel

Le 8 octobre après-midi, le Comité de gestion du parc national de Phong Nha - Ke Bàng, situé dans la province de Quang Tri (Centre), a annoncé avoir coordonné avec les organismes et collectivités locales concernés le relâcher de 17 animaux sauvages dans leur milieu naturel.

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Photo : CTV/CVN

Les animaux relâchés comprennent sept macaques à queue de cochon (Macaca leonina), un serpentaire bacha (Spilornis cheela), trois loris pygmées (Nycticebus pygmaeus), deux calaos d’Austen (Anorrhinus austeni), deux autours huppés (Accipiter trivirgatus), un langur de Ha Tinh (Trachypithecus hatinhensis) et un pangolin javanais (Manis javanica).

Selon le Comité de gestion du parc national de Phong Nha - Ke Bàng, ces animaux relèvent des groupes IB et IIB, conformément à la réglementation du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement relative à la gestion des espèces menacées, rares et précieuses, des espèces animales forestières communes, ainsi qu’à la mise en œuvre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES).

Auparavant, les 17 animaux avaient été pris en charge par le Centre de sauvetage, de conservation et de développement des organismes vivants, qui avait assuré leur sauvetage, leurs soins et leur réadaptation comportementale.

Avant leur relâcher, leur état de santé a été contrôlé et leur capacité d’adaptation évaluée afin de s’assurer qu’ils remplissaient tous les critères de sécurité nécessaires à leur retour dans leur milieu naturel.

Le site de relâcher a été choisi en fonction des caractéristiques de l’habitat, de la disponibilité des ressources alimentaires, des possibilités d’abri et des conditions de sécurité, tout en tenant compte des caractéristiques écologiques propres à chaque espèce.

VNA/CVN