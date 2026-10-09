ViLIB lance la première plateforme de bibliothèques numériques mutualisées au Vietnam

La société par actions Bibliothèque numérique du Vietnam (ViLIB) a lancé, le 8 octobre à Hô Chi Minh-Ville, une plateforme permettant aux bibliothèques, aux établissements scolaires et aux organisations de connecter et de partager leurs ressources documentaires dans un environnement numérique, afin de faciliter l’accès aux livres et aux connaissances.

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Photo : BTC/CVN

Selon ViLIB, les bibliothèques vietnamiennes utilisent actuellement des logiciels, des structures de données et des méthodes de gestion différents. Les disparités dans l’organisation des données, les règles de catalogage, les normes de métadonnées et les protocoles de connexion compliquent l’interconnexion des systèmes.

Pour remédier à ces difficultés, ViLIB a conçu sa plateforme comme une infrastructure technologique destinée à relier les systèmes existants, sans se substituer aux bibliothèques déjà en activité.

"Au lieu de construire une bibliothèque centralisée destinée à remplacer les structures existantes, ViLIB développe une infrastructure technologique permettant aux bibliothèques, aux écoles et aux organisations de créer leur propre espace numérique, d’en assurer la gestion de manière autonome et de se connecter aux ressources pouvant être mutualisées", a déclaré Nguyên Anh Dung, fondateur et directeur général de ViLIB.

Contrairement aux modèles de bibliothèques numériques fonctionnant de manière isolée, la bibliothèque numérique mutualisée offre un environnement dans lequel les différentes structures peuvent partager leurs ressources selon des normes et des mécanismes de coopération communs. Les utilisateurs peuvent rechercher des informations et accéder aux ressources de plusieurs bibliothèques, tandis que chaque établissement conserve son propre espace numérique et son autonomie de gestion.

Lors de la cérémonie de lancement, ViLIB a également annoncé un programme de soutien à la création de 1.000 espaces numériques dédiés au savoir dans les communes et quartiers des zones reculées, notamment au sein des établissements scolaires des provinces montagneuses du Nord du Vietnam.

À cette occasion, l’Université de la culture de Hô Chi Minh-Ville a également inauguré la bibliothèque numérique de son Centre d’information et de bibliothèque et signé un protocole d’accord avec ViLIB sur la coopération dans le domaine des bibliothèques numériques mutualisées.

VNA/CVN