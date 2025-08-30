Gaza : le nombre de morts palestiniens dépasse 63.000

Le nombre de Palestiniens abattus par l'armée israélienne dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023 a dépassé 63.000, avec au moins 48 nouveaux décès ce vendredi 29 août, selon les autorités sanitaires et de défense civile de Gaza.

Dans un communiqué de presse, les autorités sanitaires ont déclaré que 59 défunts et 244 blessés avaient été amenés dans les hôpitaux de Gaza au cours des 24 dernières heures, et ajouté qu'un grand nombre de victimes se trouvaient toujours sous les décombres, les ambulances et les équipes de défense civile peinant à les atteindre en raison des bombardements continus et de la pénurie de ressources.

Selon le communiqué, le nombre total de morts palestiniennes depuis le début du conflit a atteint 63.025, et le nombre de blessés 159.490.

Le bilan depuis la reprise des opérations militaires israéliennes le 18 mars dernier s'élève à 11.178 Palestiniens tués et 47.449 blessés.

Parmi les victimes de ce jeudi 28 août figurent 23 personnes décédées alors qu'elles tentaient de se procurer une aide humanitaire, portant le nombre total de victimes tuées en cherchant de l'aide humanitaire à 2.203, selon les autorités sanitaires.

Les autorités ont également rapporté que 5 personnes, dont 2 enfants, étaient décédées de faim ou de malnutrition au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de victimes de la pénurie alimentaire à 322 morts dont 121 enfants.

De son côté, l'armée israélienne a indiqué avoir débuté "les opérations préliminaires et les étapes initiales" de son offensive sur la ville de Gaza, promettant de poursuivre sa campagne contre le Hamas.

"Nous avons débuté les opérations préliminaires et les étapes initiales de l'attaque sur la ville de Gaza, et nous opérons actuellement avec une grande intensité sur les périphéries de la ville", a déclaré l'armée dans un communiqué de presse.

Elle ajoute que les forces israéliennes doivent "approfondir les frappes et n'hésiterons pas jusqu'à ce que les personnes enlevées aient été rendues et que le Hamas ait été démantelé d'un point de vue militaire et gouvernemental".

Vendredi 29 août également , l'Agence de secours et de travaux pour les réfugiés palestiniens au Proche-Orient (UNRWA) a mis en garde que l'intensification des opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza pourrait exposer près d'un million de personnes à un risque de déplacement forcé.

