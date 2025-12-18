Grands projets : nouvel élan à l’approche du XIVᵉ Congrès national du Parti

La cérémonie d’inauguration et de lancement de grands projets et ouvrages d’envergure, revêtant une importance particulière à l’occasion du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam, se tiendra le 19 décembre, simultanément sur l’ensemble du pays à travers 79 points relais, dont 68 en visioconférence et 11 en présentiel.

>> Vers le XIVe Congrès national du Parti : gare au sabotage déguisé en attention

>> Le Premier ministre appelle à bien préparer le lancement de 234 grands projets

>> Préparatifs du XIVᵉ Congrès du Parti : cérémonies de lancement et d'inauguration de projets prévues simultanément le 19 décembre

Photo : BĐT/CVN

L’événement s’inscrit également dans le cadre de la commémoration du 79ᵉ anniversaire de la Journée de la Résistance nationale (19 décembre 1946 - 19 décembre 2025).

Le point relais central sera organisé à l’aéroport international de Long Thành, dans la province de Dông Nai, où seront inaugurés et mis en service plusieurs ouvrages majeurs, dont le premier vol relevant du projet de construction de l’aéroport international de Long Thành - phase I, doté d’un investissement total de 98 563 milliards de dôngs.

Au-delà de sa portée politique majeure, cette cérémonie constitue une occasion de dresser le bilan des cinq dernières années (2021-2025) de mise en œuvre de la percée stratégique visant le développement d’infrastructures synchronisées et modernes, conformément aux orientations du XIIIᵉ Congrès du Parti. Elle permet de mettre en valeur les acquis socio-économiques du pays tout en insufflant un nouvel élan et une dynamique renouvelée pour la phase de développement à venir, à l’approche du XIVᵉ Congrès national du Parti.

Un temps significatif sera également consacré à l’hommage et à la remise de distinctions d’État à des collectifs et à des individus s’étant distingués par des réalisations remarquables dans le cadre du mouvement d’émulation "Accélérer le développement d’infrastructures synchronisées et modernes ; promouvoir l’économie et lutter contre le gaspillage", de la campagne intensive "500 jours et nuits d’émulation pour achever 3.000 km d’autoroutes", ainsi que dans la mise en œuvre de projets nationaux d’infrastructures stratégiques.

Les résultats obtenus au cours des dernières années témoignent de records inédits en matière de délais d’exécution, fruits d’une détermination constante, d’une persévérance soutenue et d’un esprit de dévouement profond au service de l’intérêt général et du développement du pays.

À la date du 14 décembre, le ministère de la Construction avait recensé 237 projets et ouvrages, portés par des ministères, des secteurs, des collectivités locales, des groupes et des entreprises publiques dans 34 provinces et villes, remplissant les conditions requises pour être inaugurés ou lancés à cette occasion. Parmi eux figurent 151 projets officiellement lancés et 86 projets achevés ou mis en service technique. Le montant total des investissements dépasse 3,4 millions de milliards de dôngs, dont plus de 627.000 milliards issus du budget de l’État et plus de 2,79 millions de milliards provenant d’autres sources de financement.

Les projets et ouvrages sélectionnés présentent tous une portée stratégique, traduisant clairement les efforts soutenus, l’aspiration au développement et la volonté de dépassement de l’ensemble du pays. Ils constituent des illustrations vivantes des avancées remarquables réalisées dans le domaine des infrastructures et réaffirment la détermination constante du Parti, de l’État et du peuple vietnamien à édifier un Vietnam prospère.

Photo : CTV/CVN

Parmi les projets structurants appelés à être lancés le 19 décembre 2025 figurent notamment le projet de construction de la ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, ainsi que plusieurs projets majeurs intégrés au développement urbain et paysager de la capitale, tels que le quartier urbain sportif olympique et l’axe paysager de la grande avenue du fleuve Rouge.

Parallèlement aux préparatifs rigoureux visant à garantir le succès, la solennité et la portée historique de cet événement, les autorités ministérielles, les collectivités locales, les maîtres d’ouvrage et les entreprises de construction sont appelés à accélérer l’achèvement des travaux et des formalités restantes. Les ouvrages destinés à être inaugurés devront être immédiatement opérationnels, afin de répondre efficacement aux besoins de la population et de contribuer au développement socio-économique.

S’agissant des projets appelés à être lancés, en particulier ceux mobilisant des volumes d’investissement importants, les autorités locales, les investisseurs et les entreprises concernées sont invités à finaliser rapidement les procédures nécessaires, à mobiliser pleinement les ressources humaines, matérielles et techniques, et à engager les travaux dès l’issue de la cérémonie. L’objectif est de dépasser les délais prévus et de mettre rapidement les ouvrages en exploitation afin d’optimiser l’efficacité des investissements.

La mise en œuvre rigoureuse de ces orientations permettra non seulement de pérenniser l’élan et l’esprit insufflés par cet événement marquant à l’occasion du XIVᵉ Congrès national du Parti, mais surtout d’apporter des contributions concrètes et durables au développement vigoureux du pays dans une nouvelle phase, placée sous le signe de grandes percées, du renouveau et d’une aspiration affirmée à l’essor national.

VNA/CVN